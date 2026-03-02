Ankara-Pekin hattında sessiz diplomasi
Çinli üreticilerin Türkiye’deki yatırım mesailerinde temaslar tam gaz devam ediyor. Bir tarafta BYD yatırımı konuşulurken diğer yanda da Chery’nin yeni planları gündemde. Resmi tarafta temkinli bir dil tercih ediliyor. Fakat Ankara-Pekin arasında temasların devam ettiği söyleniyor.
Süreci resmi olarak Çin merkezi yönetirken, geçen hafta DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan OMODA&JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak’ın anlattıkları da bu süreci doğruluyor. “Doğru zamanı bekliyoruz. Görüşmeler devletler arası deva ediyor” diyen Özocak, “Yatırım dosyası tabi ki kapanmadı” dedi.
Türk devletinin gösterdiği lokasyonlar önemli
Türkiye’yi Orta Doğu ve Avrupa’ya açılan bir üretim ve ihracat üssü haline getirmeyi planladıklarını her fırsatta dile getiren marka, süreci sadece şirket yönetimi düzeyinde değil devletler arası poligonda da ilerletiyor. Bunun hakkında da bilgi veren Emre Özocak, “Günü ve doğru zamanı geldiğinde açıklamaları yapmayı tercih ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her zaman Türkiye önemli, büyük stratejik bir pazar. Türkiye’de yatırım yapmak çok stratejik bir karar. Onun için uygun koşullar sağlandığında Türk devletinin gösterdiği lokasyonlarda, Türk toplumuna hizmet edebilecek şekilde yatırımlar yapıp ilerlenir” diye konuştu.
“Önceliğimiz ekonomik katkı sağlamak”
Şirketin küresel stratejisinde yer alan “For Somewhere Be Somewhere” mottosu, yatırım yapılacak ülkede kalıcı ve ekonomik değer üreten bir yapı kurulmasını öngörüyor. Bu çerçevede yalnızca montaj değil, tedarik zinciri ve yan sanayiyi de içine alan daha geniş bir model üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Konun sadece yatırım olmadığının da mesajını veren Özocak, “Her zaman birinci önceliğimiz ilgili ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlamak” ifadelerini de kullandı. Çin’den yola çıkan gemide Omoda 5 ve Omoda 7 modelleri satışa başlayacak ama ilerleyen dönemlerde üretimle birlikte bu modellerin yerli olma ihtimali de oldukça kuvvetli.