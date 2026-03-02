Ankara-Pekin hattında sessiz diplomasi

Süreci resmi olarak Çin merkezi yöne­tirken, geçen hafta DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan OMO­DA&JAECOO Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak’ın an­lattıkları da bu süreci doğrulu­yor. “Doğru zamanı bekliyoruz. Görüşmeler devletler arası deva ediyor” diyen Özocak, “Yatırım dosyası tabi ki kapanmadı” dedi.

Türk devletinin gösterdiği lokasyonlar önemli

Türkiye’yi Orta Doğu ve Avru­pa’ya açılan bir üretim ve ihra­cat üssü haline getirmeyi plan­ladıklarını her fırsatta dile geti­ren marka, süreci sadece şirket yönetimi düzeyinde değil dev­letler arası poligonda da ilerle­tiyor. Bunun hakkında da bilgi veren Emre Özocak, “Günü ve doğru zamanı geldiğinde açıkla­maları yapmayı tercih ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Her zaman Türkiye önemli, bü­yük stratejik bir pazar. Türki­ye’de yatırım yapmak çok stra­tejik bir karar. Onun için uygun koşullar sağlandığın­da Türk devletinin gösterdiği lokasyon­larda, Türk toplumu­na hizmet edebilecek şekilde yatırımlar ya­pıp ilerlenir” diye konuştu.

“Önceliğimiz ekonomik katkı sağlamak”

Şirketin küresel stratejisin­de yer alan “For Somewhere Be Somewhere” mottosu, yatırım yapılacak ülkede kalıcı ve eko­nomik değer üreten bir yapı ku­rulmasını öngörüyor. Bu çerçe­vede yalnızca montaj değil, te­darik zinciri ve yan sanayiyi de içine alan daha geniş bir model üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Konun sadece yatırım olmadı­ğının da mesajını veren Özocak, “Her zaman birinci önceliğimiz ilgili ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlamak” ifadelerini de kullandı. Çin’den yola çıkan ge­mide Omoda 5 ve Omoda 7 mo­delleri satışa başlayacak ama ilerleyen dönemlerde üretimle birlikte bu modellerin yerli ol­ma ihtimali de oldukça kuvvetli.