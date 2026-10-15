Avrupa otomobil pazarında dengeler değişiyor: Çinli üreticilerin payı hızla artıyor

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Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarındaki yükselişi sürerken, elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talebin artması Avrupa Birliği'nin (AB) otomotiv sektöründeki rekabet koşullarını ve Çin ile ticari ilişkilerini etkiliyor.

AA'nın Allianz Trade tarafından hazırlanan "Geleneksel Sermayeden Stratejik Yatırımlara: Avrupa'nın Rekabetçi Bir Otomotiv Sanayisi Oluşturma Yol Haritası" başlıklı rapordan derlediği verilere göre, Avrupa otomotiv endüstrisi Çinli markaların güçlenen konumu, elektrikli araç dönüşümü ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle önemli bir değişim yaşıyor.

Çinli markaların pazar payı yüzde 10'a yaklaştı

Son yıllarda AB otomobil pazarındaki paylarını yaklaşık yüzde 2'den yüzde 10 seviyesine yaklaştıran Çinli üreticilerin Avrupa'daki toplam satışları ilk kez 1 milyonun üzerine çıktı.

Çinli otomobil markaları, Avrupa'da tamamen elektrikli araç satışlarının yüzde 16'sını, şarj edilebilir hibrit otomobil satışlarının ise yüzde 26'sını gerçekleştirdi.

Avrupa otomobil pazarı, 2026'nın ocak-ağustos döneminde yıllık bazda yüzde 5 büyüme kaydetti. Aynı dönemde tamamen elektrikli otomobil satışlarında yaklaşık yüzde 45'lik artış yaşandı. Elektrikli otomobillerin yeni araç tescillerindeki oranı yüzde 22'ye yükselerek benzinli otomobillerin payını yakaladı.

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, tamamen elektrikli araçların yeni satışlardaki oranı Fransa'da yüzde 30, Almanya'da yüzde 26 olarak gerçekleşti. İtalya ve İspanya'da ise bu oran yüzde 10'un altında kaldı.

Paris Otomobil Fuarı'nda Çinli markaların ağırlığı arttı

Raporda, 2026 Paris Otomobil Fuarı'na katılan markaların dağılımındaki değişime de dikkat çekildi.

Fuarda Çinli otomobil markalarının katılımcılar arasındaki oranı, 2024'teki yüzde 23 seviyesinden yüzde 50'ye çıktı. Aynı dönemde Avrupalı markaların payı yüzde 68'den yüzde 39'a düştü.

Çinli üreticilerin uygun fiyat politikaları, teknolojik donanımları ve genişleyen satış sonrası hizmet ağları, Avrupa pazarındaki büyümelerinde belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

AB'nin Çin ile otomotiv ticaretinde dengeler tersine döndü

Avrupa Birliği'nin Çin ile otomotiv ticaretinde daha önce yaklaşık 20 milyar avro düzeyinde bulunan dış ticaret fazlası, son dönemde açığa dönüştü.

AB'nin Çin'e yönelik otomobil ihracatı son iki yılda düşüş gösterirken, Çin'den AB ülkelerine yapılan elektrikli ve hibrit araç ihracatı 2026'nın ilk altı ayında iki katına ulaşarak 14,2 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde Çin'in hibrit otomobil sevkiyatlarında yüzde 206'lık artış kaydedildi.

AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yüzde 35'e kadar ek gümrük vergisi uygulamasına karşın Çinli şirketler, hibrit araçlara ağırlık vererek Avrupa'daki satışlarını artırmaya devam etti.

Alman otomobil üreticilerinde katma değer kaybı

Almanya'nın en büyük üç otomobil üreticisinin hem Avrupa hem de Çin pazarındaki payları 2021'den bu yana geriledi.

Söz konusu şirketlerin Avrupa'da araç başına oluşturduğu katma değer, 2026'nın ilk yarısında 2021-2022 dönemine göre yüzde 30 ile yüzde 45 arasında azaldı.

Raporda, Alman üreticilerin 2030 yılına kadar Avrupa ve Çin pazarlarının her birinde 3'er yüzde puan daha pay kaybetmesi halinde yaklaşık 3 milyar avroluk ek katma değer kaybıyla karşılaşabileceği hesaplandı.

Çin'in Avrupa'daki batarya yatırımlarında payı büyüyor

Çinli üreticilerin Avrupa'daki batarya üretim yatırımlarında da büyüme bekleniyor.

Duyurulan yatırım projeleri doğrultusunda Çinli şirketlerin Avrupa'daki batarya üretim kapasitesinden aldığı payın 2030 yılına kadar yüzde 15'ten yüzde 37'ye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Henüz kesinlik kazanmayan projelerin de tamamlanması durumunda bu oranın yüzde 45'e kadar çıkabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan Avrupa'nın batarya ticaretindeki açığı 2025 yılında 47 milyar avroya yükseldi. Temmuz 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış veriler ise açığın 57 milyar avroya ulaştığını gösterdi.

Raporda, Avrupa otomotiv sanayisinin rekabet gücünü sürdürebilmesi için batarya teknolojileri, yazılım ve yarı iletken alanlarına yönelik yatırımların artırılması gerektiği belirtildi.