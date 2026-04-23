Avrupa'da otomobil satışları arttı! Elektrikli araçlar pazarı taşıyor

Avrupa otomotiv pazarında mart ayında satışlar yükseliş kaydetti. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talepteki artış, toplam satışların yukarı yönlü hareket etmesinde belirleyici oldu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, mart ayında yeni otomobil kayıtları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,1 artarak 1,58 milyon adede ulaştı.

Elektrikli ve hibrit araçlar sürükleyici oldu

Pazardaki büyümede en büyük katkı elektrikli ve hibrit modellerden geldi. Bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları yüzde 41,7 artarken, hibrit araç satışlarında yüzde 15,3 yükseliş görüldü. Buna karşılık benzinli araç satışları yüzde 10,2 geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde hibrit araçlar yüzde 38,6 ile en yüksek pazar payına sahip olurken, benzinli araçlar yüzde 22,6 ile ikinci sırada yer aldı. Tam elektrikli araçların payı ise yüzde 19,4 olarak kaydedildi.

Mart ayında üreticiler bazında da dikkat çekici artışlar görüldü. Tesla'nın satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,3 artarak 52 bin 600 adede ulaştı. Çinli üretici BYD'nin satışları ise yüzde 147,6 artışla 37 bin 580'e yükseldi.

Tüketici tercihi değişiyor

Veriler, Avrupa'da tüketicilerin fosil yakıt kullanımını azaltmaya yönelik politikaların da etkisiyle içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli ve hibrit modellere yöneldiğini gösterdi.

Elektrikli ve hibrit araçlara artan ilgi, özellikle uygun fiyatlı modeller sunan üreticilere avantaj sağlıyor. Bu kapsamda BYD'nin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirdiği görülürken, şirketin son dönemde daha agresif bir büyüme stratejisi izlediği değerlendiriliyor.