Avrupa’nın süper kredisiyle Türkiye’de küçük voltaj artacak

Otomotiv pazarında denge­ler her geçen gün değişme­ye devam ederken, özel­likle Avrupa’da başlayan yüksek voltaj bir süre desteklerin sona er­mesiyle neredeyse bitmişti. Küçük elektrikli modellerden ziyade artık daha büyük SUV’ler yüksek batar­ya kapasiteleri öne çıkmaya baş­larken, üretimler de yeniden şe­killeniyor. Artık daha çok yüksek menzil ve büyük otomobillerden ziyade trend yeniden küçük elekt­riklilere dönmeye başladı. Üre­ticiler bu kez elektrikli otomobi­li küçültüyor. Volkswagen ID. Po­lo, CUPRA Raval, Škoda Epiq, Kia EV2 ve Nissan Micra gibi model­lerin aynı dönemde ortaya çıkma­sı çok da tesadüf değil. Bunlara Re­nault 5, Renault Twingo, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda ve Hyun­dai Inster gibi modeller de ekle­nince Avrupa’da elektrikli otomo­bilin yeniden küçük sınıfa doğru ilerlediği aşikar. Bunun arkasın­da ise Avrupa Birliği’nin otomo­bil üreticilerinin emisyon hesap­lamalarına yönelik yeni yaklaşımı var. Bu yüzden Türkiye pazarın­da da ithal tarafta küçük elektrikli modellerin sayısı gün geçtikçe art­maya başlıyor.

Küçük elektrikliye 1,3 araç avantajı

Avrupa Komisyonu’nun otomo­tiv sektörüne yönelik düzenleme paketinde, 4,2 metreyi aşmayan küçük sıfır emisyonlu otomobil­ler için “super credit” adı verilen özel bir hesaplama mekanizma­sı önerildi. Buna göre kriterleri karşılayan ve Avrupa Birliği için­de üretilen küçük elektrikli oto­mobiller, üreticinin filo CO2 he­sabında 1,3 araç olarak değerlen­diriliyor. Yani 100 araç üretildiyse bu CO2 hesabında 130 araç olarak kabul ediliyor. Böylece üretici­nin ortalama CO2 değerini aşağı çekmesi kolaylaşıyor. Uygulama­nın 2034'e kadar sürmesi planla­nıyor. Böylece Avrupalı üretici­ler küçük elektrikli otomobillerin özellikle uygun fiyatlı mobiliteyi artırmak ve Çinli markalar karşı­sındaki rekabet gücünü korumak için alanı da açıldı. 25 bin euronun altında kalan elektrikli modelle­rin sayısının oldukça sınırlı oldu­ğuna dikkat çekmişti.

Üreticiler de rotayı değiştirdi

Politikanın etkisi, üreticile­rin ürün planlarında da görülme­ye başladı. Volkswagen Grubu bunun en net örneklerinden biri. Grup, Volkswagen ID. Polo, CUP­RA Raval ve Škoda Epiq'in de için­de bulunduğu yeni bir elektrik­li şehir otomobili ailesi oluştur­du. CUPRA Raval ve Volkswagen ID. Polo'nun üretimi İspanya'da­ki Martorell fabrikasında başladı. Grup, bu iki modelle birlikte Av­rupa'da elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirecek. Škoda Epiq de aynı stratejinin bir başka ayağı. Modelin seri üretimi hazi­ran ayında İspanya'daki Volkswa­gen Navarra fabrikasında başladı. Yaklaşık 26 bin euro seviyesinde­ki başlangıç fiyatıyla markanın en erişilebilir elektrikli modeli olarak konumlandırılan Epiq, yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunuyor.

Türkiye’de seçenekler 2027’de artacak

Avrupa'daki bu değişimin Tür­kiye açısından da önemi büyük. Türkiye otomobil pazarında uzun süredir elektrikli araçların önün­deki en büyük sorunlardan bi­ri yüksek fiyat. Her ne kadar bir­çok marka yeni pazara sunduğu modelleri yüzde 25 ÖTV sınırın­da tutmaya çalışsa da artan kur ve maliyetler kısa sürede bu model­leri bir üst dilime taşımaya yetti. Tüketicinin daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinde elektrikli otomobile seçenekleri sayısı oldukça sınırlı kaldı. Böylece tüketici açısından da uygun fiyatlı elektrikliler fırsat yaratmaya başlayacak. Özellikle 2027’nin ilk çeyreğinde seçenek artacak.

Küçük gövde batarya ve düşük fiyat

Bu yeni dalganın ortak noktası ise boyut. Volkswagen ID. Polo yaklaşık 4,05 metre uzunluğunda. CUPRA Raval yaklaşık 4,05 metre, Kia EV2 ise 4,06 metre uzunluğunda. Škoda Epiq 4,17 metreyle yine 4,2 metrelik sınırın altında kalıyor. Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu da yaklaşık 3,97 metre uzunluğuyla aynı küçük otomobil dünyasının içinde yer alıyor. 300-450 kilometre bandındaki menziller, hızlı şarj teknolojileri ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde modeller şehirde ana otomobil olmaya geliyor. Böylece daha küçük gövde, daha küçük batarya, yeterli menzil ve daha düşük fiyat dikkat çekiyor.

454 km menzille ilk çeyrekte gelecek

Volkswagen’ın elektrikli Polo’su Yeni ID. Polo, Türkiye’ye 2027’nin ilk çeyreğinde geliyor. Life ve Style donanım seviyeleriyle sunulacak model; 37 kWh LFP ve 52 kWh NMC batarya seçeneklerine sahip. 85, 99 ve 155 kW güç seçenekleri sunan otomobil, 454 km’ye varan menzil sağlıyor. AC’de 11 kW, DC’de ise bataryaya göre 88 ve 105 kW şarj desteği sunuluyor. 441 litrelik bagaj, 12,9 inç ekran, retro Golf I ara yüzü, tek pedallı sürüş ve gelişmiş sürüş destekleri de dikkat çekiyor. İçten yanmalı motora sahip Polo’ya göre yüzde 25’in üzerinde daha fazla alan sağlıyor. Arka koltuk sırtlıkları katlandığında yükleme hacmi 1.240 litreye ulaşıyor ve böylece MQB tabanlı Polo’dan 115 litre daha fazla kapasite sunuluyor.

1,6 milyonluk etiket taşıyor

Kia EV2, markanın B-SUV sınıfındaki en küçük elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye’de 42,2 ve 61 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği sunuluyor. Uzun menzilli versiyon 440 km WLTP menzil ve 30 dakikada yüzde 10-80 DC şarj kapasitesine sahip. 4,06 metre uzunluğundaki EV2’nin 362 litrelik bagajı bulunuyor

Elektrikli olarak geri döndü

Nissan, ikonik Micra modelini altıncı neslinde tamamen elektrikli olarak yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. B segmentinde konumlanan yeni Micra, 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Büyük bataryalı versiyon, 408 kilometreye kadar menzil sunarken, modelin hızlı şarj kapasitesi de dikkat çekiyor. 52 kWh bataryalı versiyonda 100 kW, 40 kWh bataryalı seçenekte ise 80 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor. Her iki versiyonda da yüzde 15'ten yüzde 80'e şarj yaklaşık 30 dakika sürüyor. 4 metrenin altında uzunluğa sahip Micra'nın bagaj hacmi 326 litre. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1.106 litreye kadar çıkıyor. 2026’da model Türkiye pazarına girecek.