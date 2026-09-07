Avrupa’nın süper kredisiyle Türkiye’de küçük voltaj artacak
Avrupa Birliği'nin karbon emisyonlarını düşürmek amacıyla devreye aldığı ‘süper kredi’ mekanizması, 4,2 metreye kadar olan küçük elektriklileri üreticiler açısından cazip hale getiriyor. Sistem, Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval, Škoda Epiq, Kia EV2 ve Nissan Micra gibi modellerin aynı dönemde Avrupa pazarına çıkmasını hızlandırırken, küçük elektrikliler Türkiye pazarının da kapısını çalıyor.
Otomotiv pazarında dengeler her geçen gün değişmeye devam ederken, özellikle Avrupa’da başlayan yüksek voltaj bir süre desteklerin sona ermesiyle neredeyse bitmişti. Küçük elektrikli modellerden ziyade artık daha büyük SUV’ler yüksek batarya kapasiteleri öne çıkmaya başlarken, üretimler de yeniden şekilleniyor. Artık daha çok yüksek menzil ve büyük otomobillerden ziyade trend yeniden küçük elektriklilere dönmeye başladı. Üreticiler bu kez elektrikli otomobili küçültüyor. Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval, Škoda Epiq, Kia EV2 ve Nissan Micra gibi modellerin aynı dönemde ortaya çıkması çok da tesadüf değil. Bunlara Renault 5, Renault Twingo, Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda ve Hyundai Inster gibi modeller de eklenince Avrupa’da elektrikli otomobilin yeniden küçük sınıfa doğru ilerlediği aşikar. Bunun arkasında ise Avrupa Birliği’nin otomobil üreticilerinin emisyon hesaplamalarına yönelik yeni yaklaşımı var. Bu yüzden Türkiye pazarında da ithal tarafta küçük elektrikli modellerin sayısı gün geçtikçe artmaya başlıyor.
Küçük elektrikliye 1,3 araç avantajı
Avrupa Komisyonu’nun otomotiv sektörüne yönelik düzenleme paketinde, 4,2 metreyi aşmayan küçük sıfır emisyonlu otomobiller için “super credit” adı verilen özel bir hesaplama mekanizması önerildi. Buna göre kriterleri karşılayan ve Avrupa Birliği içinde üretilen küçük elektrikli otomobiller, üreticinin filo CO2 hesabında 1,3 araç olarak değerlendiriliyor. Yani 100 araç üretildiyse bu CO2 hesabında 130 araç olarak kabul ediliyor. Böylece üreticinin ortalama CO2 değerini aşağı çekmesi kolaylaşıyor. Uygulamanın 2034'e kadar sürmesi planlanıyor. Böylece Avrupalı üreticiler küçük elektrikli otomobillerin özellikle uygun fiyatlı mobiliteyi artırmak ve Çinli markalar karşısındaki rekabet gücünü korumak için alanı da açıldı. 25 bin euronun altında kalan elektrikli modellerin sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekmişti.
Üreticiler de rotayı değiştirdi
Politikanın etkisi, üreticilerin ürün planlarında da görülmeye başladı. Volkswagen Grubu bunun en net örneklerinden biri. Grup, Volkswagen ID. Polo, CUPRA Raval ve Škoda Epiq'in de içinde bulunduğu yeni bir elektrikli şehir otomobili ailesi oluşturdu. CUPRA Raval ve Volkswagen ID. Polo'nun üretimi İspanya'daki Martorell fabrikasında başladı. Grup, bu iki modelle birlikte Avrupa'da elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirecek. Škoda Epiq de aynı stratejinin bir başka ayağı. Modelin seri üretimi haziran ayında İspanya'daki Volkswagen Navarra fabrikasında başladı. Yaklaşık 26 bin euro seviyesindeki başlangıç fiyatıyla markanın en erişilebilir elektrikli modeli olarak konumlandırılan Epiq, yaklaşık 440 kilometrelik menzil sunuyor.
Türkiye’de seçenekler 2027’de artacak
Avrupa'daki bu değişimin Türkiye açısından da önemi büyük. Türkiye otomobil pazarında uzun süredir elektrikli araçların önündeki en büyük sorunlardan biri yüksek fiyat. Her ne kadar birçok marka yeni pazara sunduğu modelleri yüzde 25 ÖTV sınırında tutmaya çalışsa da artan kur ve maliyetler kısa sürede bu modelleri bir üst dilime taşımaya yetti. Tüketicinin daha ulaşılabilir fiyat seviyelerinde elektrikli otomobile seçenekleri sayısı oldukça sınırlı kaldı. Böylece tüketici açısından da uygun fiyatlı elektrikliler fırsat yaratmaya başlayacak. Özellikle 2027’nin ilk çeyreğinde seçenek artacak.
Küçük gövde batarya ve düşük fiyat
Bu yeni dalganın ortak noktası ise boyut. Volkswagen ID. Polo yaklaşık 4,05 metre uzunluğunda. CUPRA Raval yaklaşık 4,05 metre, Kia EV2 ise 4,06 metre uzunluğunda. Škoda Epiq 4,17 metreyle yine 4,2 metrelik sınırın altında kalıyor. Nissan Micra'nın elektrikli versiyonu da yaklaşık 3,97 metre uzunluğuyla aynı küçük otomobil dünyasının içinde yer alıyor. 300-450 kilometre bandındaki menziller, hızlı şarj teknolojileri ve gelişmiş sürüş destek sistemleri sayesinde modeller şehirde ana otomobil olmaya geliyor. Böylece daha küçük gövde, daha küçük batarya, yeterli menzil ve daha düşük fiyat dikkat çekiyor.
454 km menzille ilk çeyrekte gelecek
Volkswagen’ın elektrikli Polo’su Yeni ID. Polo, Türkiye’ye 2027’nin ilk çeyreğinde geliyor. Life ve Style donanım seviyeleriyle sunulacak model; 37 kWh LFP ve 52 kWh NMC batarya seçeneklerine sahip. 85, 99 ve 155 kW güç seçenekleri sunan otomobil, 454 km’ye varan menzil sağlıyor. AC’de 11 kW, DC’de ise bataryaya göre 88 ve 105 kW şarj desteği sunuluyor. 441 litrelik bagaj, 12,9 inç ekran, retro Golf I ara yüzü, tek pedallı sürüş ve gelişmiş sürüş destekleri de dikkat çekiyor. İçten yanmalı motora sahip Polo’ya göre yüzde 25’in üzerinde daha fazla alan sağlıyor. Arka koltuk sırtlıkları katlandığında yükleme hacmi 1.240 litreye ulaşıyor ve böylece MQB tabanlı Polo’dan 115 litre daha fazla kapasite sunuluyor.
1,6 milyonluk etiket taşıyor
Kia EV2, markanın B-SUV sınıfındaki en küçük elektrikli modeli olarak öne çıkıyor. Türkiye’de 42,2 ve 61 kWh olmak üzere iki batarya seçeneği sunuluyor. Uzun menzilli versiyon 440 km WLTP menzil ve 30 dakikada yüzde 10-80 DC şarj kapasitesine sahip. 4,06 metre uzunluğundaki EV2’nin 362 litrelik bagajı bulunuyor
Elektrikli olarak geri döndü
Nissan, ikonik Micra modelini altıncı neslinde tamamen elektrikli olarak yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor. B segmentinde konumlanan yeni Micra, 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunuluyor. Büyük bataryalı versiyon, 408 kilometreye kadar menzil sunarken, modelin hızlı şarj kapasitesi de dikkat çekiyor. 52 kWh bataryalı versiyonda 100 kW, 40 kWh bataryalı seçenekte ise 80 kW DC hızlı şarj desteği bulunuyor. Her iki versiyonda da yüzde 15'ten yüzde 80'e şarj yaklaşık 30 dakika sürüyor. 4 metrenin altında uzunluğa sahip Micra'nın bagaj hacmi 326 litre. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1.106 litreye kadar çıkıyor. 2026’da model Türkiye pazarına girecek.