AYD Otomotiv’den Konya’ya yeni yatırım

Konya 5. ve 6. Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek Nexfren – Fren Teknolojileri yatırımıyla ilk etapta 2 bin kişilik yeni istihdam sağlanması ve Konya’nın kurulacak yeni altyapı ile fren teknolojilerinde dünyanın en büyük üretim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AYD Otomotiv Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın “Bu yatırım, Türkiye Yüzyılı’nın ekonomik bağımsızlık vizyonunun bir parçasıdır. Fren grubunda küresel pazarda liderliği hedeflerken, ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak, ithalatı önlemek ve cari açığın kapanmasına katkı sağlamak önceliğimizdir. Yerli ve milli üretimin en güçlü örneklerinden birini daha ortaya koyuyoruz. Anadolu’da üretiyoruz, Türkiye için üretiyoruz, dünyaya satıyoruz. Türkiye kazanacak. Bu yatırım, Anadolu’nun neler başarabileceğinin ve son 20 yılda ülkemizin ortaya koyduğu büyük dönüşümün somut bir devamıdır.” Bu yatırımın, yüksek teknolojiye dayalı, entegre bir sanayi hamlesi olduğunu kaydeden Harun Aydın, bugün yaklaşık 5 bin kişilik güçlü kadrosu ile faaliyet gösteren AYD’nin, bu yeni yatırımla birlikte toplam istihdamını 7 bin kişiye çıkaracağını kaydetti.

“Çin ile zorlu bir rekabet içindeyiz”

Küresel rekabetin sertleştiğine dikkat çeken Aydın, özellikle Çin ile rekabete ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bugün otomotiv sanayisinde rekabet en sert seviyede yaşanıyor. Çin ile çok zorlu bir rekabet içindeyiz. Ancak biz daha fazla çalışarak, daha verimli üreterek ve kaliteyi en üst seviyeye çıkararak bu rekabette öne geçeceğimize inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, sadece üretmek değil, dünyada söz sahibi olmaktır.” Zorlu küresel koşullara rağmen yatırım kararlılığını sürdürdüklerini belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada savaşlar var, ekonomik dalgalanmalar var. Ama biz üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyoruz.”