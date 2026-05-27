Elektrikli araç satışları uçuşta: Avrupa'da rekabet kızıştı

Avrupa otomobil pazarında nisan ayında satışlar artış gösterirken, yükselişte elektrikli ve hibrit araçlara yönelik güçlü talep etkili oldu.

Özellikle tam elektrikli araç satışlarındaki sert yükseliş dikkat çekerken, Tesla ile Çinli otomobil üreticileri Avrupa pazarındaki paylarını artırmayı sürdürdü.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği'nde yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 artarak 972 bin 314 adede ulaştı.

Aynı dönemde tam elektrikli araç satışlarının yüzde 37,7 yükselmesi, elektrikli araç segmentindeki büyümenin genel pazarın oldukça üzerinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

Tesla Avrupa'da toparlanma sinyali verdi

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla'nın Avrupa Birliği'ndeki satışları nisanda yıllık bazda yüzde 67,2 artışla 9 bin 169 araca yükseldi.

Şirketin Avrupa Birliği pazarındaki payı da yüzde 0,6'dan yüzde 0,9 seviyesine çıktı. Veriler, Tesla'nın son dönemde Avrupa'da yaşadığı zayıf performansın ardından yeniden toparlanma eğilimine girdiğine işaret etti.

Çinli üreticiler pazar payını artırıyor

Çin merkezli otomobil üreticilerinin Avrupa'daki büyümesi de devam etti.

BYD'nin Avrupa Birliği'ndeki satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre iki katın üzerine çıkarken, Chery Automobile'ın satışları yaklaşık dört kat arttı.

SAIC Motor bünyesinde bulunan MG markasının satışları ise aynı dönemde yüzde 24,6 yükseldi.

Elektrikli araçların pazar payı yükseldi

2026 yılının ilk dört ayında Avrupa Birliği'nde toplam otomobil satışları yüzde 4,2 artış kaydetti.

Bu süreçte tam elektrikli araçların toplam pazardaki payı geçen yılki yüzde 15,3 seviyesinden yüzde 19,7'ye yükseldi.

Ocak-nisan döneminde Tesla'nın satışları yüzde 61,7 artarken, BYD'nin satışlarındaki yükseliş yüzde 152,9 olarak gerçekleşti.