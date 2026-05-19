Elektrikli ve hibrit otomobile yoğun ilgi: Türkiye'de kullanımı yüzde 84 arttı

Türkiye’de elektrikli otomobillere yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84,7 yükselerek 423 bin 793’e ulaştı.

TÜİK verilerinden yapılan derlemeye göre, nisan ayı itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak belirlendi.

Daha düşük karbon salımı, enerji tasarrufu sağlaması ve sessiz çalışma özelliğiyle öne çıkan elektrikli araçlara yönelik talep, şarj altyapısındaki genişlemeyle birlikte hız kazandı. Yerli otomobil Togg’un piyasaya çıkmasının da bu artışta etkili olduğu değerlendiriliyor.

Elektrikli araç sayısında hızlı yükseliş

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2015 yılında yalnızca 565 seviyesindeyken, bu rakam 2024’te 183 bin 776’ya çıktı. 2025 yılında ise sayı 370 bin 591 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın nisan ayında 229 bin 397 olan elektrikli otomobil sayısı, bu yıl aynı dönemde yüzde 84,7 artış göstererek 423 bin 793’e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,4 olarak hesaplandı.

Hibrit otomobillere talep sürüyor

Hibrit otomobillerde de yükseliş devam etti. Türkiye’de hibrit araçlar ilk kez 2011 yılında 23 adetle kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı 2019’da 13 bin 877 olurken, 2023 sonunda 222 bin 328’e yükseldi. Bu sayı 2024 yılında 391 bin 296’ya ulaşırken, nisan ayı itibarıyla 800 bin 402 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerin toplam otomobil parkı içindeki payı da artış gösterdi. 2025 yılında yüzde 4 seviyesinde bulunan oran, geçen ay itibarıyla yüzde 4,5’e çıktı.