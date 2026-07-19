Eylülde başlıyor! Engelli araç başvurularında sistem değişiyor

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Ticaret Bakanlığı, ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergisi muafiyetiyle özel tertibatlı araç ithalatına yönelik başvuru sürecini daha hızlı ve düzenli hale getirmek için yeni bir dijital uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilgili mevzuat kapsamında ortopedik engelli vatandaşlar özel tertibatlı araçları gümrük vergilerinden muaf şekilde ithal edebiliyor. Engelli Komisyonlarında yapılan değerlendirmelere ilişkin başvurular ise e-Devlet Kapısı üzerinden hizmet veren Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alınıyor.

Randevu sistemi eylülde başlayacak

Başvuruların daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının önceden planlanması ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla EAİS bünyesinde yeni bir randevu sistemi geliştirildi.

Sistemin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla uygulamaya alınması planlanıyor. Yeni dönemde komisyon değerlendirmeleri, vatandaşların e-Devlet üzerinden oluşturacağı randevular doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Her başvuruya 10 dakika ayrılacak

Uygulama kapsamında her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi öngörülüyor. Engelli vatandaşlar, kendilerine uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecek.

Bakanlık, randevu sistemiyle birlikte komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesini, başvuruların daha verimli sonuçlandırılmasını ve bekleme sürelerinin en aza indirilmesini hedefliyor.

Dijital hizmetler yaygınlaştırılacak

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir biçimde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüreceğini bildirdi. Bakanlık ayrıca hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.