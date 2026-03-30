Hafif ticari üretimde Avrupa liderliğini geri aldık
Uzun bir süredir Avrupa’nın en çok hafif ticari araç üreticisi unvanını koruyan Türkiye geçtiğimiz yıllarda bu ligde geri sıralara düşmüştü. Yeni modellerin gelmesi ve artan üretim mesaisiyle birlikte 2026’da bu unvan geri alındı. OSD Başkanı Eroldu, “Hatta hafif ticari araç üretiminde Avrupa’da kaybettiğimiz liderliği geri aldık. Geçen sene ikinci sıraya düşmüştük” dedi.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 51’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Cengiz Eroldu beşinci döneminde yeniden Başkan olarak seçildi. Başkan Vekili de Süer İsmail Sülün, başkan yardımcıları Güven Özyurt, Lionel Jaillet, Murat Bülbül ve muhasip üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu. Genel Kurul’da konuşan Cengiz Eroldu, “Türk otomotiv sanayisi son yıllarda yapılan kapasite artışlarıyla beraber 2,2 milyonu OSD üyelerinden olmak üzere toplam 2,5 milyonluk üretim kapasitesine sahip. Güçlü bir otomotiv sanayisine sahibiz, bu Avrupa ölçeğinde de gerçekten önemli bir boyut. 2025 yılında ihracatımız da 1 milyon adedin üzerinde oldu. 2025 yılında 41,5 milyar dolarla en yüksek ihracat değerine ulaştık. Bu bakımdan da son derece memnun ve gururluyuz. Hatta hafif ticari araç üretiminde Avrupa’da kaybettiğimiz liderliği geri aldık. Geçen sene ikinci sıraya düşmüştük. Aynı zamanda Türkiye’nin en çok ihracat yapan sanayisi konumundayız. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 18’ini otomotiv sanayii gerçekleştiriyor ve bu da önemli bir başarı” dedi.
1,4 milyon adetlik üretim
OSD Başkanı Eroldu, “2025 yılını geçen seneye göre yüzde 4’lük artışla 1,4 milyon adet seviyesinde üretim yaparak kapattık. Yatırımlarımıza 2025 yılında da devam ettik ve üyelerimiz 1,2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ki Türkiye’de son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım yaptığımızı söyleyebilirim” diye konuştu. İstihdama da değinen Eroldu, sanayi olarak 60 bine yakın doğrudan, 550 binin üzerinde de endirekt olarak istihdam sağladıklarını belirtti. Ar-Ge’nin stratejik öneme sahip bir alan olduğunu ve bu alanda yatırımlara devam ettiklerini anlatan Eroldu şöyle devam etti: “Toplam Ar-Ge harcamalarımız 25,4 milyar TL seviyesinde oldu. Ar-Ge ihracatı, her sene gittikçe büyüyen bir Ar-Ge ihracatı gerçekleştiriyoruz. Bu sene 300 milyon dolara yaklaştık.”
Türkiye’de üretim olmazsa Avrupa otobüs bulamaz
2025 yılının 3 tane önemli rekora sahne olduğunu söyleyen Cengiz Eroldu, “Bir tanesini söyledik ihracatta 41,5 milyar dolarlık toplam ihracat. Diğeri en çok ihracat yaptığımız hafif ticari araç senesi oldu 2025 yılı, 435 bin hafif ticari araç ihracatı gerçekleştirdik. Bir diğer başarımız da otobüs ve midibüste 12 bin 655 toplam adetlik ihracatımız oldu ki bizim için bir diğer gurur kaynağı Türkiye otobüste Avrupa’nın en çok üretim yapan ülkesi. Hafif ticari araçlar için de bu böyle. Bu iki alt sektör bizim aslında son derece güçlü olduğumuz ve Avrupa’da önemli paya sahip olduğumuz alt segmentlerimiz. AB içindeki konumumuza baktığımız zaman otomobilde Türkiye 6’ncı sırada, hafif ticaride ise 1’inciyiz. Geçen sene ikinciliğe düşmüştük bu sene tekrar birinciliğe geçtik. Yeni yaptığımız yatırımlarla da bu birincilikteki pozisyonumuzu daha da önümüzdeki yıllarda güçlendireceğiz” dedi. Bir başka gururun da otobüs olduğunu ifade eden Eroldu, otobüste de Türkiye’nin Avrupa liderli olduğunu paylaşarak, “Bugün Türkiye’de otobüs üretimi olmasa Avrupa’da binecek otobüs bulmak herhalde zor olacak. Hafif ticari araçlarda dünyada 9’uncu durumdayız” dedi.
“İç pazar istediğimiz gibi olmadı”
Sanayinin bu kadar iyi olmasına karşın iç pazarda aranan ivmeyi bulamadıklarını ifade eden Cengiz Eroldu, “İç pazardaki payımız bu sene istediğimiz seviyede olmadı maalesef. Yüzde 29’luk bir payla bu seneyi kapattık” dedi. Eroldu, yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerinin de altını çizerek, yerlilik oranının artacağını vurguladı.
“Değişen dünya düzeninde rekabetçilikte sorun yaşıyoruz”
2025 ile şiddetini artıran bir değişen dünya düzeni oluştuğunu vurgulayan Cengiz Eroldu, şöyle devam etti: “Şimdi değişen dünya düzeninde hepimiz yerlerimizi korumaya ve kendimizi daha ileriye nasıl taşırız buna bakıyoruz. Dünyada belirsizliğin ve korumacılığın arttığı bir dönemdeyiz. Eskiden çok fazla globalleşme konuşurken artık globalleşmeden yerele geçişin yaşandığı bir dönemdeyiz ve Çin kaynaklı da ciddi bir rekabet baskısıyla karşı karşıyayız. Bu değişen dünya düzeninde, rekabetçilikte sorunlarımız var. Bunun için de verimli bir plan çıkartmamız lazım. Otomotiv sanayi lideri olarak da bunun farkındayız. Dolayısıyla bizim verimlilik odağında rekabetçiliği geliştirecek şekilde otomotiv sanayini ileriye doğru taşımamız lazım. Dünya gelişiyor, biz de buna ayak uyduracağız. Dikkatli olmamız lazım. Çok tehdit var etrafımızda.”
“Türkiye’yi daha cazip hale getirmeliyiz”
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 47’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, sektörün içinden geçtiği dönüşüm sürecine dikkat çekerek, göreve geldikleri ilk günden bu yana değişen küresel dinamiklere uyum sağlamayı odağa aldıklarını belirtti. Birinci, “Göreve başladığımızda, küresel dalgalanmalara karşı nasıl daha dayanıklı ve rekabetçi bir yapı kurabileceğimizi sorguladık” dedi. Otomotiv tedarik sanayisinde üretim hacminin güçlü seyrini koruduğunu ancak küresel dengelerde önemli değişimler yaşandığını ifade eden Birinci, üretim ve talebin Asya’ya kaydığına dikkat çekti. Avrupa pazarındaki dönüşümün Türkiye için fırsatlar barındırdığını vurgulayan Birinci, “En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa’daki değişimi doğru okuyarak yeni fırsatlar yaratmalı, bununla birlikte Amerika gibi alternatif pazarlarda da konumumuzu güçlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. TAYSAD olarak iç pazarı güçlendirmeye, üretimi artırmaya ve Türkiye’yi yatırım açısından daha cazip hale getirmeye odaklandıklarını belirten Birinci, küresel rekabette kalıcı olmak için üretim kapasitesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümenin sektör açısından belirleyici olduğuna işaret eden Birinci, bu alanda da küresel rekabetin giderek hızlandığını belirtti. Çinli üreticilerin pazardaki ağırlığını artırdığını ifade eden Birinci, Türkiye’nin bu alanda uzun vadeli bir dönüşüm sürecinin başında olduğunu dile getirdi.
Dış ticarete artı veren sektör son 3 yıldır nötr
Otomotiv sanayinin geçmiş yıllarda dış ticaret dengesinde çok büyük artı verdiğini hatırlatan Cengiz Eroldu, “Son 3 yılda maalesef Türk otomotiv sanayinin nötr bir ticaret dengesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu da bizim ülkeye daha fazla yatırım çekme, daha fazla ihracat yapıp iç pazardaki yerli üretimin payını artırma ihtiyacını bize gösteriyor. Bu konuda da biz çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Kadın istihdamına da değinen Eroldu, OSD üyelerinde kadın istihdamının yüzde 17 seviyesinde olduğunu, ofis çalışanları özelinde bakıldığında bu oranın yüzde 31’e çıktığını paylaştı.
ODMD’nin yeni başkanı Hakan Tiftik oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 40. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda, derneğin 2026-2028 döneminde görev yapacak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. ODMD’nin yeni başkanı Selim Hakan Tiftik oldu. Bahaettin Tatoğlu, G.A. Gino Bottaro, Özgür Yücetürk, Murat Berkel, Bülent Kılıçer ve Abdullah Selim Okutur da yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Denetleme Kurulu ise İbrahim Anaç, Zafer Başar ve Tufan Akdeniz’den oluştu.