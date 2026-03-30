Hafif ticari üretimde Avrupa liderliğini geri aldık

Otomotiv Sanayii Der­neği (OSD), 51’inci Ola­ğan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Cengiz Eroldu beşinci döneminde yeniden Başkan olarak seçildi. Başkan Vekili de Süer İsmail Sülün, başkan yardımcıları Güven Öz­yurt, Lionel Jaillet, Murat Bül­bül ve muhasip üye Yusuf Tuğ­rul Arıkan oldu. Genel Kurul’da konuşan Cengiz Eroldu, “Türk otomotiv sanayisi son yıllar­da yapılan kapasite artışlarıyla beraber 2,2 milyonu OSD üye­lerinden olmak üzere toplam 2,5 milyonluk üretim kapasi­tesine sahip. Güçlü bir otomo­tiv sanayisine sahibiz, bu Av­rupa ölçeğinde de gerçekten önemli bir boyut. 2025 yılında ihracatımız da 1 milyon ade­din üzerinde oldu. 2025 yılın­da 41,5 milyar dolarla en yük­sek ihracat değerine ulaştık. Bu bakımdan da son derece mem­nun ve gururluyuz. Hatta hafif ticari araç üretiminde Avru­pa’da kaybettiğimiz liderliği geri aldık. Geçen sene ikinci sı­raya düşmüştük. Aynı zaman­da Türkiye’nin en çok ihracat yapan sanayisi konumundayız. Türkiye’nin toplam ihracatı­nın yüzde 18’ini otomotiv sa­nayii gerçekleştiriyor ve bu da önemli bir başarı” dedi.

1,4 milyon adetlik üretim

OSD Başkanı Eroldu, “2025 yılını geçen seneye göre yüzde 4’lük artışla 1,4 milyon adet se­viyesinde üretim yaparak ka­pattık. Yatırımlarımıza 2025 yılında da devam ettik ve üye­lerimiz 1,2 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi ki Tür­kiye’de son 10 yılda 10 milyar doların üzerinde yatırım yap­tığımızı söyleyebilirim” diye konuştu. İstihdama da deği­nen Eroldu, sanayi olarak 60 bine yakın doğrudan, 550 bi­nin üzerinde de endirekt ola­rak istihdam sağladıklarını belirtti. Ar-Ge’nin stratejik öneme sahip bir alan olduğu­nu ve bu alanda yatırımlara de­vam ettiklerini anlatan Erol­du şöyle devam etti: “Toplam Ar-Ge harcamalarımız 25,4 milyar TL seviyesinde oldu. Ar-Ge ihracatı, her sene gittik­çe büyüyen bir Ar-Ge ihraca­tı gerçekleştiriyoruz. Bu sene 300 milyon dolara yaklaştık.”

Türkiye’de üretim olmazsa Avrupa otobüs bulamaz

2025 yılının 3 tane önemli re­kora sahne olduğunu söyleyen Cengiz Eroldu, “Bir tanesini söyledik ihracatta 41,5 milyar dolarlık toplam ihracat. Diğeri en çok ihracat yaptığımız hafif ticari araç senesi oldu 2025 yılı, 435 bin hafif ticari araç ihracatı gerçekleştirdik. Bir diğer başa­rımız da otobüs ve midibüste 12 bin 655 toplam adetlik ihraca­tımız oldu ki bi­zim için bir diğer gurur kaynağı Türkiye otobüste Av­rupa’nın en çok üretim yapan ülkesi. Hafif ticari araçlar için de bu böyle. Bu iki alt sektör bi­zim aslında son derece güçlü ol­duğumuz ve Avrupa’da önemli paya sahip olduğumuz alt seg­mentlerimiz. AB içindeki ko­numumuza baktığımız zaman otomobilde Türkiye 6’ncı sıra­da, hafif ticaride ise 1’inciyiz. Geçen sene ikinciliğe düşmüş­tük bu sene tekrar birinciliğe geçtik. Yeni yaptığımız yatırım­larla da bu birincilikteki pozis­yonumuzu daha da önümüz­deki yıllarda güçlendireceğiz” dedi. Bir başka gururun da otobüs olduğunu ifade eden Eroldu, otobüste de Türki­ye’nin Avrupa liderli olduğunu paylaşarak, “Bugün Türkiye’de otobüs üretimi olmasa Avru­pa’da binecek otobüs bulmak herhalde zor olacak. Hafif ticari araçlarda dünyada 9’uncu du­rumdayız” dedi.

“İç pazar istediğimiz gibi olmadı”

Sanayinin bu kadar iyi olma­sına karşın iç pazarda aranan ivmeyi bulamadıklarını ifade eden Cengiz Eroldu, “İç pazar­daki payımız bu sene istediği­miz seviyede olmadı maalesef. Yüzde 29’luk bir payla bu se­neyi kapattık” dedi. Eroldu, ye­ni yatırımlar yapmaya devam edeceklerinin de altını çizerek, yerlilik oranının arta­cağını vur­guladı.

“Değişen dünya düzeninde rekabetçilikte sorun yaşıyoruz”

2025 ile şiddetini artıran bir değişen dünya düzeni oluştuğunu vurgulayan Cengiz Eroldu, şöyle devam etti: “Şimdi değişen dünya düzeninde hepimiz yerlerimizi korumaya ve kendimizi daha ileriye nasıl taşırız buna bakıyoruz. Dünyada belirsizliğin ve korumacılığın arttığı bir dönemdeyiz. Eskiden çok fazla globalleşme konuşurken artık globalleşmeden yerele geçişin yaşandığı bir dönemdeyiz ve Çin kaynaklı da ciddi bir rekabet baskısıyla karşı karşıyayız. Bu değişen dünya düzeninde, rekabetçilikte sorunlarımız var. Bunun için de verimli bir plan çıkartmamız lazım. Otomotiv sanayi lideri olarak da bunun farkındayız. Dolayısıyla bizim verimlilik odağında rekabetçiliği geliştirecek şekilde otomotiv sanayini ileriye doğru taşımamız lazım. Dünya gelişiyor, biz de buna ayak uyduracağız. Dikkatli olmamız lazım. Çok tehdit var etrafımızda.”

“Türkiye’yi daha cazip hale getirmeliyiz”

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 47’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Birinci, sektörün içinden geçtiği dönüşüm sürecine dikkat çekerek, göreve geldikleri ilk günden bu yana değişen küresel dinamiklere uyum sağlamayı odağa aldıklarını belirtti. Birinci, “Göreve başladığımızda, küresel dalgalanmalara karşı nasıl daha dayanıklı ve rekabetçi bir yapı kurabileceğimizi sorguladık” dedi. Otomotiv tedarik sanayisinde üretim hacminin güçlü seyrini koruduğunu ancak küresel dengelerde önemli değişimler yaşandığını ifade eden Birinci, üretim ve talebin Asya’ya kaydığına dikkat çekti. Avrupa pazarındaki dönüşümün Türkiye için fırsatlar barındırdığını vurgulayan Birinci, “En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa’daki değişimi doğru okuyarak yeni fırsatlar yaratmalı, bununla birlikte Amerika gibi alternatif pazarlarda da konumumuzu güçlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. TAYSAD olarak iç pazarı güçlendirmeye, üretimi artırmaya ve Türkiye’yi yatırım açısından daha cazip hale getirmeye odaklandıklarını belirten Birinci, küresel rekabette kalıcı olmak için üretim kapasitesinin kritik önem taşıdığını vurguladı. Elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümenin sektör açısından belirleyici olduğuna işaret eden Birinci, bu alanda da küresel rekabetin giderek hızlandığını belirtti. Çinli üreticilerin pazardaki ağırlığını artırdığını ifade eden Birinci, Türkiye’nin bu alanda uzun vadeli bir dönüşüm sürecinin başında olduğunu dile getirdi.

Dış ticarete artı veren sektör son 3 yıldır nötr

Otomotiv sanayinin geçmiş yıllarda dış ticaret dengesinde çok büyük artı verdiğini hatırlatan Cengiz Eroldu, “Son 3 yılda maalesef Türk otomotiv sanayinin nötr bir ticaret dengesiyle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu da bizim ülkeye daha fazla yatırım çekme, daha fazla ihracat yapıp iç pazardaki yerli üretimin payını artırma ihtiyacını bize gösteriyor. Bu konuda da biz çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. Kadın istihdamına da değinen Eroldu, OSD üyelerinde kadın istihdamının yüzde 17 seviyesinde olduğunu, ofis çalışanları özelinde bakıldığında bu oranın yüzde 31’e çıktığını paylaştı.

ODMD’nin yeni başkanı Hakan Tiftik oldu

Oto­mo­tiv Distri­bütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 40. Olağan Genel Kurul Toplantı­sı’nı İstanbul’da gerçek­leştirdi. Düzenlenen toplantıda, derneğin 2026-2028 dönemin­de görev yapacak yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri seçildi. ODMD’nin yeni başka­nı Selim Hakan Tiftik oldu. Bahaettin Ta­toğlu, G.A. Gino Bot­taro, Özgür Yücetürk, Murat Berkel, Bülent Kılıçer ve Abdullah Selim Okutur da yö­netim kurulu üyeleri olarak belirlendi. De­netleme Kurulu ise İbrahim Anaç, Zafer Başar ve Tufan Akde­niz’den oluştu.