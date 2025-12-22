İkinci elde ilana çıkan modellerin yarısı bile satılmadı

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç paza­rı yılı rekor satışla ka­patmaya hazırlanıyor. Sıfır araç satışları, daha yıl bitme­den psikolojik sınır olan 1 mil­yon barajını aşarak 1,2 milyon adet seviyesine yaklaşırken, ikinci elde de 6 milyon adetler neredeyse geçildi. Sıfır araç­ta beklenti bu sene 1,4 milyon adet seviyesi. İkinci elde de pa­zarın 7 milyon adetlere ulaş­ması bekleniyor. Gelinen son 2 ayda sıfır araç satışları hız ka­zandı.

Buna karşın ikinci el sa­tışların sıfıra karşı oranı biraz daha düşük seyretti. Burada markaların sıfır araç kampan­yaları, düşük faiz destekleri ve kredi imkânları oldukça etki­li oldu. Indicata raporuna gö­re, ilana çıkan araç sayısı Ka­sım 2025’te 439 bin 809 ade­de ulaştı. Bunun sadece yüzde 45,2’si, yani 199 bin 225 ade­di satışa döndü. Böylece ilana giren ikinci el araçların yarısı bile satışa dönemedi. Yaklaşık 240 bin araç ilanda kaldı.

Satışta gün süresi arttı

Öte yandan SmartIQ raporu­na göre, 2025’in son çeyreğine doğru ikinci eldeki stok baskısı artmaya başladı. İlanların sa­tışa dönüş süresi uzadı. Fiyat­lar sınırlı da olsa revize edildi. Ortalama ilan süresi 50 günün üzerine çıktı. Yılın ilk yarısın­da bu süre 35–40 gün seviye­sindeydi. Indicata ve SmartIQ raporları, ‘yüksek fiyat–yük­sek hız’ döneminin geride kal­dığını ortaya koydu. Doğru fi­yatlanmayan araçların ilanda kalma süresi arttı. Tüketici bu dönemde ‘bekle-gör’ politi­kasını uyguladı. İkinci elde fi­yatların geri geleceği beklen­tisi artarken, sıfır araçta yeni yıl zamları ve model değişimi dönemiyle fiyatların artması beklentisi güçlendi.

İkinci elde takas havuzu genişliyor

Sıfır satışların artmasının ikinci elde takas havuzunu ge­nişlettiğini söyleyen Otomer­kezi.net CEO’su Ali Karakaş, “Bu da fiyatları etiket olarak değil ama pazarlık payı olarak yumuşatıyor. Seçenek bol, sa­tıcı daha esnek. Ancak yatırım amacıyla kısa vadede kazanç bekleyenler için piyasa eski cazibesinde değil. Sıfırda ma­kul artış, ikinci elde reel gevşe­me dönemi bizi bekliyor” dedi. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem de “Sıfır pazar­daki agresif kampanyalar ikin­ci el fiyatlarını baskılamakta; özellikle 0–3 yaş araçlarda re­el gerileme yaşanmaktadır. Po­püler C SUV’lar hızlı döner­ken, üst segment ve niş araçlar­da satış süresi uzamaktadır. Şu an nakit alıcı için ikinci el ta­rafı pazarlık avantajı barındır­maktadır” diye konuştu.

RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Dr. Naim Çe­tintürk, “Sıfır araçlardaki kam­panyalar, ilana konulan ikinci ellere bu anlamda olumlu etki ediyor. Yine de ikinci el paza­rının durgun olmasına yönelik yorumların genelde piyasa ger­çeğinden, daha doğrusu piya­sanın olması gereken seviyesi­nin üzerinde fiyatla ilana konu­lan araçlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü değerin­de fiyatla ilana konulan araç­ların hızlı sürelerde satışının gerçekleştiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

İkinci el yerine sıfır araç bayilerine gidildi

LenaCars Genel Müdü­rü Selçuk Nazik de şu yorumu yaptı: “Sıfır araç kampanyala­rının ikinci el pazarına etkisi­ne baktığımızda, eylülden eki­me geçerken noter devri ola­rak 16 bin 440 adetlik net bir kayıp var. Yani eylülde 845 bin kişi noterden ikinci el araç alır­ken, ekimde bu kişilerin yak­laşık 16 bini ikinci el yerine sı­fır araç bayilerine gitmeyi ter­cih etmiş. Hafif ticari (özellikle kamyonet) pazarı ise çok daha stabil. Otomobil satışları kam­panyalardan ve kredi koşulla­rından hızlı etkilenirken, tica­ri araç devirleri esnaf ve KOBİ ihtiyacına bağlı olduğu için her ay 160 bin bandında nispeten sabit kalıyor.”

Aralıkta hedef 150 bin adet

Sıfır araç pazarında Aralık 2025 oldukça hareketli geçiyor. Sektör temsilcileri her ne kadar kârlılığın eridiğinden bahsetse de satışların oldukça iyi olduğunun altını çiziyor. Güçlü kampanyalarla birlikte ikinci ele göre sıfır araçlar daha cazip görülüyor. Özellikle altın piyasası, faiz dönüşü ve kur etkisiyle tüketici yatırım tercihini sıfır araçtan yana kullanıyor. Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araçta toplam pazar tahminleri 120 bin – 150 bin bandı arasında değişiyor. İkinci elde hareketlenmenin ise ay sonuna doğru olması beklentiler arasında.