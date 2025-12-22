İkinci elde ilana çıkan modellerin yarısı bile satılmadı
Türkiye’de sıfır araç pazarı 1,4 milyona, ikinci el ise 7 milyon adede doğru gazlıyor. 2025’in son virajında sıfır araçta düşük kredi avantajları ve kampanyalı satışlar öne çıktı. Aralık ayında beklenti 150 bin adede yaklaştı. Yaşanan kampanya dönemi ikinci eli etkiledi. Kasımda tüketici ilana bakmak yerine bayilere akın etti. İlana giren araçların yarısı bile satışa dönemedi.
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılı rekor satışla kapatmaya hazırlanıyor. Sıfır araç satışları, daha yıl bitmeden psikolojik sınır olan 1 milyon barajını aşarak 1,2 milyon adet seviyesine yaklaşırken, ikinci elde de 6 milyon adetler neredeyse geçildi. Sıfır araçta beklenti bu sene 1,4 milyon adet seviyesi. İkinci elde de pazarın 7 milyon adetlere ulaşması bekleniyor. Gelinen son 2 ayda sıfır araç satışları hız kazandı.
Buna karşın ikinci el satışların sıfıra karşı oranı biraz daha düşük seyretti. Burada markaların sıfır araç kampanyaları, düşük faiz destekleri ve kredi imkânları oldukça etkili oldu. Indicata raporuna göre, ilana çıkan araç sayısı Kasım 2025’te 439 bin 809 adede ulaştı. Bunun sadece yüzde 45,2’si, yani 199 bin 225 adedi satışa döndü. Böylece ilana giren ikinci el araçların yarısı bile satışa dönemedi. Yaklaşık 240 bin araç ilanda kaldı.
Satışta gün süresi arttı
Öte yandan SmartIQ raporuna göre, 2025’in son çeyreğine doğru ikinci eldeki stok baskısı artmaya başladı. İlanların satışa dönüş süresi uzadı. Fiyatlar sınırlı da olsa revize edildi. Ortalama ilan süresi 50 günün üzerine çıktı. Yılın ilk yarısında bu süre 35–40 gün seviyesindeydi. Indicata ve SmartIQ raporları, ‘yüksek fiyat–yüksek hız’ döneminin geride kaldığını ortaya koydu. Doğru fiyatlanmayan araçların ilanda kalma süresi arttı. Tüketici bu dönemde ‘bekle-gör’ politikasını uyguladı. İkinci elde fiyatların geri geleceği beklentisi artarken, sıfır araçta yeni yıl zamları ve model değişimi dönemiyle fiyatların artması beklentisi güçlendi.
İkinci elde takas havuzu genişliyor
Sıfır satışların artmasının ikinci elde takas havuzunu genişlettiğini söyleyen Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş, “Bu da fiyatları etiket olarak değil ama pazarlık payı olarak yumuşatıyor. Seçenek bol, satıcı daha esnek. Ancak yatırım amacıyla kısa vadede kazanç bekleyenler için piyasa eski cazibesinde değil. Sıfırda makul artış, ikinci elde reel gevşeme dönemi bizi bekliyor” dedi. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem de “Sıfır pazardaki agresif kampanyalar ikinci el fiyatlarını baskılamakta; özellikle 0–3 yaş araçlarda reel gerileme yaşanmaktadır. Popüler C SUV’lar hızlı dönerken, üst segment ve niş araçlarda satış süresi uzamaktadır. Şu an nakit alıcı için ikinci el tarafı pazarlık avantajı barındırmaktadır” diye konuştu.
RS Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CMO’su Dr. Naim Çetintürk, “Sıfır araçlardaki kampanyalar, ilana konulan ikinci ellere bu anlamda olumlu etki ediyor. Yine de ikinci el pazarının durgun olmasına yönelik yorumların genelde piyasa gerçeğinden, daha doğrusu piyasanın olması gereken seviyesinin üzerinde fiyatla ilana konulan araçlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü değerinde fiyatla ilana konulan araçların hızlı sürelerde satışının gerçekleştiğini görmekteyiz” ifadelerini kullandı.
İkinci el yerine sıfır araç bayilerine gidildi
LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik de şu yorumu yaptı: “Sıfır araç kampanyalarının ikinci el pazarına etkisine baktığımızda, eylülden ekime geçerken noter devri olarak 16 bin 440 adetlik net bir kayıp var. Yani eylülde 845 bin kişi noterden ikinci el araç alırken, ekimde bu kişilerin yaklaşık 16 bini ikinci el yerine sıfır araç bayilerine gitmeyi tercih etmiş. Hafif ticari (özellikle kamyonet) pazarı ise çok daha stabil. Otomobil satışları kampanyalardan ve kredi koşullarından hızlı etkilenirken, ticari araç devirleri esnaf ve KOBİ ihtiyacına bağlı olduğu için her ay 160 bin bandında nispeten sabit kalıyor.”
Aralıkta hedef 150 bin adet
Sıfır araç pazarında Aralık 2025 oldukça hareketli geçiyor. Sektör temsilcileri her ne kadar kârlılığın eridiğinden bahsetse de satışların oldukça iyi olduğunun altını çiziyor. Güçlü kampanyalarla birlikte ikinci ele göre sıfır araçlar daha cazip görülüyor. Özellikle altın piyasası, faiz dönüşü ve kur etkisiyle tüketici yatırım tercihini sıfır araçtan yana kullanıyor. Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araçta toplam pazar tahminleri 120 bin – 150 bin bandı arasında değişiyor. İkinci elde hareketlenmenin ise ay sonuna doğru olması beklentiler arasında.