Milyonlarca araç için vergi kaldırılıyor: Tek araç şartı var

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İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, küçük ve orta ölçekli otomobiller ile motosikletlerden alınan araç mülkiyet vergisinin 2027 yılı için kaldırılmasına karar verdi. Düzenlemeden, geçerli sigortası bulunan tek bir araç için yararlanılabilecek.

Meloni başkanlığında dün toplanan kabine, vatandaşların bölgesel yönetimlere ödediği vergiye ilişkin kararı kabul etti. Uygulamanın toplam 14,5 milyon otomobil ve motosikleti kapsadığı belirtildi.

Meloni'den vergi yükünü azaltma mesajı

Kabine toplantısının ardından konuşan Meloni, "Hükümet bugün, İtalyanların en çok nefret ettiği vergilerden birini kaldırıyor. Vergi yükünü azaltma yolunda ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

Meloni, kararın özellikle günlük ulaşımında küçük ve orta ölçekli otomobil ya da motosiklet kullanan vatandaşlara fayda sağlayacağını söyledi.

80 kilovat (kW) güce sahip otomobil ve motosikletlere yönelik olduğu aktarılan düzenlemenin, tüm motosikletler ile küçük ve orta boy otomobillerin yüzde 70'inden fazlası için geçerli olacağı bildirildi.

Kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor

Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti, vergi muafiyetinin şimdilik tek seferlik olarak düzenlendiğini belirtti. Giorgetti, uygulamanın kalıcı olması için çalışacağını ifade etti.

Kabine ayrıca, bugün sona ermesi planlanan dizel yakıttaki özel tüketim vergisi indirimini 25 Eylül'e kadar uzattı.

Muhalefetten seçim eleştirisi

Muhalefet partileri, araç mülkiyet vergisinin gelecek yıl için kaldırılmasını seçimlerle ilişkilendirerek kararı "seçim yatırımı" olarak nitelendirdi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında İtalya'da kurulan 68 hükümet arasında en uzun süre görevde kalan Meloni koalisyonu ile muhalefetteki sol ittifakın oy oranları, son anketlerde birbirine yakın seyrediyor.

Eski general Roberto Vannacci'nin şubat ayında kurduğu aşırı sağcı Ulusal Gelecek (FN) Partisi'nin yükselen oy oranının da iktidardaki sağ partiler üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.