Otomobil devi 50 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2025 yılında elde ettiği finansal sonuçların ardından kapsamlı bir maliyet azaltma programı başlatacağını duyurdu. Şirketin açıkladığı yıllık rapora göre Volkswagen’in vergi sonrası kârı yaklaşık yüzde 44 düşerek 12,4 milyar eurodan 6,9 milyar euroya geriledi. Bu sonuç, şirketin kârlılığının 2016’dan bu yana en düşük seviyeye inmesi anlamına geliyor.

Volkswagen CEO’su Oliver Blume, hissedarlara gönderdiği mektupta planlanan işten çıkarmaların yalnızca ana marka Volkswagen’i değil, grubun önemli markaları olan Audi ve Porsche dahil tüm şirketleri kapsayacağını belirtti. Plan kapsamında Almanya’daki Volkswagen Grubu operasyonlarında 2030 yılına kadar yaklaşık 50 bin iş pozisyonunun azaltılması öngörülüyor.

Elektrikli dönüşüm ve küresel rekabet baskısı

Şirketin kârındaki düşüşte birden fazla faktörün etkili olduğu belirtiliyor. Volkswagen yönetimine göre özellikle ABD’nin otomobil ithalatına uyguladığı yüzde 25’lik gümrük tarifeleri, Çin’deki talep düşüşü ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin yarattığı yüksek maliyetler şirketin finansal performansını olumsuz etkiledi.

Volkswagen, uzun yıllar boyunca Çin pazarında güçlü satış rakamlarına ulaşmıştı. Ancak son dönemde Çinli otomobil markalarının Avrupa pazarına agresif şekilde girmesi rekabeti ciddi ölçüde artırdı. Bu durum Alman otomobil üreticileri için satış baskısını daha da yükseltti.

Sendikalarla anlaşma ve maliyet hedefi

Şirket, daha önce sendikalarla yaptığı görüşmeler sonucunda Almanya’da 35 binden fazla pozisyonun “sosyal sorumluluk çerçevesinde” azaltılması konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Bu planın, Volkswagen’e yaklaşık 15 milyar euro tasarruf sağlaması bekleniyor.

Volkswagen yönetimi, önümüzdeki dönemde maliyetleri daha sıkı kontrol etmek zorunda olduklarını vurguluyor.

2026 için temkinli beklenti

Şirket, 2026 yılı için çekirdek kâr marjının yüzde 4 ile yüzde 5,5 arasında olmasını bekliyor. Bu oran, 2025 yılında elde edilen yaklaşık yüzde 4,6’lık kâr marjına oldukça yakın seviyede bulunuyor.

Volkswagen’in finans direktörü Arno Antlitz, mevcut kârlılığın uzun vadede yeterli olmadığını belirterek daha kapsamlı maliyet kesintilerinin gerekli olduğunu söyledi. Antlitz, şirketin önümüzdeki aylarda maliyetleri “kararlı ve disiplinli biçimde” azaltmaya odaklanacağını ifade etti.

Volkswagen’in açıkladığı bu plan, otomotiv sektöründe elektrifikasyon ve küresel rekabetin büyük üreticiler üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne seriyor.