Otomobil devinde şok! İlk elektrikli modelin ardından istifa etti

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Lüks spor otomobil üreticisi Ferrari'de üst yönetimde dikkat çeken bir görev değişikliği yaşandı. Şirket, pazarlama ve ticari işlerden sorumlu genel müdür Enrico Galliera'nın 16 yılın ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.

Galliera'nın yerine temmuz ayında eski BMW İtalya Başkanı Massimiliano Di Silvestre göreve başlayacak. Ayrılık, Ferrari'nin ilk tamamen elektrikli otomobili Luce'nin tanıtımının hemen ardından gelmesi nedeniyle otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Ferrari'de 16 yıllık dönem sona eriyor

Ferrari'nin açıklamasına göre Enrico Galliera, şirketten ayrılma kararını bir süre önce yönetime iletti. Şirket, uzun yıllar görev yapan yöneticiye katkıları için teşekkür ederken, ayrılığın gerekçesine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Galliera'nın markanın küresel büyümesine ve uluslararası alandaki güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Görev süresi boyunca Galliera, Ferrari'nin satış stratejileri ve müşteri yönetiminden sorumlu olurken, sınırlı üretim modellerin hangi müşterilere tahsis edileceği süreçlerini de yönetti.

Elektrikli Ferrari sonrası eleştiriler arttı

Galliera'nın ayrılığı, Ferrari'nin mayıs ayında tanıttığı ilk tamamen elektrikli otomobili Luce sonrasında geldi. Yaklaşık 640 bin dolar başlangıç fiyatıyla tanıtılan model, sosyal medya ve otomotiv çevrelerinde tasarımı başta olmak üzere çeşitli eleştirilerin hedefi oldu.

Aracın tasarımı, iPhone'un efsanevi tasarımcısı olarak bilinen Jony Ive tarafından hazırlanırken, model eski Ferrari Başkanı ve İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini tarafından da eleştirildi.

Ferrari'nin dönüşüm sürecinde önemli rol oynadı

Enrico Galliera'nın görev yaptığı dönemde Ferrari, tarihindeki önemli kilometre taşlarına imza attı. Markanın benzinli ve elektrikli motoru bir araya getiren ilk seri üretim hibrit hiper otomobili LaFerrari, 2013 yılında satışa sunuldu. Ferrari ayrıca 2015'te New York Borsası'nda (NYSE), 2016'da ise İtalya Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Ferrari, Galliera'nın yerine temmuz ayında eski BMW İtalya Başkanı Massimiliano Di Silvestre'nin atanacağını açıkladı.