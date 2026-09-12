Otomobil pazarında dengeler değişiyor: Çinli markalar için yeni tahmin

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UBS, Çinli otomobil üreticilerinin uluslararası pazarlardaki büyümesine ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, tüketicilerin bu markalara artan ilgisinin etkisiyle, 2026'nın ilk yarısında yüzde 22 olan küresel pazar paylarının 2030'da yüzde 37'ye ulaşacağını öngörüyor.

Daha önce yüzde 35 olan küresel pazar payı tahminini artıran UBS, Avrupa'ya yönelik beklentisini de yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltti. Çinli markaların Avrupa'daki mevcut payı yaklaşık yüzde 8 seviyesinde bulunurken, son dönemdeki büyümeleri bankanın önceki tahminlerinden daha hızlı ilerliyor.

Avrupa'da tüketicilerin ilgisi artıyor

UBS Evidence Lab'in 12 bin tüketiciyi kapsayan araştırması, Çinli markaların Avrupa'da daha fazla alıcının gündemine girdiğini ortaya koydu. Ankete katılan Avrupalı tüketicilerin yüzde 36'sı, Çinli bir markaya ait elektrikli araç satın almayı değerlendirebileceğini ifade etti. Böylece Çinli markalara gösterilen ilgi, Japon ve Koreli markalara yönelik toplam ilgiyi aştı.

Tercihlerde fiyat-performans dengesi belirleyici olmaya devam ediyor. Dünya genelinde Çinli markalardan elektrikli araç almayı düşünenlerin yüzde 66'sı bu avantajı öne çıkarırken, yüzde 61'i dijital özellikler ve otonom sürüş kabiliyetleri gibi ileri teknolojilere işaret etti. Teknoloji, tercih nedenleri arasında ikinci sırada yer aldı.

Zayıf iç talep ihracata yönelimi artırıyor

Çinli üreticiler, 2019'dan bu yana Avrupa, Latin Amerika, Asya'nın bazı kesimleri ile Orta Doğu ve Afrika'da pazar paylarını 9 ila 12 yüzde puan artırdı. Çin iç pazarındaki talep zayıflığı da şirketlerin ihracatı büyütme ihtiyacını güçlendirdi.

Bununla birlikte, rekabetin başlıca merkezlerinden biri olan Avrupa'da büyümeyi sınırlayabilecek engeller bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit araçlara getirilebilecek gümrük vergileri ve yeni yerli içerik koşulları, Çinli markaların ilerleyişini yavaşlatabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Bu markaların araçlarının ikinci el değerlerinin daha düşük olması, satış sonrası hizmet ağlarının sınırlılığı ve kurumsal filo pazarına girişte karşılaşılan güçlükler de Avrupa'daki genişlemeyi zorlaştırıyor.

İyimser senaryoda küresel pay yüzde 45'e çıkabilir

UBS'nin temel senaryosunda BYD, Geely, Chery, SAIC, Leapmotor ve Xiaomi'nin de bulunduğu sınırlı sayıdaki üreticinin, Çinli markaların yurt dışındaki büyümesine öncülük edebileceği değerlendiriliyor.

Bankanın iyimser senaryosu, Çinli üreticilerin 2030'da dünya otomobil pazarından yüzde 45, Avrupa pazarından ise yüzde 30 pay alabileceğine işaret ediyor. Kötümser senaryoda ise küresel payın yüzde 33, Avrupa'daki payın yüzde 15 düzeyinde kalacağı tahmin ediliyor.

Rekabet baskısı Avrupalı ve Asyalı üreticilerde yoğunlaşacak

Çinli markaların büyümesinden en fazla, geniş tüketici kitlelerine hitap eden Avrupalı ve Asyalı otomobil üreticilerinin etkilenmesi bekleniyor.

ABD'de ise ticaret engellerinin Çinli üreticilerin pazara girişini fiilen önlemesi, Amerikalı şirketleri rekabet karşısında daha korunaklı kılıyor. Lüks otomobil üreticilerinin de kitlesel pazara yönelik üretim yapan rakiplerine göre bu baskıya daha dayanıklı olması öngörülüyor.