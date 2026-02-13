Otomobillerde sinir bozan sistem için verilen destek kaldırılıyor

ABD'de Trump yönetimi, otomobillerde motorun kırmızı ışıkta veya trafikte otomatik olarak durmasını sağlayan start-stop sistemi için otomobil üreticilerine verilen teşvikleri kaldıracağını açıkladı. Karar, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik bazı çevre düzenlemelerinin geri çekilmesi kapsamında alınırken, otomobil fiyatlarının düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Neredeyse herkesin nefret ettiği" özellik!

Start-stop sistemi, araç durduğunda motoru otomatik olarak kapatarak yakıt tüketimini azaltmayı amaçlıyor. Bu teknoloji özellikle kırmızı ışıkta veya yoğun trafikte yakıt tasarrufu sağlıyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), yaptığı açıklamada bu özelliğin “neredeyse evrensel olarak nefret edilen” bir sistem olarak görüldüğünü belirtti.

Bugün üretilen araçların yaklaşık yüzde 66’sında start-stop teknolojisi bulunuyor. Araştırmalar, bu sistemin kullanım koşullarına bağlı olarak yakıt verimliliğini yüzde 7 ila yüzde 26 arasında artırabildiğini ortaya koyuyor.

Amaç otomobil fiyatlarını düşürmek

ABD Çevre Koruma Ajansı Başkanı Lee Zeldin, düzenlemenin otomobil maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacağını belirtti.

Zeldin’e göre yeni düzenleme sayesinde tüketiciler, yeni bir araç satın alırken ortalama 2 bin 400 dolar daha az ödeme yapabilecek.

Zeldin, konuya ilişkin şu ifadeyi kullandı:

"Artık Amerikalıların araçlarının her kırmızı ışıkta durması için üreticilere iklim ödülü verilmeyecek. Bu dönem sona erdi."

Çevre düzenlemelerinde büyük geri adım

Trump yönetimi ayrıca otomobiller, kamyonlar ve enerji santrallerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarına yönelik bazı düzenlemeleri tamamen kaldırmayı planlıyor.

Bu kapsamda, sera gazlarının insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturduğunu belirten ve emisyon düzenlemelerinin temelini oluşturan “endangerment finding” adlı bilimsel ve hukuki tespit de iptal ediliyor.

Bu değişiklikle birlikte otomobil üreticilerine start-stop sistemi için verilen karbon kredileri de sona erecek.

Otomobil fiyatları son 10 yılda yüzde 43 arttı

Otomobil fiyatlarındaki artış, bu kararın en önemli gerekçelerinden biri olarak gösteriliyor.

Cox Automotive verilerine göre ABD’de yeni bir otomobilin ortalama fiyatı yaklaşık 50 bin dolar... Son 10 yıldaki artış oranı ise yaklaşık yüzde 43 oldu.

Ancak tüketici hakları kuruluşları, fiyat artışlarının asıl nedeninin çevre düzenlemeleri değil, daha lüks araçlara yönelim ve bayi fiyat artışları olduğunu savunuyor.

Otomobil üreticilerinden destek geldi

Büyük otomobil üreticileri ise düzenlemeyi genel olarak olumlu karşıladı.

Ford'un açıklamasında “Emisyon standartları ile müşteri tercihleri arasındaki dengenin yeniden kurulmasına yönelik bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Stellantis ise kararın, tüketicilere daha geniş araç seçenekleri sunmalarına yardımcı olacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Bu karar, Amerikalıların ihtiyaç duyduğu ve karşılayabileceği elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motorlu araç seçeneklerini sunmaya devam etmemizi sağlayacak.”

Start-stop sistemi tamamen kaldırılmayacak

Mevcut araçların çoğunda start-stop sistemi sürücü tarafından kapatılabiliyor, ancak bu ayar genellikle kalıcı olmuyor ve her sürüşte yeniden kapatılması gerekiyor.

Yeni düzenleme, sistemi tamamen yasaklamıyor ancak üreticilere verilen teşviklerin kaldırılması nedeniyle gelecekte bu özelliğin daha az yaygın hale gelebileceği değerlendiriliyor.