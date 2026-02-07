Otomotivde yerlilik şartına geçici esnetme

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile otomotiv sektöründe yerli katkı oranının hesaplanmasına ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, yerli katkı oranı hesaplamasında mevcut tebliğ hükümleri otomotiv ürünleri için 1 Temmuz 2026 tarihine kadar uygulanmayacak.

Geçici olarak askıya alındı

Yerli malı belgesi başvurularında, ürünün yerli sayılmasına ve belgelendirilmesine dair usul ve esasları belirleyen Yerli Malı Tebliğinde değişiklik yapıldı. Tebliğe eklenen geçici maddeyle, nihai ürünün yerli katkı oranının hesaplanmasında tebliğ hükümlerinin otomotiv sektörü açısından geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Düzenlemeye göre yerli malı belgesi, ürünlerin yerli katkı oranına göre A’dan E’ye kadar sınıflandırılıyor. Yerli katkı oranı yüzde 91–100 arasında olan ürünler A sınıfında, yüzde 81–90 aralığında olanlar ise B sınıfında yer alıyor. Yurt içinden temin edilen girdiler, ithal olup olmadıklarına ilişkin menşe kontrolüne tabi tutuluyor.