Renault, Hyundai ve Honda'dan üretim hamlesi

Türkiye otomotiv sanayisin­de son dönemin en dikkat çekici gelişmeleri, yeni ya­tırımcıların girişinden çok mev­cut yatırımcıların büyüme karar­ları oldu. Küresel otomotiv sek­töründe belirsizliklerin arttığı, elektrikli araç dönüşümünün üre­tim dengelerini yeniden şekillen­dirdiği bir dönemde, uzun yıllardır Türkiye'de üretim yapan markalar yatırımlarını derinleştirmeyi ter­cih etti. Son aylarda peş peşe açık­lanan kararlar da bunun en somut göstergesi oldu. Bursa'da Renault Group'un yeni C-SUV modeli Bo­real'in üretime alınması, Hyun­dai'nin İzmit fabrikasını elektrik­li otomobil üretimine hazırlaması ve Honda'nın yıllar sonra moto­siklet üretimini yeniden Türki­ye'ye taşıması, Türkiye'deki mev­cut üretim altyapısına duyulan güvenin devam ettiğini gösterdi. Dikkat çeken nokta ise bu yatırım­ların tamamının Türkiye'de uzun yıllardır faaliyet gösteren üretici­lerden gelmesi. Mevcut yeni mar­kaların da verilen sözlere rağmen hala somut bir adım atmaması da gözlerden kaçmadı.

Renault'dan üst üste üretim hamlesi

Oyak-Renault 400 milyon euro­nun üzerinde yatırımla Oyak-Re­nault, Bursa’yı son iki yılda ade­ta yeni model üssüne dönüştürdü. Önce Duster üretimini Bursa'ya alan Renault Group, ardından Clio üretimi için yatırımlarını güçlen­dirdi. Şimdi ise markanın küresel büyüme stratejisinin en önem­li modellerinden biri olarak gös­terilen Boreal'i Türkiye'de üret­me kararı aldı. Ve yıl sonuna doğru da Dacia üretimi için kolları sıva­yacak. Bu kararla Renault, Bur­sa fabrikasını Avrupa dışındaki büyüme stratejisinin merkezle­rinden biri haline getirdi. Boreal, Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Afri­ka, Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa ve Ukrayna başta olmak üzere 30 pazara Bursa’dan ihraç edilecek.

Hedefte Clio’nun tahtı var

Oyak-Renault’un üretimi olan Boreal’de yerlilik oranı yüzde 58 seviyesine ulaştı. Bu yüzden mo­del Türk tüketicilere yönelik de­taylarıyla birlikte ÖTV muaf sis­teme de dahil edildi. MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Ge­nel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, “Türkiye için tasarlanan ve Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına gö­re geliştirilen bir model. Bu oto­mobilde hedefimiz sadece SUV segmentinde liderlik değil, Tür­kiye’nin en çok satan modeli ko­numuna ulaşacağımıza inanıyo­rum” dedi. 2025 yılında en çok satan otomobil Renault Clio ol­muştu. Model, grubun "Interna­tional Game Plan" stratejisinin en önemli ürünlerinden biri ola­rak görülüyor. Renault, 2030 yı­lına kadar Avrupa'da 1 milyon, Avrupa dışında ise 1 milyon araç satmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Bo­real, Avrupa dışında­ki büyümenin ana oyuncuların­dan biri olacak. Türkiye'de üre­tilecek araç onlarca ülkeye ihraç edilerek Bursa'yı Renault'un kü­resel üretim ağında daha da kri­tik bir noktaya taşıyacak.

“Yatırım sözümüzü tutuyoruz”

Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, yatırım kararının arkasında iki temel neden bulunduğunu söyledi. Jaillet, “Türkiye büyük bir pazar ve daha da büyüme potansiyeli var. Yerel üretim maliyet avantajı sağlıyor, güçlü yan sanayiye erişim var. Biz yatırım yapacağımızı söylediğimizde bunu yapıyoruz. Burada kalmaya, yatırım yapmaya ve inanmaya devam ediyoruz. Boreal de bu stratejinin ortaya çıkmış hali” dedi.

Hyundai İzmit’te bataryaya da başlıyor

Öte yandan Türkiye’de yatırımını büyüten tek marka Renault değil. Yaklaşık 30 yıldır İzmit'te üretim yapan Hyundai de elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı. Daha önce i10, i20 ve Bayon ile üretim yapan marka, şimdi Ioniq3 için son virajı dönüyor. Şirket, mevcut fabrikasını elektrifikasyon dönüşümüne adapte ederken Türkiye'yi Avrupa operasyonlarının önemli üretim merkezlerinden biri olarak konumlandırmayı sürdürüyor. Aynı zamanda sadece otomobil üretimi değil tesiste, yeni batarya üretimine de başlanacak. Toplam 715 milyon euroluk yatırımın 55 milyon eurosunu batarya fabrikasına ayıran Hyundai Motor Türkiye, Hyundai Mobis ile birlikte hücreleri otomasyon sistemiyle birleştirecek.

Sadece 4 teker değil 2 teker için de bant dönüyor

Bir diğer dikkat çekici yatırım ise Honda'dan geldi. Japon üretici otomobil üretimini sonlandırmasının ardından bu kez motosiklet tarafında yeni bir üretim kararı aldı. Honda, motosiklet üretimini yeniden Türkiye'ye taşıyarak iki tekerlekli araç pazarındaki üretim faaliyetlerini büyütme kararı verdi. Bu adım da Türkiye'nin üretim kabiliyetine duyulan güvenin farklı bir yansıması olarak değerlendirildi. Honda Türkiye Motosiklet’in İzmir Aliağa’daki fabrikasında üretilen ilk model PCX125 oldu.