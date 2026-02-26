Rusya’da otomobil ithalatı çakıldı: Yüzde 59’luk sert düşüş

Rusya otomotiv sektöründe sert daralma yaşanıyor. Batılı markaların sevkiyatları durdurmasının ardından toparlanma sinyalleri veren pazar, 2025’te kredi maliyetlerindeki artışın etkisiyle yeniden frene bastı. Son verilere göre otomobil ithalatı bir yılda yüzde 59 geriledi.

İthalat 1 milyonun biraz üzerine düştü

Rusya merkezli analiz şirketi Avtostat’ın açıkladığı verilere göre, ülkede otomobil ithalatı 2025’te önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 1 milyon 20 bin seviyesine indi.

Düşüşün yalnızca belirli segmentlerde değil, tüm otomobil kategorilerinde görüldüğü belirtildi.

Kredi maliyetleri pazarı daralttı

Uzmanlara göre sert düşüşün temel nedeni, Rusya Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası.

Geçen yılın başından itibaren artan faiz oranları, taşıt kredilerinin maliyetini yükseltti ve tüketici talebini zayıflattı. Bu durum otomobil satışlarını doğrudan baskıladı.

Çinli üreticiler ve yerli markalar devreye girmişti

Batılı otomotiv devlerinin Rusya pazarından çekilmesinin ardından Çinli üreticiler ihracatı artırmış, yerli üreticiler de üretim kapasitesini yükseltmişti.

Bu gelişmelerle birlikte satışlarda sınırlı bir toparlanma başlamıştı. Ancak yüksek finansman maliyetleri, bu toparlanmanın kalıcı olmasını engelledi.

Otomotiv sektörü yeniden baskı altında

Rusya otomotiv pazarı, hem dış ticaret kısıtlamaları hem de iç finansman koşulları nedeniyle kırılgan bir görünüm sergiliyor.

2025’teki yüzde 59’luk ithalat düşüşü, sektörün yeniden ciddi bir daralma sürecine girdiğini gösteriyor.