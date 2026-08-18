Tek bir hata, dev geri çağırma: Otomotiv devi 1 milyon araç için harekete geçti

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Stellantis, geri görüş kamerası görüntüsünün multimedya ekranına aktarılmasını engelleyebilen yazılım hatası nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 955 bin aracı geri çağırma kararı aldı.

Fiziksel bir kamera arızasından kaynaklanmayan sorun, kablosuz yazılım güncellemesiyle giderilecek.

Geri çağırma kapsamındaki araçların yaklaşık 848 bini ABD'de bulunurken Kanada, Meksika ve diğer pazarlardaki yaklaşık 107 bin araç da uygulamaya dahil edilecek.

Çok sayıda model geri çağırma kapsamında

Yazılım hatasından 2026 ve 2027 model bazı Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid ve Voyager araçları etkileniyor. Listede ayrıca Dodge Charger; Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer ve Wrangler ile Ram 1500, 2500 ve ProMaster modelleri bulunuyor.

Şirketin açıklamasına göre araçlardaki kamera çalışmayı sürdürse de radyo yazılımındaki hata nedeniyle geri vitese geçildiğinde görüntü ekrana yansımayabiliyor. Aracın arkasındaki alanın görülmesini zorlaştıran bu durum, geri manevralar sırasında güvenlik riski oluşturabiliyor.

Stellantis, sorunla bağlantılı herhangi bir kaza veya yaralanma bildirimi bulunmadığını açıkladı.

Güncelleme kablosuz olarak yapılacak

Sorunun giderilmesi için hazırlanan yazılım güncellemesi, uygun araçlara uzaktan gönderilecek. Araç sahipleri, multimedya ekranında bildirim görüntülendiğinde güncellemeyi kablosuz olarak yükleyebilecek. Böylece sürücülerin işlemi tamamlamak için servise gitmesi gerekmeyecek.

Şirket, güncelleme yapılıncaya kadar kamera görüntüsünün ekrana gelmemesi durumunda geri manevra sırasında dikiz ve yan aynaların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Geri görüş kamerası ABD'de zorunlu

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geri manevralarda yaşanan kazaları azaltmak amacıyla 2014'te aldığı kararla geri görüş kameralarını 2018'den itibaren tüm hafif araçlarda zorunlu hâle getirmişti.

Düzenlemenin hazırlandığı dönemde açıklanan verilere göre ülkede geri manevra sırasında meydana gelen kazalarda yılda ortalama 210 kişi hayatını kaybediyor, yaklaşık 15 bin kişi ise yaralanıyordu. Yaşamını yitirenlerin yaklaşık yüzde 30'unu 5 yaş ve altındaki çocuklar oluşturuyordu.