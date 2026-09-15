Ticaride voltaj yüksek, satış ağır seyrediyor

Almanya’nın Hanno­ver kentinde düzenle­nen IAA Transportati­on 2026, ticari araç sektörünün elektrikli dönüşümünün geldiği noktayı gözler önüne seriyor. 20 Eylül’e kadar ziyaretçilere açı­lacak organizasyonda elektrik­li kamyonlardan çekicilere, mi­nibüslerden hafif ticari araçla­ra kadar çok sayıda yeni model sergileniyor. Fuarda 80’den faz­la aracın test sürüşüne çıkması ve bunların çoğunun tamamen elektrikli olması da dönüşümün artık prototip aşamasını geçtiği­ni gösteriyor. Ancak fuarda gör­düğümüz tablo başka bir gerçe­ği de ortaya koyuyor. Üreticiler elektrikli ticari araç konusunda hazır, ancak müşteriler henüz aynı hızda değil, özellikle Avru­pa’da yavaşlayan ekonomi ve ta­lepler ticari tarafta hâlâ oturmuş değil. Avrupa bu dönüşümün alt­yapısını oluşturmaya çalışırken Türkiye açısından tablo daha zor. Türkiye’de ticari araç müşterisi­nin satın alma kararında ilk yatı­rım maliyeti çok daha belirleyici. Elektrikli aracın kullanım mali­yeti düşük olsa bile başlangıç fi­yatının yüksek olması filoların dönüşümünü yavaşlatıyor.

2026’ın son çeyreğinde geliyorlar

Volkswagen (VW) Ticari Araç­lar, Hannover’de elektrikli mo­dellerin yanı sıra şirketlerin kul­lanım maliyetlerine ve filoların yönetimine odaklanıyor. Marka­nın ID. Buzz ve ticari kullanım çö­zümleriyle birlikte Connect Pro platformu; araç, filo, sürücü, ser­vis ve iş süreçlerini tek bir ekosis­temde birleştirmeyi hedefliyor. Markanın fuarda en çok dikkat çeken modelleri Caddy ve Multi­van oldu. Hafif makyaj operasyo­nundan geçen iki modele teknolo­ji dopingi gerçekleşti. Yeni Caddy ve Yeni Multivan’ın 2026 yılının son çeyreği içerisinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Modellerin motor seçenekleri de hemen hemen aynı olacak. Resmi değil ama farklı yakıt seçenekleri üzerinde de çalışılıyor.

Elektrikli çekicide menziller artıyor

Mercedes-Benz Van yeni nesil elektrikli ticari araç teknolojileri­ni sergilerken, Ford Trucks elekt­rikli F-Line E ile 19 ve 26 ton sını­fına giriyor. Ford Trucks’ın elekt­rikli ağır ticari aracı Hannover’de ilk kez Avrupa kamuoyunun kar­şısına çıkıyor. Volvo Yeni FH Aero Electric, uygun koşullarda 700 ki­lometreye kadar menzil sunuyor. Model, 600 kWh kullanılabilir LFP batarya kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan elekt­rik motorlu aks (eAxle) teknolo­jisiyle, ara şarj olmadan 500 kilo­metrelik menzil sunuyor.

Tesla da Avrupa’ya geliyor

Fuarın en dikkat çeken araçla­rından biri ise Tesla Semi. Tesla, Avrupa pazarı için Semi’nin men­zil ve teknik özelliklerini Hanno­ver’de açıkladı. Avrupa versiyo­nunda 40 ton toplam ağırlıkla 550 kilometreye kadar menzil hedef­leniyor. Tesla ayrıca Avrupa’daki Megacharger altyapısını ve özel servis merkezlerini devreye al­mayı planlıyor.

Çinliler gövde gösterisi peşinde

Fuarın belki de en önemli mesajlarından biri Çinli üreticilerin sayısı ve ürün çeşitliliği. Sany, Sinotruk, SuperPanther, Skyworth, FAW, Dongfeng, Foton, Farizon, Wisdom Motor ve DeepWay gibi markalar elektrikli ticari araçlarla Avrupa sahnesinde. Sany dört farklı elektrikli kamyonla fuarda yer alırken, Skyworth otonom sürüş teknolojisine sahip Z9 elektrikli ağır kamyonunu öne çıkarıyor. Bazı Çinli üreticilerin araçlarını Avrupa’da üretmeye başlaması da rekabetin artık yeni boyutu.