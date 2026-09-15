Ticaride voltaj yüksek, satış ağır seyrediyor
Hannover’deki IAA Transportation 2026’da elektrikli kamyon ve ticari araçlar gövde gösterisi yapıyor. VW’den Tesla’ya, Mercedes’ten Volvo ve Ford’a kadar üreticiler elektrikli geleceğe hazırlanırken Çinli markaların agresif çıkışı dikkat çekiyor. Ancak teknolojideki hız, pazarın hızını yakalayamıyor.
Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026, ticari araç sektörünün elektrikli dönüşümünün geldiği noktayı gözler önüne seriyor. 20 Eylül’e kadar ziyaretçilere açılacak organizasyonda elektrikli kamyonlardan çekicilere, minibüslerden hafif ticari araçlara kadar çok sayıda yeni model sergileniyor. Fuarda 80’den fazla aracın test sürüşüne çıkması ve bunların çoğunun tamamen elektrikli olması da dönüşümün artık prototip aşamasını geçtiğini gösteriyor. Ancak fuarda gördüğümüz tablo başka bir gerçeği de ortaya koyuyor. Üreticiler elektrikli ticari araç konusunda hazır, ancak müşteriler henüz aynı hızda değil, özellikle Avrupa’da yavaşlayan ekonomi ve talepler ticari tarafta hâlâ oturmuş değil. Avrupa bu dönüşümün altyapısını oluşturmaya çalışırken Türkiye açısından tablo daha zor. Türkiye’de ticari araç müşterisinin satın alma kararında ilk yatırım maliyeti çok daha belirleyici. Elektrikli aracın kullanım maliyeti düşük olsa bile başlangıç fiyatının yüksek olması filoların dönüşümünü yavaşlatıyor.
2026’ın son çeyreğinde geliyorlar
Volkswagen (VW) Ticari Araçlar, Hannover’de elektrikli modellerin yanı sıra şirketlerin kullanım maliyetlerine ve filoların yönetimine odaklanıyor. Markanın ID. Buzz ve ticari kullanım çözümleriyle birlikte Connect Pro platformu; araç, filo, sürücü, servis ve iş süreçlerini tek bir ekosistemde birleştirmeyi hedefliyor. Markanın fuarda en çok dikkat çeken modelleri Caddy ve Multivan oldu. Hafif makyaj operasyonundan geçen iki modele teknoloji dopingi gerçekleşti. Yeni Caddy ve Yeni Multivan’ın 2026 yılının son çeyreği içerisinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Modellerin motor seçenekleri de hemen hemen aynı olacak. Resmi değil ama farklı yakıt seçenekleri üzerinde de çalışılıyor.
Elektrikli çekicide menziller artıyor
Mercedes-Benz Van yeni nesil elektrikli ticari araç teknolojilerini sergilerken, Ford Trucks elektrikli F-Line E ile 19 ve 26 ton sınıfına giriyor. Ford Trucks’ın elektrikli ağır ticari aracı Hannover’de ilk kez Avrupa kamuoyunun karşısına çıkıyor. Volvo Yeni FH Aero Electric, uygun koşullarda 700 kilometreye kadar menzil sunuyor. Model, 600 kWh kullanılabilir LFP batarya kapasitesi ve yüksek enerji verimliliği sağlayan elektrik motorlu aks (eAxle) teknolojisiyle, ara şarj olmadan 500 kilometrelik menzil sunuyor.
Tesla da Avrupa’ya geliyor
Fuarın en dikkat çeken araçlarından biri ise Tesla Semi. Tesla, Avrupa pazarı için Semi’nin menzil ve teknik özelliklerini Hannover’de açıkladı. Avrupa versiyonunda 40 ton toplam ağırlıkla 550 kilometreye kadar menzil hedefleniyor. Tesla ayrıca Avrupa’daki Megacharger altyapısını ve özel servis merkezlerini devreye almayı planlıyor.
Çinliler gövde gösterisi peşinde
Fuarın belki de en önemli mesajlarından biri Çinli üreticilerin sayısı ve ürün çeşitliliği. Sany, Sinotruk, SuperPanther, Skyworth, FAW, Dongfeng, Foton, Farizon, Wisdom Motor ve DeepWay gibi markalar elektrikli ticari araçlarla Avrupa sahnesinde. Sany dört farklı elektrikli kamyonla fuarda yer alırken, Skyworth otonom sürüş teknolojisine sahip Z9 elektrikli ağır kamyonunu öne çıkarıyor. Bazı Çinli üreticilerin araçlarını Avrupa’da üretmeye başlaması da rekabetin artık yeni boyutu.