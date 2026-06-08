Ticaride yerlinin yükü arttı, ithal pazar hız kesti

Türkiye’de otomobil ve ha­fif ticari araç pazarı hızlı bir daralma sürecine girdi. Ocak-Mayıs 2026 döneminde top­lam pazar 543 bin 138 adet oldu. Yüzde 7,4 daraldı. Otomobil satış­ları, 2026 yılı Ocak-Mayıs döne­minde geçen yıla göre yüzde 9,65 oranında küçülerek 356 bin 256 adet, hafif ticari araç pazarı da yüz­de 1,94 artarak 96 bin 882 adet ola­rak kayıtlara geçti. Yani ilk 5 ayda pazarı hafif ticari modeller taşıdı. 2025 yılında ise hafif ticari araç­ların toplam satışı 95 bin 39 adede ulaşmıştı. 2025’e göre 2026 yılının ilk 5 ayında hafif ticaride satışlar sınırlı da olsa bir artışa işaret et­ti. Bu tabloda pazar büyümeye de­vam etti fakat, yüksek ivmeli değil, daha kontrollü bir çizgide ilerledi. Bu büyümenin arka planında ise dikkat çeken en önemli unsur, ithal araçların pazardaki belirleyici ro­lünü yerli tarafta sürdürememesi oldu. Pazar geçen yıla göre ithal ta­rafta küçülme kaydetti. Yerli hafif ticarilerde de arttı. Yerlideki bu ar­tışı Türkiye’de üretilen hafif ticari araçların artması da etkiledi.

Pazarın yüzde 77’si ithal modeller

2026 verilerine göre toplam sa­tışların 74 bin 658 adedi ithal hafif ticari araçlardan oluşuyor. Bu da yaklaşık yüzde 77’lik bir ithal ora­nına karşılık geliyor. Yerli üretim ise 22 bin 224 adet ile daha sınırlı bir seviyede kalıyor. Pazarın yüzde 23’ü ise yerliye kalıyor. 2025 yılın­da da tablo çok farklı değildi. İthal oranı yerliden yine yüksek seyret­mişti. O dönem ithal oranı yüzde 79,55 seviyesindeydi. Yani 2026’da çok küçük bir gerileme olsa da pa­zarın genel yapısı değişmiş değil.

Hala oldukça güçlü payı sırtlıyor

Aylık kırılımlara bakıldı­ğında ithal araçların nere­deyse tüm dönemde güçlü seyrettiği görülüyor. 2026 yılında özellikle Mart ve Nisan aylarında sırasıyla 16 bin 928 ve 18 bin 213 adetlik ithal satışlar, pa­zarın en yüksek hacimli dönemlerini oluşturdu. Bu durum, tüketici ter­cihlerinin hâlâ büyük öl­çüde ithal modeller üze­rinde yoğunlaştığını gös­teriyor. Ürün çeşitliliği, motor seçenekleri ve fiyat-per­formans dengesi ithal markaları öne çıkaran temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Yerli üretimdeki yükselişin etkisi şimdilik sınırlı

Yerli hafif ticari araç satışları 2025’te 19 bin 440 adet seviye­sinde gerçekleşti. 2026’da 22 bin 224 adede yükseldi. Bu yaklaşık yüzde 14’lük bir artışa işaret et­ti. Özellikle Nisan ayında görü­len 5 bin 903 adetlik yerli satış, yılın en güçlü performansı ola­rak öne çıktı. Ama ay bazında da yerli hafif ticaride daralma gö­rüldü. Bu artış, yerli üretimin ta­mamen durağan olmadığını, ak­sine kademeli bir yükseliş tren­dine girdiğini gösteriyor. Ancak bu yükseliş henüz ithal araçların hâkimiyetini kırabilecek sevi­yede değil. Yerli üretim hâlâ top­lam pazarın yaklaşık dörtte biri civarında ka­lıyor. Yeni üreti­lecek modellerle bu pazarın daha canlı olma­sı bekleniyor.

Uzun tatiller ticariyi de etkiledi

Gerçekleşen tabloya göre, pa­zarın aylık performansı incelen­diğinde belirgin bir istikrar yok. Bunun yerine dalgalı bir yapı var. Bunda en büyük nedenlerden bi­ri yaşanan yüksek faiz dönemi ve kur. 2026 yılında Mart ve Nisan ay­larında güçlü bir yükseliş yaşanır­ken, Mayıs ayında yeniden bir geri­leme dikkat çekiyor. Toplam paza­rın Nisan ayında 24 bin 116 adetle zirve yapması, talebin dönemsel olarak hızlandığını ancak sürdürü­lebilir bir ivme oluşturamadığını ortaya koyu­yor. Mayıs ayın­da gerçekleşen uzun tatil dönemleri otomo­bili olduğu kadar hafif tica­ri araçları da etkisi altına aldı. Hafif ticari araç pazarında büyü­me şimdilik dengeli değil. İthal mo­deller hala pazarın belirleyici ko­numunda yer alırken, yerli üretim­de artış istikrarlı bir çizgide. Köklü değişim henüz başlamadı.

Yaz geldi karavan satışları patladı

Adetsel olarak küçük olsa da en dikkat çekici büyüme karavan segmentinde gerçekleşti. 2025 yılının ilk beş ayında yalnızca 7 adet satış yapılırken, 2026 yılında bu rakam 31 adede yükseldi. Böylece karavan pazarı yüzde 342,9 büyüme oranına ulaştı. Ancak satış hacminin düşük olması nedeniyle toplam pazardaki payı henüz anlamlı bir seviyeye ulaşmadı.

İthal bağımlılığı kademeli olarak azalacak

Önümüzdeki dönemde en kritik başlık yeni üretim hatlarının devreye alınması olacak. Hafif ticari segmentte planlanan yeni üretim ve model yatırımları, yerli üretimin kapasitesini artıracak. Bu yatırımlar devreye girdikçe yerli üretimin payının yukarı yönlü hızlanması ve ithal bağımlılığın kademeli olarak azalması beklentiler arasında. Aynı şekilde otomotiv tarafında da mevcut zayıf görünüm, yeni üretim ve model lansmanlarıyla birlikte yeniden hareketlenebilir. Özellikle ticari segment, bu dönüşümün ilk hissedileceği alanlardan biri olmaya aday görünüyor. Zira geçmişte yerli üretim gücü özellikle ticari sınıfta oldukça yüksekti.

Kamyonette çift haneli daralma

Kamyonet segmenti ise pazarın en fazla küçülen sınıflardan biri oldu. 2025’in ilk beş ayında 9 bin 593 adet olan satışlar, 2026’nın aynı döneminde 8 bin 505 adede gerileyerek yüzde 11,3 düşüş gösterdi. Pazar payı da yüzde 10,1’den yüzde 8,8’e indi. Böylece kamyonet segmenti toplam pazar içerisindeki ağırlığını kaybetmesini sürdürdü. Minibüs segmentinde de düşüş dikkat çekti. 2025’in ilk beş ayında 7 bin 896 adet olan satışlar, 2026’nın aynı döneminde 7 bin 543 adede geriledi. Yıllık bazda küçülme yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Pickup segmentinde önemli bir değişim yaşanmadı. 2025 yılının ilk beş ayında 6 bin 497 adet olan satışlar, 2026 döneminde 6 bin 448 olarak kayıtlara geçti.

Van segmenti pazarı sırtladı

Pazarın açık ara lideri olan Van segmenti, büyümenin en önemli kaynağı oldu. 2025’in ilk beş ayında 71 bin 046 adet olan Van satışları, 2026’nın aynı döneminde 74 bin 355 adede çıkarak yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Van segmentinin toplam hafif ticari araç pazarı içindeki payı da yükseldi. 2025 yılında yüzde 74,8 olan pay, 2026 yılında yüzde 76,7’ye çıktı.