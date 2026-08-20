Trafik cezası için ek ücret alan araç kiralama devine rekor ceza

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İspanya’da araç kiralayan milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren dikkat çekici bir karar çıktı. İspanya Tüketici Bakanlığı, dünyanın önde gelen araç kiralama şirketlerinden Avis’e müşterilerinden aldığı ek ücretler nedeniyle 1 milyon Euro ceza verdi.

İspanyol tüketici makamları, uygulamanın “çok ciddi ihlal” niteliğinde olduğuna karar vererek şirkete verilebilecek en yüksek para cezasını uyguladı.

Trafik cezasına 45 Euro'ya kadar ek ücret

İncelemeye göre Avis’ten araç kiralayan bir sürücü hız ihlali veya başka bir trafik kuralı ihlali nedeniyle ceza aldığında yalnızca resmi trafik cezasını ödemiyordu.

Şirket, müşterinin faturasına 34-45 euro arasında değişen ek bir ücret yansıtıyordu. Bu bedel, “cezaların idari yönetimi” adı altında tahsil ediliyordu.

Avis, söz konusu ücretin trafik cezasının işleme alınması ve aracı kullanan kişinin kimliğinin yetkililere bildirilmesi sırasında ortaya çıkan masrafları karşıladığını savundu.

Ancak İspanyol makamları bu gerekçeyi kabul etmedi. İspanya trafik mevzuatına göre aracın kayıtlı sahibinin, trafik ihlali durumunda aracı kullanan kişiyi yetkililere bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Kiralık araçlarda bu sorumluluk araç kiralama şirketine ait.

Yetkililer, şirketin zaten yasal olarak yapmak zorunda olduğu bir işlem için müşterilerden ayrıca para alınmasını haksız sözleşme şartı olarak değerlendirdi.

Soruşturmanın, Bask bölgesindeki tüketici örgütü EKA/ACUV'un şikâyeti üzerine başlatıldığı belirtildi.