Türkiye otomobilde tercihini değiştirdi: Benzinliler hakimiyeti kaybetti

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Türkiye'de otomobil tercihleri elektrikli ve hibrit modellere doğru kaymaya devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, ocak-eylül döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışları 326 bin 35'e ulaştı. Böylece bu iki grubun otomobil pazarındaki toplam payı yüzde 51,9 oldu.

Yılın ilk 9 ayında Türkiye genelinde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,45 azalarak 627 bin 977'ye geriledi. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 5,12 düşüşle 175 bin 488 olarak gerçekleşti.

Benzinli otomobiller geriledi

Yakıt türlerine göre bakıldığında, 258 bin 453 adetle benzinli otomobiller satışlarda ilk sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışları 204 bin 956'ya ulaşırken, dizel araçlarda 34 bin 520, otogazlı modellerde ise 8 bin 969 adet satış kaydedildi.

Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobillerin satışı 120 bin 329 oldu. Benzinli jeneratörün bataryayı şarj ettiği uzatılmış menzil sistemine sahip modeller de dahil edildiğinde elektrikli otomobil satışları 121 bin 79'a ulaştı.

Yıllık bazda en sert kayıp dizel otomobillerde görüldü. Dizel satışları yüzde 40,7 azalırken, benzinli otomobillerde düşüş yüzde 23,5 oldu. Elektrikli otomobil satışları yüzde 9,5, hibrit satışları ise yüzde 0,8 geriledi. Otogazlı otomobiller ise yüzde 44,7'lik artışla diğer yakıt türlerinden ayrıştı.

Uzmanlara göre dizel satışlarındaki hızlı gerilemede, küresel otomobil üreticilerinin dizel modellerden çıkış sürecini sürdürmesi ve pazara sunulan yeni dizel araç sayısının azalması etkili oluyor.

Pazar paylarında tablo değişti

Satış adetleri gerilese de elektrikli ve hibrit otomobiller, toplam pazardaki daralma nedeniyle paylarını artırdı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde yüzde 45,5 olan benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 41,2'ye indi. Dizellerin payı yüzde 7,8'den yüzde 5,5'e gerilerken, otogazlı modellerin payı yüzde 0,8'den yüzde 1,4'e yükseldi.

Elektrikli otomobillerin payı yüzde 18'den yüzde 19,3'e, hibritlerin payı ise yüzde 27,8'den yüzde 32,6'ya çıktı.

Böylece elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte değerlendirildiğinde pazarın yüzde 51,9'una ulaştı. Başka bir ifadeyle, yılın ilk 9 ayında Türkiye'de satılan her iki otomobilden birinden fazlası elektrikli veya hibrit oldu.

Eylülde elektrikli satışları hızlandı

Elektrikli otomobillerde eylül ayında ise yıllık bazda yükseliş görüldü. Ay boyunca 15 bin 128 elektrikli otomobil satılırken, satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 arttı. Elektrikli modellerin eylül ayındaki pazar payı yüzde 23,7'ye ulaştı.

Hibrit otomobil satışları da aynı ayda 17 bin 911 olarak gerçekleşti. Hibritlerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 28,1 oldu.