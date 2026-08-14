Uber Avrupa’da direksiyonu insandan alıyor: 2 bin robotaksi geliyor

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Sürücüsüz ulaşım yarışında Avrupa için yeni ve büyük bir adım geldi. Uber ile Çinli otonom sürüş şirketi Pony.ai, iş birliklerini genişleterek Avrupa genelinde 2 binden fazla robotaksinin konuşlandırılması için anlaşmaya vardı.

Yeni plan, iki şirketin 2025’te başlayan ortaklığını deneme ölçeğinden geniş ticari filolara taşıyacak. Uber yolcu ve ödeme altyapısını sağlarken, araçların kendi kendine hareket etmesini sağlayan Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi Pony.ai tarafından sunulacak.

Zagreb’den dört yeni Avrupa şehrine

Ortaklığın Avrupa’daki ilk ayağı Hırvatistan’ın başkenti Zagreb oldu. Pony.ai, Uber ve yerel mobilite şirketi Verne burada Avrupa’nın ilk ticari robotaksi hizmetini geliştirmek üzere çalışmaya başlamıştı.

Zagreb’deki robotaksilerin Uber uygulamasına da eklenmesi planlanıyor. Yeni anlaşmayla bu model dört Avrupa şehrine daha taşınacak.

Ancak şirketler yeni şehirlerin hangileri olduğunu henüz açıklamadı. 2 binden fazla aracın Avrupa yollarına hangi tarihe kadar çıkacağına ilişkin kesin bir takvim de paylaşılmadı.

Direksiyonda insan olmayacak

Pony.ai’nin sağlayacağı araçlar Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine dayanıyor. Bu sistem, belirlenmiş çalışma alanları ve koşullar içerisinde aracın insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yolculuğu gerçekleştirebilmesine olanak tanıyor.

Uber ise kendi uygulaması üzerinden rezervasyon, ödeme ve müşteri hizmetlerini sağlayacak. Günlük filo işletmesinin ise her ülkede seçilecek yerel ortaklar tarafından üstlenilebilmesi planlanıyor.

Böylece Uber’in kendisi binlerce otomobile doğrudan sahip olmak yerine teknoloji şirketleri ve yerel filo işletmecileriyle çalışan bir model kuruyor.

Uber insan sürücülerden tamamen vazgeçmiyor

2 bin robotaksilik plan, taksi ve özel ulaşım sektöründe istihdam tartışmasını da beraberinde getiriyor. Ancak Uber’in açıkladığı model, mevcut insan sürücülerinin kısa vadede sistemden çıkarılması anlamına gelmiyor.

Şirket robotaksileri, büyümeye devam eden insan sürücü ağıyla birlikte çalışan hibrit bir sistemin parçası olarak konumlandırıyor. Robotaksilerin belirli şehirlerde ve belirli çalışma bölgelerinde devreye alınması bekleniyor.

Bununla birlikte sürücüsüz araçların ticari ölçekte yayılması, uzun vadede ulaşım platformlarının en önemli maliyet kalemlerinden biri olan sürücü maliyetlerinin nasıl değişeceğine ilişkin tartışmayı büyütüyor.

Çin teknolojisi Avrupa yollarına çıkıyor

Anlaşmanın bir diğer dikkat çekici yönü ise Avrupa’daki otonom araç yarışında Çinli şirketlerin giderek daha görünür hale gelmesi.

Pony.ai, Çin’in Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen kentlerinde ücretli ve tamamen sürücüsüz robotaksi hizmetleri yürütüyor. Şirket, bu pazarlarda edindiği deneyimi Avrupa’ya taşımaya çalışıyor.

Avrupa ise sürücüsüz ulaşım konusunda ABD ve Çin’e kıyasla daha yavaş ilerledi. Farklı ülkelerdeki mevzuat, şehirlerin karmaşık yol yapıları ve güvenlik onayları geniş ölçekli robotaksi kullanımının önündeki en önemli engeller arasında bulunuyor.

Avrupa’da robotaksi yarışı hızlanıyor

Uber yalnızca Pony.ai ile çalışmıyor. Şirket, farklı ülkelerde çok sayıda otonom sürüş şirketiyle ortaklık kurarak sürücüsüz araçları kendi platformuna eklemeye çalışıyor.

Londra’da İngiliz teknoloji şirketi Wayve ile robotaksi hizmetine hazırlanan Uber, Avrupa’da farklı teknolojilerin aynı platform altında yarışabileceği bir model oluşturuyor.

Bu yaklaşım Uber’i kendi otonom sürüş teknolojisini sıfırdan geliştiren bir şirketten çok, sürücüsüz araç üreticilerini milyonlarca yolcuyla buluşturan küresel bir dağıtım platformuna dönüştürüyor.

Sıradaki durak Orta Doğu

Uber ile Pony.ai’nin genişleyen anlaşması Avrupa ile sınırlı kalmayacak. Şirketler robotaksi ortaklığını Orta Doğu ülkelerine de taşımayı planlıyor.

Hangi ülkelerin ve şehirlerin programa dahil edileceği henüz açıklanmadı. Yeni pazarların aşamalı olarak duyurulacağı belirtildi.

2 binden fazla araçlık Avrupa planı hayata geçtiğinde ise robotaksi sektörü küçük deneme filolarından binlerce aracın çalıştığı ticari ağlara doğru önemli bir eşik geçmiş olacak.