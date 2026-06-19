Vergi indirimi yaradı geldiği gibi talep patladı
ABD’ye uygulanan ek vergiler hafifledi, markaların önü açıldı. GM; Cadillac, Chevrolet ve GMC modelleriyle TUROTO distribütörlüğü üzerinden Türkiye pazarına girdi. TUROTO CEO’su Turan Mutlu, “Gelen ilk araçların %70’ini sattık. Yeni parti için de talepler var” dedi.
ABD’nin en büyük otomotiv üreticilerinden biri olan General Motors (GM), Türkiye pazarına TUROTO distribütörlüğüyle girdi. Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de Cadillac, Chevrolet ve GMC markalarını tüketicilere sunan şirket; Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra modellerini distribütör çatısı altında buluşturacak.
Ek vergi %60’tan %35’e düştü
Türkiye, daha önce ABD’den ithal edilen otomobillere yüksek ilave gümrük vergisi uyguluyordu. Eylül 2025’te ABD’den ithal edilen içten yanmalı otomobillerdeki vergi oranı %60’tan %35’e geriledi. Bu indirimden, bölgede üretim yapan diğer markalar da faydalandı. ABD’de üretim gerçekleştiren birçok Avrupalı model bile yeniden Türkiye’ye döndü. Ek yükün kalkması, doğrudan ABD’li markalar için de avantaja döndü.
Düzenlenen toplantıda sorularımızı yanıtlayan TUROTO CEO’su Turan Mutlu, Türkiye’de satılacak araçların AB homologasyonuna uygun olması zorunluluğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Araçlar ABD’den geldikten sonra yasalara uyumlu hale getiriliyor ve ardından Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’de daha önce bu araçların ithalatı farklı şirketlerin anlaşmalarıyla yapılıyordu. Ancak biz GM Europe ile resmi distribütörlük için anlaştık ve Türkiye’deki diğer tüm eski anlaşmalar ortadan kalktı. Artık tek yetkili distribütör biziz.
Araçları tıpkı diğer resmi markalar gibi garantili ve en önemlisi satış sonrası servis ile yedek parça desteğiyle sunuyoruz. 60’a yakın araç ve yeterince yedek parça stoku yaptık. Hemen her modelden yeterli adedimiz var. Araçlar önce Avrupa’ya geliyor, uzun bir tedarik zinciri var. İstanbul, Ankara ve İzmir’de satış sonrası servis hizmetimiz mevcut. Getirdiğimiz ilk partinin yüzde 60-70’ini sattık. Yeni parti için de talepler alıyoruz.”
General Motors Europe Genel Müdürü Jean-Pierre Diernaz ise “Türkiye; güçlü otomotiv kültürü ve premium araçlara ilgi duyan, deneyim odaklı müşteri kitlesi sayesinde General Motors Europe için stratejik öneme sahip bir pazar” diye konuştu.
3,5 yıl görüştük, 1,5 yıl önce anlaştık
TUROTO CEO’su Turan Mutlu, hedeflerinin sadece satış adetleriyle öne çıkmak değil, Amerikan otomobil kültürünü Türkiye’de yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. Mutlu, ilk etapta İstanbul’da 1, Ankara’da 2, İzmir’de 2 ve Konya’da 1 olmak üzere toplam 6 bayiyle hizmet vereceklerini açıkladı. Bayi sayısının ilerleyen dönemde 8-10’a çıkarılması planlanıyor.
General Motors ile görüşmelerin 3,5 yıl önce başladığını, 1,5 yıl önce ise anlaşmaya varıldığını ifade eden Mutlu, iki şirket arasında 5 yıllık bir iş birliği anlaşması bulunduğunu söyledi. Mutlu, mevcut ÖTV sistemi nedeniyle kısa kasa pickup modellerini şu an için ithal edemediklerini kaydetti. Mutlu, güçlü bir yedek parça stoğu oluşturduklarını ve müşterilere uzun vadeli, bir hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.