Vergi indirimi yaradı geldiği gibi talep patladı

ABD’nin en büyük oto­motiv üreticilerin­den biri olan Gene­ral Motors (GM), Türkiye pazarına TUROTO distribü­törlüğüyle girdi. Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de Cadillac, Chevrolet ve GMC markala­rını tüketicilere sunan şirket; Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Suburban ve Tahoe ile GMC Yukon ve Sierra mo­dellerini distribütör çatısı al­tında buluşturacak.

Ek vergi %60’tan %35’e düştü

Türkiye, daha önce ABD’den ithal edilen otomobillere yüksek ilave gümrük vergi­si uyguluyordu. Eylül 2025’te ABD’den ithal edilen içten yanmalı otomobillerdeki ver­gi oranı %60’tan %35’e geri­ledi. Bu indirimden, bölgede üretim yapan diğer markalar da faydalandı. ABD’de üretim gerçekleştiren birçok Avru­palı model bile yeniden Tür­kiye’ye döndü. Ek yükün kalk­ması, doğrudan ABD’li marka­lar için de avantaja döndü.

Düzenlenen toplantıda so­rularımızı yanıtlayan TURO­TO CEO’su Turan Mutlu, Tür­kiye’de satılacak araçların AB homologasyonuna uygun ol­ması zorunluluğunu hatırla­tarak şunları söyledi: “Araçlar ABD’den geldikten sonra ya­salara uyumlu hale getiriliyor ve ardından Türkiye’ye gönde­riliyor. Türkiye’de daha önce bu araçların ithalatı farklı şir­ketlerin anlaşmalarıyla yapı­lıyordu. Ancak biz GM Euro­pe ile resmi distribütörlük için anlaştık ve Türkiye’de­ki diğer tüm eski anlaşmalar ortadan kalktı. Artık tek yet­kili distribütör biziz.

Araçları tıpkı diğer resmi markalar gi­bi garantili ve en önemlisi sa­tış sonrası servis ile yedek par­ça desteğiyle sunuyoruz. 60’a yakın araç ve yeterince yedek parça stoku yaptık. Hemen her modelden yeterli adedimiz var. Araçlar önce Avrupa’ya geliyor, uzun bir tedarik zin­ciri var. İstanbul, Ankara ve İz­mir’de satış sonrası servis hiz­metimiz mevcut. Getirdiğimiz ilk partinin yüzde 60-70’ini sattık. Yeni parti için de talep­ler alıyoruz.”

General Motors Europe Ge­nel Müdürü Jean-Pierre Dier­naz ise “Türkiye; güçlü otomo­tiv kültürü ve premium araçla­ra ilgi duyan, deneyim odaklı müşteri kitlesi sayesinde Ge­neral Motors Europe için stra­tejik öneme sahip bir pazar” diye konuştu.

3,5 yıl görüştük, 1,5 yıl önce anlaştık

TUROTO CEO’su Turan Mutlu, hedeflerinin sadece sa­tış adetleriyle öne çıkmak de­ğil, Amerikan otomobil kültü­rünü Türkiye’de yeniden can­landırmak olduğunu söyledi. Mutlu, ilk etapta İstanbul’da 1, Ankara’da 2, İzmir’de 2 ve Konya’da 1 olmak üzere top­lam 6 bayiyle hizmet verecek­lerini açıkladı. Bayi sayısının ilerleyen dönemde 8-10’a çıka­rılması planlanıyor.

General Motors ile görüşmelerin 3,5 yıl önce başladığını, 1,5 yıl önce ise anlaşmaya varıldığını ifade eden Mutlu, iki şirket arasında 5 yıllık bir iş birliği anlaşması bulunduğunu söyledi. Mutlu, mevcut ÖTV sistemi nedeniy­le kısa kasa pickup modelleri­ni şu an için ithal edemedik­lerini kaydetti. Mutlu, güçlü bir yedek parça stoğu oluştur­duklarını ve müşterilere uzun vadeli, bir hizmet sunmayı he­deflediklerini ifade etti.