Yeni merkez üssü Bursa olacak

Türkiye, otomotivde küre­sel bir üretim gücü olma yolunda ilerliyor. Mev­cut yatırımlarına yenilerini ek­leyen üreticiler, son dönemde peş peşe yeni modelleri bant­lardan indirdi. Yeni yatırım ka­rarları yavaşlasa da mevcut fab­rikalar üretimlerini sürdürme­ye devam ediyor. Oyak Renault da 2023 yılında açıkladığı 400 milyon euroluk yatırım hamle­sinin son halkasını devreye aldı. İlk kez bir Dacia modelini Türki­ye’de üretmeye hazırlanan tesis, yılsonu itibarıyla Striker mode­lini Bursa’daki bantlardan indi­recek. C segmentinde konumla­nacak model, yaklaşık yüzde 40 yerlilik oranına sahip olacak ve ÖTV muafiyeti kapsamında da satın alınabilecek. Aracın dün­ya ön gösterimi İtalya’nın Mila­no kentinde gerçekleştirildi. Bu­rada DÜNYA’ya konuşan Dacia Küresel Satış, Pazarlama ve Ope­rasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frank Marot­te, Bursa fabrikasının Dacia açı­sından önemine dikkat çekerek, tesisin Fas ve Romanya’nın ar­dından markanın üçüncü önemli üretim merkezi olacağını söyle­di. Striker ile birlikte Türkiye’nin Dacia açısından taşıdığı stratejik önemin yeni bir seviyeye ulaştı­ğını vurgulayan Marotte, “İlk kez Türkiye’de yerel üretim yapan bir marka konumuna geliyoruz. Renault yıllardır bu avantajı kul­landı. Biz de artık Dacia’yı Türki­ye’de referans markalardan biri haline getirmek istiyoruz” ifade­lerini kullandı.

“Türkiye en büyük pazar olabilir”

Frank Marotte, satış hedefleri­ne ilişkin rakam paylaşmazken, Striker’ın küresel yolculuğunda Türkiye’nin belirleyici rol üstlene­ceğini dile getirdi. “Temel olarak Türkiye, Striker satışlarının mer­kez üssü olmalı. Aracı burada üre­tiyoruz ve Türkiye’nin bizim için taşıdığı önemi çok iyi biliyoruz. Satış hacmi açısından kesin ra­kam vermiyoruz ancak ürün, fiyat konumlandırması ve Türk müşte­risinin beklentileri dikkate alın­dığında Türkiye, modelin en bü­yük pazarı olabilir” diyen Marotte, Türkiye’deki yol koşulları, sürüş alışkanlıkları ve kullanıcı beklen­tilerinin Striker’ın karakteriyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.

Yerli üretimle pazar payını yüzde 40 artırmayı hedefliyor

Striker’ın klasik segment ta­nımlarının dışında konumlan­dırıldığını belirten Marotte, mo­delin sedan, station wagon ve SUV’un güçlü yönlerini tek oto­mobilde bir araya getirdiğini söyledi. Şirket, bu yeni ürün ko­numlandırmasıyla ulaşabileceği pazar hacmini yaklaşık yüzde 40 artırmayı hedefliyor. Striker ile birlikte Dacia’nın Türkiye’de ilk kez güçlü şekilde C segmentine giriş yapacağını belirten Marot­te, bu segmentte müşteri beklen­tilerinin B segmentinden fark­lı olduğuna dikkat çekti. Marot­te, Striker sayesinde Dacia’nın daha yüksek satın alma gücüne sahip yeni bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedeflediğini ifade et­ti. Yeni modelin dört tekerlek­ten çekişli versiyonunun da ürün gamında yer alacağını söyleyen Marotte, küresel satışların yak­laşık yüzde 20’sinin 4x4 versi­yonlardan oluşmasını bekledik­lerini açıkladı.

Türkiye Avrupa’nın ilk 5 pazarı arasına girecek

Fiyatlandırmaya ilişkin ay­rıntıları henüz paylaşmadıkla­rını belirten Marotte, giriş sevi­yesi ile en üst donanım seviye­si arasında yaklaşık 5 bin ila 6 bin euro fiyat farkı bulunacağını söyledi. Marotte, “Oldukça gele­neksel bir fiyatlandırma yapımız olacak. Ayrıntıları lansmana ya­kın dönemde açıklayacağız” de­di. Striker’ın Dacia’nın Türkiye operasyonunda yeni bir döne­min başlangıcı olacağını ifade eden Marotte, Türkiye’nin Av­rupa’da satış hacmi bakımından markanın ilk beş pazarı arasına girebileceğini söyledi. Bursa’nın ise Fas ve Romanya’nın yanında Dacia’nın üçüncü önemli üretim merkezi haline geleceğini belir­ten Marotte, üretim planlarının odağında şu aşamada Striker’ın bulunduğunu kaydetti.

Tek fabrikada dört yerli model üretimi başladı

MAİS AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu yatırım kapsamında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda dört yerli modelimizin üretimi için büyük bir adım attık. Renault Duster ile başlayan bu yolculuk, Yeni Renault Clio ve Renault Boreal ile devam etti. Şimdi ise Dacia markamızın amiral gemisi olacak Striker modelimizi kullanıcılarımızla buluşturmak için hazırlanıyoruz. Dacia Striker, hem Dacia’nın Türkiye’de üretilen ilk modeli olması hem de ürün gamında ilk kez bir crossover modele yer verilmesi açısından büyük önem taşıyor” dedi. Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise, “Bu proje sayesinde Türkiye, Dacia markası için ilk kez bir modelin tek küresel üretim merkezi konumuna gelecek. Bu aynı zamanda Dacia’nın Türkiye’deki varlığını güçlendirerek markayı yalnızca ithalata dayalı bir yapıdan, yerel üretim gücüne sahip stratejik bir oyuncuya dönüştüren önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

Üretim Avrupa’ya kaydı Spring’e Türkiye yolu açıldı

Dacia’nın büyüme stratejisinin yalnızca yeni segmentlerle sınırlı olmadığını belirten Marotte, elektrifikasyonun da markanın öncelikli başlıklarından biri olduğunu söyledi. 2030 yılına kadar dört tamamen elektrikli model sunmayı planladıklarını hatırlatan Marotte, Sandero Hybrid’in Avrupa’da satışa çıktığını, yeni nesil Spring’in ise Avrupa’da üretilecek olması sayesinde Türkiye için de önemli bir fırsat oluşturduğunu ifade etti. Yeni Spring’in Türkiye’ye gelişi için homologasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Marotte, “Yerel koşulları tamamen karşılayabilirsek modeli gelecek yıl Türkiye’de satışa sunmayı değerlendiriyoruz” dedi.