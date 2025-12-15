Yoldaki voltaj arttıkça enerjiye talep patladı
Elektrikli araç pazarı 2025’te voltajı iyice artırınca, enerji talebi de patladı. EPDK verilerine göre, yılın ilk 10 ayında elektrikli araç sayısı 334 bin 768’e ulaşarak yüzde 69 yükseldi. Şarjdan çekilen enerji ise yüzde 147’ye arttı. Elektrikli araçlar için Ocak 2025’te 19.1 milyon kWh enerji kullanırken, ekimde bu 47,4 milyon kWh seviyesine ulaştı.
Türkiye’de elektrikli dönüşüm mobilite kavramıyla birlikte hız kazandı. 2025 yılı ile birlikte hem elektrikli araçların hem de istasyon sayılarında hızlı bir artış oldu. Pazardaki voltaj arttıkça enerji ihtiyacı talebi de patladı. Sadece bu sene Ocak-Kasım 2025 aralığında toplamda 166 bin 665 adet sıfır elektrikli araç satışı gerçekleşti. Pazardaki artış yüzde 17,8 ile hem dizeli hem de LPG’li araçları geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre de (Bu veri sadece Ocak-Ekim 2025 dönemini kapsıyor) Ocak 2025’te 198 bin adet olan elektrikli araç sayısı, ekimde 334 bin 768 adede çıkarak yüzde 69 büyüme kaydetti.
Soket sayısı 36 bin adedi geçti
Araç parkındaki bu hızlı artış, şarj altyapısına olan talebi ve enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdı. Aynı dönemde Türkiye’deki şarj soketi sayısı yüzde 34,6 artarak 26 bin 941’den 36 bin 280’e çıktı. Altyapı yatırımları büyüse de araç sayısındaki sert artış, kullanım dinamiklerinde daha çarpıcı değişimler yarattı. Elektrikli araç kullanıcılarının istasyonlardan çektiği toplam enerji 19,2 milyon kWh’den 47,4 milyon kWh’ye sıçrayarak yüzde 147 arttı. Bu rakam, elektrikli mobilitenin artık Türkiye’de sadece büyümediğini, ana akım bir kullanım seviyesine ulaştığını gösterdi.
Avrupa’da 14 araca bir soket Türkiye’de 9 araca bir soket
Elektrikli araç pazarındaki büyümenin alt yapı çalışmasının hızlanmasına neden olduğunu söyleyen Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “2025 yılı Ekim ayında ise Türkiye’nin toplam elektrik tüketimi verilerini karşılaştırdığımızda; elektrikli araç şarj istasyonlarının ulusal elektrik tüketimi içindeki payı oldukça düşüktür ve yaklaşık yüzde 0,17'dir” dedi. DÜNYA’ya konuşan Nazik konuşmasına şöyle devam etti: “Yani bu bize elektrik tüketiminin genel tüketim içindeki payının çok rahat karşılanabilir olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Şu anda Avrupa’da neredeyse 14 araca bir soket düşerken Türkiye’de 9 araca bir soket düşüyor. Aslında bu noktada Avrupa’nın önünde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5 araca bir sokete kadar ilerlemeliyiz. Bu da şu anki yapıya göre ilave 30 bin soket daha demek oluyor ancak kısa vadede çok reel görünmüyor.”
Vergi avantajı devam ederse fişli pazar büyümeye devam eder
Türkiye’de elektrikli araçlar özelinde vergi sistemi içten yanmalı modellere göre daha uygun olduğu sürece elektrikli araçlara olan talep artmaya devam edecek. Bunun voltajın hızla artması durumunda, şarj altyapısı 2026 yılında daha agresif yatırımlar gerektirecek. Artan talep, hem özel sektör hem de kamu tarafında enerji yönetimi, şebeke planlaması ve hızlı şarj yatırımlarının öncelikli gündeme alınmasını artık daha zorunlu.
Şarj istasyonlarında yeni dönem
EPDK, elektrikli araç şarj istasyonlarında lokasyon ve saat bazlı kademeli tarife sistemini gündemine aldı. Yoğun bölgeler ve akşam saatlerinde fiyatlar yükselirken, gece saatleri ve düşük talep olan noktalarda daha uygun şarj imkânı sunulacak. Düzenleme kapsamında fiyat şeffaflığı, mobil uygulamalarda standartlaşma ve istasyonların çalışır durumda olma oranlarının izlenmesi hedefleniyor. Ayrıca POS cihazı entegrasyonu ile kartlı ve temassız ödeme seçenekleri de değerlendirme aşamasında.