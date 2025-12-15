Yoldaki voltaj arttıkça enerjiye talep patladı

Türkiye’de elektrikli dö­nüşüm mobilite kav­ramıyla birlikte hız kazandı. 2025 yılı ile birlikte hem elektrikli araçların hem de istasyon sayılarında hız­lı bir artış oldu. Pazardaki vol­taj arttıkça enerji ihtiyacı ta­lebi de patladı. Sadece bu sene Ocak-Kasım 2025 aralığında toplamda 166 bin 665 adet sıfır elektrikli araç satışı gerçekleş­ti. Pazardaki artış yüzde 17,8 ile hem dizeli hem de LPG’li araçları geçti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre de (Bu veri sa­dece Ocak-Ekim 2025 döne­mini kapsıyor) Ocak 2025’te 198 bin adet olan elektrikli araç sayısı, ekimde 334 bin 768 adede çıkarak yüzde 69 büyü­me kaydetti.

Soket sayısı 36 bin adedi geçti

Araç parkındaki bu hızlı ar­tış, şarj altyapısına olan talebi ve enerji tüketimini de tarihi seviyelere taşıdı. Aynı dönem­de Türkiye’deki şarj soketi sa­yısı yüzde 34,6 artarak 26 bin 941’den 36 bin 280’e çıktı. Alt­yapı yatırımları büyüse de araç sayısındaki sert artış, kulla­nım dinamiklerinde daha çar­pıcı değişimler yarattı. Elekt­rikli araç kullanıcılarının is­tasyonlardan çektiği toplam enerji 19,2 milyon kWh’den 47,4 milyon kWh’ye sıçraya­rak yüzde 147 arttı. Bu rakam, elektrikli mobilitenin artık Türkiye’de sadece büyümedi­ğini, ana akım bir kullanım se­viyesine ulaştığını gösterdi.

Avrupa’da 14 araca bir soket Türkiye’de 9 araca bir soket

Elektrikli araç pazarındaki büyümenin alt yapı çalışmasının hızlanmasına neden olduğunu söyleyen Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “2025 yılı Ekim ayında ise Türkiye’nin toplam elektrik tüketimi verilerini karşılaştırdığımızda; elektrikli araç şarj istasyonlarının ulusal elektrik tüketimi içindeki payı oldukça düşüktür ve yaklaşık yüzde 0,17'dir” dedi. DÜNYA’ya konuşan Nazik konuşmasına şöyle devam etti: “Yani bu bize elektrik tüketiminin genel tüketim içindeki payının çok rahat karşılanabilir olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Şu anda Avrupa’da neredeyse 14 araca bir soket düşerken Türkiye’de 9 araca bir soket düşüyor. Aslında bu noktada Avrupa’nın önünde olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5 araca bir sokete kadar ilerlemeliyiz. Bu da şu anki yapıya göre ilave 30 bin soket daha demek oluyor ancak kısa vadede çok reel görünmüyor.”

Vergi avantajı devam ederse fişli pazar büyümeye devam eder

Türkiye’de elektrikli araçlar özelinde vergi sistemi içten yanmalı modellere göre daha uygun olduğu sürece elektrikli araçlara olan talep artmaya devam edecek. Bunun voltajın hızla artması durumunda, şarj altyapısı 2026 yılında daha agresif yatırımlar gerektirecek. Artan talep, hem özel sektör hem de kamu tarafında enerji yönetimi, şebeke planlaması ve hızlı şarj yatırımlarının öncelikli gündeme alınmasını artık daha zorunlu.

Şarj istasyonlarında yeni dönem

EPDK, elektrikli araç şarj istasyonların­da lokasyon ve saat bazlı kademeli tarife sistemini gündemine aldı. Yoğun bölge­ler ve akşam saatlerinde fiyatlar yükse­lirken, gece saatleri ve düşük talep olan noktalarda daha uygun şarj imkânı sunulacak. Düzenleme kapsamında fiyat şeffaflığı, mobil uygulamalarda standartlaşma ve istasyonların çalışır durumda olma oranlarının izlenmesi hedefleniyor. Ayrıca POS cihazı enteg­rasyonu ile kartlı ve temassız ödeme seçenekleri de de­ğerlendirme aşama­sında.