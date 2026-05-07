SAHA EXPO 2026’da anlaşma rüzgârı

Hayati ARIGAN

Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslara­rası arenadaki yükseli­şini bir kez daha gözler önüne seren SAHA EXPO 2026 kap­samında gerçekleştirilen an­laşmalar, stratejik iş birlikleri ve ihracat odaklı sözleşmeler, sektörün küresel ölçekte de­rinleştiğini ortaya koydu.

Fu­arda yalnızca satış anlaşmala­rı değil, aynı zamanda tekno­loji transferi, ortak üretim ve Ar-Ge odaklı stratejik iş birlik­leri de öne çıktı. Özellikle TÜ­BİTAK ve farklı ülkelerden sa­vunma kuruluşları arasında yürütülen görüşmeler, yeni ne­sil teknolojilerin ortak gelişti­rilmesine zemin hazırladı. Bu kapsamda imzalanan protokol­lerle, yerli sistemlerin küresel pazarlardaki etkinliğinin ar­tırılması, ortak üretim ve tek­noloji paylaşımı ve yeni ihra­cat kapılarının açılması hedef­lendi.

120’den fazla ülkeden katılım

SAHA EXPO 2026, küresel savunma diplomasisinin mer­kezi haline gelirken organi­zasyona 120’den fazla ülkeden resmi ve ticari heyetler katıldı. Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere geniş bir coğrafya­dan firmalar Türk şirketleriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar kapsamında ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi sektörün önde gelen oyun­cuları, yeni nesil sistemlerini sergiledi.

Bu üç firma yeni fü­ze ve mühimmat sistemleri, in­sansız deniz ve kara araçları ve yapay zekâ destekli savunma yazılımları konuları uluslara­rası anlaşmaların da merkezin­de yer aldı. Türk savunma sana­yii, son yıllarda ihracat temelli büyüme stratejisiyle dikkat çe­kiyor. SAHA EXPO’da imzala­nan anlaşmaların büyük bölü­münü ihracat sözleşmeleri ve uluslararası ortaklıklar oluş­turuyor. 2024’te 6,2 milyar do­larlık anlaşma hacmine ulaşan sektörün, 2026’da bu rakamı 10 milyar doların üzerine taşıma­sı bekleniyor.

Altınay’dan 8,4 milyon dolarlık anlaşma

Altınay Savunma, bağlı or­taklığı Taac Havacılık Tekno­lojileri ile yurt içinde yerleşik müşterisi arasında Eyleyici Geliştirme Projesi kapsamın­da 8,4 milyon doları tutarında sözleşme imzalandığını açıkla­dı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda milli imkânlarla geliştirilen ağır sı­nıf torpido AKYA Projesi kap­samında ise ROKETSAN ve Al­tınay Savunma Teknolojileri arasında “Lityum Tabanlı Ba­tarya Tedarik Sözleşmesi” im­zalandı. Altınay Teknoloji Gru­bu, yerli imkânlarla geliştirdi­ği yeni altı eksenli endüstriyel robotunu SAHA 2026’da tanıt­tı. Teknoloji ve sanayi ekosis­temine hizmet edecek 6 eksen­li yeni nesil endüstriyel robot GRASS, milli teknoloji hamle­sine katkı sunacak.

SAHA EXPO 2026‘da ASEL­SAN ve Endonezya makamla­rı arasında ASELSAN tekno­lojilerinin Endonezya ordu­sunda kullanımına ilişkin iki sözleşme imzalandı. Endonez­ya Deniz Kuvvetleri Komutan­lığı’nın kullanımına sunula­cak teknolojiler için İnsansız Deniz Araçları Faydalı Yükle­ri Sözleşmesi, Endonezya Si­lahlı Kuvvetleri için geliştiri­lecek teknolojiler için de Görev Kritik Haberleşme Sistemleri Sözleşmesi imza altına alındı. Sözleşmelere, ASELSAN CE­O’su Ahmet Akyol’un da katıl­dığı törende, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Tay­lan Sarı ile PT Republic Direk­törü Ivandry Febriando Sitepo imza attı. Sözleşmelerle En­donezya’ya ASELSAN’ın milli sistemleri sağlanacak.

Sarsılmaz’dan stratejik iş birliği

SARSILMAZ ile İspanya merkezli EM&E Grup arasın­da savunma teknolojileri ala­nında stratejik iş birliği başla­tılmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. İş birliği ile SARSILMAZ’ın makineli tü­fekleri ve TR Mekatronik’in 25–30 mm top sistemleri ile EM&E Grup’un uzaktan ko­mutalı silah sistemleri arasın­da entegrasyon, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve ulusla­rarası pazarlara yönelik kat­ma değerli ihracat hedefle­ri amaçlandı.

MKE ile Maca­ristan merkezli HT Division firması arasında, HT Divisi­on tarafından geliştirilen İn­sansız Kara Araçlarına (İKA) MKE TOLGA Yakın Hava Sa­vunma Sistemlerinin enteg­rasyonuna yönelik mutaba­kat zaptı (MoU), SAHA 2026 kapsamında imzalandı. İmza­lanan anlaşma kapsamında, modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülme­si ve TOLGA sisteminin farklı platformlara entegre edilme­si hedefleniyor. MKE ayrıca Azerbaycan’da yerleşik Miras Military Industrial Company LLC arasında, Zırhlı Araç mo­dernizasyonuna ilişkin muta­bakat zaptı (MoU) imzalandı.

TUSAŞ milli yazılımda Kovan’ı tercih etti

HAVELSAN ile TUSAŞ ara­sında imzalanan sözleşme kapsamında, TUSAŞ, insan kaynakları süreçlerinde diji­tal dönüşümü HAVELSAN’ın millî yazılımı KOVAN ile ger­çekleştirecek. Bu stratejik adımla, KOVAN’ın TUSAŞ’ın operasyonel verimliliğini ar­tırması, iş süreçlerini daha entegre, hızlı ve sürdürülebi­lir bir yapıya kavuşturmayı he­defleniyor.

Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA'sı Endonezya semalarında uçacak

Baykar ile Endonezya merkezli PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp) arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı Çerçeve Anlaşması imzalandı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anlaşmanın tarihi bir öneme sahip olduğuna değinerek, "Bayraktar KIZILELMA için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bu anlaşmayla birlikte hedefimiz 12 adetten oluşan bir Bayraktar KIZILELMA filosunu 2028'de başlamak üzere teslim etmek. Ama bu anlaşmada aynı zamanda ilave 4 filo yani 48 uçak da ileriye dönük opsiyonel olarak yer almaktadır. Burada sadece sistemlerin tedariki değil aynı zamanda lokal bir şekilde Endonezya’da bakım idamesine yönelik lokal üretim lokal bakım merkezinin kurulması da bu anlaşmanın kapsamı içerisinde" dedi.

Pasifik Teknoloji’den 100 bin kamikaze İHA'lık ilk savunma ihracat

Pasifik Teknoloji, 100 bin kamikaze İHA ihracatı yaptığını duyurdu. Anlaşması kapsamında, şirketin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA Sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 mini insansız helikopter DUMRUL, 500 DELİ Taktik Kamikaze, 500 otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri, dost ve müttefik ülkenin envanterine girecek. Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, imzaladıkları çerçeve anlaşmasının, yalnızca ürün teslimatını kapsayan ihracat sürecinin ötesine geçerek, çok boyutlu iş modeli üzerine kurgulandığını söyledi. Ferah, “Bu yapı, Pasifik Teknoloji’nin üretim kabiliyeti ihraç eden ve bulunduğu pazarlarda kalıcı değer yaratan bir oyuncu olma hedefini net şekilde ortaya koyuyor” dedi.

"İhracatta ilk 10’a gireceğiz"

SAHA 2026'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar Kızılelma’yı yakından inceleyerek, fuarda bu yıl ilk kez sergilenen Mızrak, Sivrisinek, K2 Kamikaze dronları hakkında Haluk Bayraktar’dan bilgi aldı. ASELSAN’ın fuardaki standını da ziyaret eden Yılmaz’a, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi vererek, kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamik aze insansız deniz aracı TUFAN’ı tanıttı.

Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktayı somut ürünlerle gösteren bir fuarda olduklarını dile getiren Yılmaz, çok ciddi bir kapasitenin biriktiğini, 20 milyar doların üzerinde cirosu olan, geçen yıl itibarıyla 10,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir sektörden bahsettiklerini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin, dünyanın 11’inci büyük ihracatçısı konumunda olduğunu anımsatarak, bu yıl veya kısa vadede ilk 10’a girmeyi temenni ettiklerini söyledi.

Koluman’dan ‘Tayfun’ hamlesi

Koluman Otomotiv ile ROKETSAN, Türkiye’nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun füzesi kapsamında yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, füze sisteminin taşınması ve sahada kullanılmasına yönelik yüksek hareket kabiliyetine sahip araç platformlarının geliştirilmesini kapsıyor.

Projede kullanılacak platformların, Koluman’ın ağır hizmet tipi araç tecrübesiyle üretileceği, DERMAN 8x8 altyapısının esas alınacağı belirtildi. Bu sistemlerin, fırlatma, taşıma ve komuta-kontrol gibi görevleri aynı yapı içinde birleştirmesi planlanıyor. Şirket, geliştirdiği savunma araçlarını SAHA EXPO 2026’da tanıtırken, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan 8x8 DERMAN çekici araç ile 4x4 KISRAK platformunun ambulans versiyonu da sergilendi. Şirketin, SAHA 2026'yı sadece ürün sergileme alanı değil, stratejik hedeflerin gerçekleştirileceği bir platform olarak değerlendirdiği kaydedildi.

Fuarda ihracat hedefi 10 milyar $'a çıktı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde ihracatının geçen yıl itibarıyla 10 milyar 50 milyon dolara yükseldiğini belirterek, “Bu yıl da ilk 4 ayda %28 artışımız var. 2,8 milyar doları aştık” dedi. Bolat, “10 milyar doların üzerinde bir sözleşme imzalanması bekleniyor firmalarımız tarafından. Türk sanayisi, savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için çok değerli bir fuar” diye konuştu.