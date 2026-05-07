SAHA EXPO 2026’da anlaşma rüzgârı
İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026'da 164 ayrı imza töreni gerçekleştirilmesi planlanırken, anlaşmaların toplam büyüklüğünün en az 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu rakam, bir önceki organizasyona göre yaklaşık üç katlık artış anlamına geliyor.
Hayati ARIGAN
Türk savunma sanayii şirketlerinin uluslararası arenadaki yükselişini bir kez daha gözler önüne seren SAHA EXPO 2026 kapsamında gerçekleştirilen anlaşmalar, stratejik iş birlikleri ve ihracat odaklı sözleşmeler, sektörün küresel ölçekte derinleştiğini ortaya koydu.
Fuarda yalnızca satış anlaşmaları değil, aynı zamanda teknoloji transferi, ortak üretim ve Ar-Ge odaklı stratejik iş birlikleri de öne çıktı. Özellikle TÜBİTAK ve farklı ülkelerden savunma kuruluşları arasında yürütülen görüşmeler, yeni nesil teknolojilerin ortak geliştirilmesine zemin hazırladı. Bu kapsamda imzalanan protokollerle, yerli sistemlerin küresel pazarlardaki etkinliğinin artırılması, ortak üretim ve teknoloji paylaşımı ve yeni ihracat kapılarının açılması hedeflendi.
120’den fazla ülkeden katılım
SAHA EXPO 2026, küresel savunma diplomasisinin merkezi haline gelirken organizasyona 120’den fazla ülkeden resmi ve ticari heyetler katıldı. Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan firmalar Türk şirketleriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuar kapsamında ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi sektörün önde gelen oyuncuları, yeni nesil sistemlerini sergiledi.
Bu üç firma yeni füze ve mühimmat sistemleri, insansız deniz ve kara araçları ve yapay zekâ destekli savunma yazılımları konuları uluslararası anlaşmaların da merkezinde yer aldı. Türk savunma sanayii, son yıllarda ihracat temelli büyüme stratejisiyle dikkat çekiyor. SAHA EXPO’da imzalanan anlaşmaların büyük bölümünü ihracat sözleşmeleri ve uluslararası ortaklıklar oluşturuyor. 2024’te 6,2 milyar dolarlık anlaşma hacmine ulaşan sektörün, 2026’da bu rakamı 10 milyar doların üzerine taşıması bekleniyor.
Altınay’dan 8,4 milyon dolarlık anlaşma
Altınay Savunma, bağlı ortaklığı Taac Havacılık Teknolojileri ile yurt içinde yerleşik müşterisi arasında Eyleyici Geliştirme Projesi kapsamında 8,4 milyon doları tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda milli imkânlarla geliştirilen ağır sınıf torpido AKYA Projesi kapsamında ise ROKETSAN ve Altınay Savunma Teknolojileri arasında “Lityum Tabanlı Batarya Tedarik Sözleşmesi” imzalandı. Altınay Teknoloji Grubu, yerli imkânlarla geliştirdiği yeni altı eksenli endüstriyel robotunu SAHA 2026’da tanıttı. Teknoloji ve sanayi ekosistemine hizmet edecek 6 eksenli yeni nesil endüstriyel robot GRASS, milli teknoloji hamlesine katkı sunacak.
SAHA EXPO 2026‘da ASELSAN ve Endonezya makamları arasında ASELSAN teknolojilerinin Endonezya ordusunda kullanımına ilişkin iki sözleşme imzalandı. Endonezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunulacak teknolojiler için İnsansız Deniz Araçları Faydalı Yükleri Sözleşmesi, Endonezya Silahlı Kuvvetleri için geliştirilecek teknolojiler için de Görev Kritik Haberleşme Sistemleri Sözleşmesi imza altına alındı. Sözleşmelere, ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’un da katıldığı törende, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı ile PT Republic Direktörü Ivandry Febriando Sitepo imza attı. Sözleşmelerle Endonezya’ya ASELSAN’ın milli sistemleri sağlanacak.
Sarsılmaz’dan stratejik iş birliği
SARSILMAZ ile İspanya merkezli EM&E Grup arasında savunma teknolojileri alanında stratejik iş birliği başlatılmasına yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. İş birliği ile SARSILMAZ’ın makineli tüfekleri ve TR Mekatronik’in 25–30 mm top sistemleri ile EM&E Grup’un uzaktan komutalı silah sistemleri arasında entegrasyon, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve uluslararası pazarlara yönelik katma değerli ihracat hedefleri amaçlandı.
MKE ile Macaristan merkezli HT Division firması arasında, HT Division tarafından geliştirilen İnsansız Kara Araçlarına (İKA) MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemlerinin entegrasyonuna yönelik mutabakat zaptı (MoU), SAHA 2026 kapsamında imzalandı. İmzalanan anlaşma kapsamında, modern muharebe sahasının değişen ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar yürütülmesi ve TOLGA sisteminin farklı platformlara entegre edilmesi hedefleniyor. MKE ayrıca Azerbaycan’da yerleşik Miras Military Industrial Company LLC arasında, Zırhlı Araç modernizasyonuna ilişkin mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.
TUSAŞ milli yazılımda Kovan’ı tercih etti
HAVELSAN ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında, TUSAŞ, insan kaynakları süreçlerinde dijital dönüşümü HAVELSAN’ın millî yazılımı KOVAN ile gerçekleştirecek. Bu stratejik adımla, KOVAN’ın TUSAŞ’ın operasyonel verimliliğini artırması, iş süreçlerini daha entegre, hızlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefleniyor.
Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA'sı Endonezya semalarında uçacak
Baykar ile Endonezya merkezli PT Republik Aero Dirgantara (Republikorp) arasında Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı Çerçeve Anlaşması imzalandı. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, anlaşmanın tarihi bir öneme sahip olduğuna değinerek, "Bayraktar KIZILELMA için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bu anlaşmayla birlikte hedefimiz 12 adetten oluşan bir Bayraktar KIZILELMA filosunu 2028'de başlamak üzere teslim etmek. Ama bu anlaşmada aynı zamanda ilave 4 filo yani 48 uçak da ileriye dönük opsiyonel olarak yer almaktadır. Burada sadece sistemlerin tedariki değil aynı zamanda lokal bir şekilde Endonezya’da bakım idamesine yönelik lokal üretim lokal bakım merkezinin kurulması da bu anlaşmanın kapsamı içerisinde" dedi.
Pasifik Teknoloji’den 100 bin kamikaze İHA'lık ilk savunma ihracat
Pasifik Teknoloji, 100 bin kamikaze İHA ihracatı yaptığını duyurdu. Anlaşması kapsamında, şirketin ürettiği 100 bin adet FPV Kamikaze İHA Sistemi MERKÜT, 10 adet insansız helikopter ALPİN, 25 mini insansız helikopter DUMRUL, 500 DELİ Taktik Kamikaze, 500 otonom yer destek ve gözlem ünitesi KORGAN ürünleri, dost ve müttefik ülkenin envanterine girecek. Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah, imzaladıkları çerçeve anlaşmasının, yalnızca ürün teslimatını kapsayan ihracat sürecinin ötesine geçerek, çok boyutlu iş modeli üzerine kurgulandığını söyledi. Ferah, “Bu yapı, Pasifik Teknoloji’nin üretim kabiliyeti ihraç eden ve bulunduğu pazarlarda kalıcı değer yaratan bir oyuncu olma hedefini net şekilde ortaya koyuyor” dedi.
"İhracatta ilk 10’a gireceğiz"
SAHA 2026'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bayraktar Kızılelma’yı yakından inceleyerek, fuarda bu yıl ilk kez sergilenen Mızrak, Sivrisinek, K2 Kamikaze dronları hakkında Haluk Bayraktar’dan bilgi aldı. ASELSAN’ın fuardaki standını da ziyaret eden Yılmaz’a, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi vererek, kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ ve kamik aze insansız deniz aracı TUFAN’ı tanıttı.
Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktayı somut ürünlerle gösteren bir fuarda olduklarını dile getiren Yılmaz, çok ciddi bir kapasitenin biriktiğini, 20 milyar doların üzerinde cirosu olan, geçen yıl itibarıyla 10,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiş bir sektörden bahsettiklerini belirtti. Yılmaz, Türkiye’nin, dünyanın 11’inci büyük ihracatçısı konumunda olduğunu anımsatarak, bu yıl veya kısa vadede ilk 10’a girmeyi temenni ettiklerini söyledi.
Koluman’dan ‘Tayfun’ hamlesi
Koluman Otomotiv ile ROKETSAN, Türkiye’nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan Tayfun füzesi kapsamında yeni bir iş birliği protokolü imzaladı. Anlaşma, füze sisteminin taşınması ve sahada kullanılmasına yönelik yüksek hareket kabiliyetine sahip araç platformlarının geliştirilmesini kapsıyor.
Projede kullanılacak platformların, Koluman’ın ağır hizmet tipi araç tecrübesiyle üretileceği, DERMAN 8x8 altyapısının esas alınacağı belirtildi. Bu sistemlerin, fırlatma, taşıma ve komuta-kontrol gibi görevleri aynı yapı içinde birleştirmesi planlanıyor. Şirket, geliştirdiği savunma araçlarını SAHA EXPO 2026’da tanıtırken, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan 8x8 DERMAN çekici araç ile 4x4 KISRAK platformunun ambulans versiyonu da sergilendi. Şirketin, SAHA 2026'yı sadece ürün sergileme alanı değil, stratejik hedeflerin gerçekleştirileceği bir platform olarak değerlendirdiği kaydedildi.
Fuarda ihracat hedefi 10 milyar $'a çıktı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde ihracatının geçen yıl itibarıyla 10 milyar 50 milyon dolara yükseldiğini belirterek, “Bu yıl da ilk 4 ayda %28 artışımız var. 2,8 milyar doları aştık” dedi. Bolat, “10 milyar doların üzerinde bir sözleşme imzalanması bekleniyor firmalarımız tarafından. Türk sanayisi, savunma sanayisi ve havacılık endüstrisi için çok değerli bir fuar” diye konuştu.