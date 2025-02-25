125 bin 635 kişi 2024 yılında TSS yaptırdı

Hüseyin VATANSEVER

Sosyal Güvenlik Ku­rumu (SGK) dahi­linde sigorta kapsa­mında olan kişilerin SGK anlaşmalı özel sağlık kuru­luşlarında herhangi bir iş­lem farkı ödemeden mua­yene, tahlil ve tedavi hiz­meti almasını sağlayan bir sigorta türü şeklinde ta­nımlanabilen Tamamla­yıcı Sağlık Sigortası (TSS) özellikle pandemiden sonra önem kazandı.

Bununla bir­likte Türkiye Sigorta Birli­ği (TSB) 2023 yılında 22 milyar dolarlık prim üreti­mi yapan sektörün 2030 yı­lında prim üretimini iki kat artırarak 44,3 milyar dola­ra çıkarma hedefini paylaş­mıştı. Söz konusu hedefe ulaşmakta atılacak adımlar arasında TSS’nin yaygın­laştırılması da yer alıyor.

TSB tarafından açıkla­nan verilere göre 2024 yı­lında TSS teminat adedi toplamda 126 bin 73’e ulaş­tı. Söz konusu teminatla­rın 21 bin 733’ü hayatdışı sigorta şirketlerine aitken, hayat ve emeklilik şirket­leri 104 bin 340 adet temi­nata ulaştı. Bu teminatla­rın 123 bin 269’u yatarak ve ayakta tedavi şeklinde düzenlenirken 2 bin 804’ü yatarak tedavi şeklinde oluşturuldu. Bununla bir­likte sigortalı adedi TSS kapsamında 125 bin 635 kişiye ulaşırken, sigorta­lıların 21 bin 296’sı hayat­dışı sigorta şirketlerini, 104 bin 339 kişi de hayat ve emeklilik şirketleri tercih etti. Aynı dönemde TSS dahilinde yazılan primle­rinin toplamı ise yaklaşık 47 milyar 365 milyon TL olarak kaydedildi. Yazılan primlerin satış kanalı da­ğılımına bakıldığında ilk sırayı 29 yüzde 63,2’lik pay ile acenteler alıyor.

Doğru sigortayı seçmek sistemin faydasını artırıyor

Temelde özel hastane­lerden ücretsiz muaye­ne imkânı, tahlil ve tetkik yaptırılmasını sağlayan TSS ile SGK teminatı li­mitlerini aşan durumlar­da özel hastanelerin ücret farkı talebi karşılanıyor. Genelde yatarak ve ayakta tedavi teminatları olmak üzere iki çeşit teminatı bu­lunan TSS, sadece SGK anlaşması bulunan hasta­nelerde geçerli. Bu neden­le poliçe hazırlanmadan önce belli rahatsızlıklar­da TSS kapsamında teda­vi almayı düşünen kişile­rin tedavi görmek istedi­ği özel sağlık kuruluşunun SGK kapsamında olması­na ve görülecek tedavinin kurum veya doktor sınır­lamalarına dikkat etme­si öneriliyor. Ayrıca sigor­ta yaptırmak isteyen kişi­de hâlihazırda bir hastalık durumu var ise söz konusu rahatsızlık teminat dışın­da kalır.

Üniversite hastanelerinin TSS kapsamına dahil edilmesi gündemde

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, 2024 yılı değerlendirmesinde TSS’ye de değinerek, sistemin gelişmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile de görüşmeler yapıldığını ifade etti. Üniversite hastanelerinin TSS’nin kapsamına alınması ve sigortanın kullanım alanlarının geliştirilmesi çalışmalarına değinen Davut Menteş, bu noktada sektör temsilcileri ve üniversite hastanelerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda 3 pilot üniversite hastanesinde uygulamanın başlatılması ve pilot uygulamalardan elde edilecek geri bildirimler ışığında tüm üniversite hastanelerinin TSS kapsamına dahil edilmesi hedeflendiğini söyledi. Menteş, bu adımın aynı zamanda fiyat rekabetine de katkı sunacağını vurguladı.