125 bin 635 kişi 2024 yılında TSS yaptırdı
Prim üretimini 2030’da iki kat artırmayı hedefleyen sigortacılık sektörü, bu doğrultuda Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 2024’te TSS dahilinde yazılan primlerinin toplamı 47 milyar TL’yi aşarken, TSS yaptıranların sayısı 125 bin 635 kişiye ulaştı.
Hüseyin VATANSEVER
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dahilinde sigorta kapsamında olan kişilerin SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında herhangi bir işlem farkı ödemeden muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan bir sigorta türü şeklinde tanımlanabilen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) özellikle pandemiden sonra önem kazandı.
Bununla birlikte Türkiye Sigorta Birliği (TSB) 2023 yılında 22 milyar dolarlık prim üretimi yapan sektörün 2030 yılında prim üretimini iki kat artırarak 44,3 milyar dolara çıkarma hedefini paylaşmıştı. Söz konusu hedefe ulaşmakta atılacak adımlar arasında TSS’nin yaygınlaştırılması da yer alıyor.
TSB tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında TSS teminat adedi toplamda 126 bin 73’e ulaştı. Söz konusu teminatların 21 bin 733’ü hayatdışı sigorta şirketlerine aitken, hayat ve emeklilik şirketleri 104 bin 340 adet teminata ulaştı. Bu teminatların 123 bin 269’u yatarak ve ayakta tedavi şeklinde düzenlenirken 2 bin 804’ü yatarak tedavi şeklinde oluşturuldu. Bununla birlikte sigortalı adedi TSS kapsamında 125 bin 635 kişiye ulaşırken, sigortalıların 21 bin 296’sı hayatdışı sigorta şirketlerini, 104 bin 339 kişi de hayat ve emeklilik şirketleri tercih etti. Aynı dönemde TSS dahilinde yazılan primlerinin toplamı ise yaklaşık 47 milyar 365 milyon TL olarak kaydedildi. Yazılan primlerin satış kanalı dağılımına bakıldığında ilk sırayı 29 yüzde 63,2’lik pay ile acenteler alıyor.
Doğru sigortayı seçmek sistemin faydasını artırıyor
Temelde özel hastanelerden ücretsiz muayene imkânı, tahlil ve tetkik yaptırılmasını sağlayan TSS ile SGK teminatı limitlerini aşan durumlarda özel hastanelerin ücret farkı talebi karşılanıyor. Genelde yatarak ve ayakta tedavi teminatları olmak üzere iki çeşit teminatı bulunan TSS, sadece SGK anlaşması bulunan hastanelerde geçerli. Bu nedenle poliçe hazırlanmadan önce belli rahatsızlıklarda TSS kapsamında tedavi almayı düşünen kişilerin tedavi görmek istediği özel sağlık kuruluşunun SGK kapsamında olmasına ve görülecek tedavinin kurum veya doktor sınırlamalarına dikkat etmesi öneriliyor. Ayrıca sigorta yaptırmak isteyen kişide hâlihazırda bir hastalık durumu var ise söz konusu rahatsızlık teminat dışında kalır.
Üniversite hastanelerinin TSS kapsamına dahil edilmesi gündemde
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, 2024 yılı değerlendirmesinde TSS’ye de değinerek, sistemin gelişmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile de görüşmeler yapıldığını ifade etti. Üniversite hastanelerinin TSS’nin kapsamına alınması ve sigortanın kullanım alanlarının geliştirilmesi çalışmalarına değinen Davut Menteş, bu noktada sektör temsilcileri ve üniversite hastanelerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda 3 pilot üniversite hastanesinde uygulamanın başlatılması ve pilot uygulamalardan elde edilecek geri bildirimler ışığında tüm üniversite hastanelerinin TSS kapsamına dahil edilmesi hedeflendiğini söyledi. Menteş, bu adımın aynı zamanda fiyat rekabetine de katkı sunacağını vurguladı.