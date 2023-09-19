2024’te sigortanın maliyeti artacak

Yalnız ülkemizde değil dünyada da artan deprem, sel gibi katastrofik riskler 2024 yılı için sigorta şirketlerini şimdiden zorlamaya başladı.

Sigorta şirketlerinin deprem gibi doğal afet riskini yönetmek amacıyla uluslararası reasürans firmalarından koruma satın aldığını hatırlatan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, “Yılbaşında yenilenecek olan reasürans fiyatlarında önemli artışlar yaşandı. 2024 yılı için artan reasürans maliyetleri poliçe primlerine yansıtılacaktır.

Bu aynı zamanda sigorta şirketlerinin deprem teminatı sağlama iştahı ve kapasitesi bakımından farklı derecelerde etkileyecektir” dedi. Uluslararası gelişmelerin yanı sıra şubat ayında ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketinin de yakın gelecekte yenilenmesi gündeme gelecek olan reasürans fiyat ve büyüklüklerini etkileyebileceğini ifade eden Yurtsever, şirketlere ve bireylere olası etkileri hakkına şunları söyledi;

Depremle maliyetimiz arttı

“Sigorta şirketleri deprem gibi doğal afetlerin riskini yönetmek için doğal afetlere karşı ayrıca bir koruma satın alırlar. Bu tip reasürans korumaları genellikle yıllık olarak her yılın başında uluslararası reasürans piyasalarından satın alınır.

Reasürans tarafındaki korumada arzın sonsuz olmadığı belli bir kapasitesi olduğunu da bilmek gerekir. 2022 yılında dünyada yaşanan enflasyonist ortam, sigorta/reasürans sektöründe buna bağlı yaşanan kayıplar, doğal afetlerin sayısının artması ve bunlar için ödenen tazminatlar reasürans kapasitesinde bir daralma yaşanmasına neden olmuş ve bununla birlikte fiyatlarda da önemli oranda artışlar meydana gelmiştir.

Tüm bunların üzerine, ülkemizde 2023 Şubat’ında yaşanan deprem felaketi ve bunun sonucunda reasürans şirketlerinin ödemiş olduğu tazminatlar da ülkemiz özelinde kapasite bulma ve maliyetlerin artışı noktasında ek bir sorun oluşturacaktır.

2024 yılı için (sigorta) şirketlerimizin reasürans koruması için daha yüksek maliyetlere katlanması kaçınılmaz olacaktır ki bu maliyet de poliçe primlerine yansıtılacaktır. Bunun yanında, şirketlerin reasüransa devrettiği riskler için reasürans şirketlerinin deprem gibi tek bir olayda ödemeyi kabul edebilecekleri azami tutarlarda da sınırlamalar (event limit) görebiliriz.

Saydığım gelişmeler şirketleri deprem teminatı sağlama iştahı ve kapasitesi bakımından farklı derecelerde etkileyecektir.” Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Mapfre Sigorta’nın yeterli reasürans koruması ve özsermayeye sahip olması nedeniyle deprem hasarlarının giderilmesinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını da söyleyen Yurtseven “Almış olduğumuz katastrofik koruma sayesinde depremin şirketimiz mali tabloları üzerinde etkisi sınırlı oldu.

Her şirketin deprem bölgesinde vermiş olduğu teminatların büyüklüğü ve almış oldukları reasürans korumalarının tutarı ve çeşidi birbirinden farklı olduğundan depremin mali bünyeleri üzerindeki etkisi de buna bağlı olarak farklı boyutta olmuştur” diye konuştu.

Ucuz ürünler çıkarttı

Mapfre Sigorta’nın bu zorlu dönemde yeni ürün, hizmet ve organizasyon yapısını hayata geçirdiğini de açıklayan Yurtsever, Mapfre özelinde ise şu bilgileri paylaştı; “Geçtiğimiz dönemlerde standart kasko ürünümüze göre daha uygun primli kasko çözümü olan Fırsat Kasko’yu hayata geçirdik.

Kaskoda aynı zamanda “Mini Fiyatına Midi Hizmet” ürünümüzü de sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize bu sayede iki adet parçada koşulsuz, limit olmadan Midi Onarım Hizmeti alma imkânı sağlıyoruz. Ayrıca hasarsızlık indirim hakkını da korumuş oluyoruz.

Bunların yanı sektörlere yönelik işyeri paket poliçe ürünlerimiz de bulunuyor. Paket poliçe ile ilgili konut alanında da bazı yeni çalışmalarımız var.” Yurtsever ayrıca, bugün 250 olan acenta ağını önümüzdeki günlerde daha da genişleterek sektörde fark yaratmayı amaçladıklarını da sözlerine ekliyor.

Karbon ayak izini yüzde 65 azaltacak

Mapfre Grup olarak “2022- 2024 Sürdürülebilirlik Planı” açıkladıklarını da hatırlatan Erdinç Yurtseven, plan hakkında şu bilgiyi veriyor; “Planımız, 2030’a kadar karbon nötr bir yapıya ulaşma, engelli bireylerin iş gücüne dahil edilmesi, cinsiyet eşitliğine yönelik ücret farkının düşürülmesi, kadın çalışan ağırlığının oluşturulması ve sürdürülebilir bir tedarikçi ağını yönetme gibi 20’den fazla taahhüt içeriyor.

Mapfre Sigorta olarak bizler de bu plan çerçevesinde 2024’e kadar karbon ayak izi hedefimizi yüzde 46, 2030’a kadar da yüzde 65 oranında azaltmayı amaçlıyoruz. Bunların dışında dünya çapında beslenme, sağlık, eğitim ve istihdama erişimi destekleyen 86 projeyi hayata geçiren vakfımız Fundación Mapfre Grup ile ülkemizde de “Şehrin Akıllı Çocukları” projesini hayata geçirdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları iş birliğinde yürüttüğümüz “Şehrin Akıllı Çocukları” projesi ile gelecek kuşaklara trafik kuralları konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Her sene 10 ilde bulunan 200 okulda 4’üncü sınıf kademesindeki 30 binden fazla öğrenciye ulaşıp birçok konuda bilinçlendiriyoruz.”