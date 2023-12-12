“2024’te uluslararası bir sigorta şirketi olacağız”

Sigorta sektöründe hem hayat hem hayat dışı branşlarda sektör liderliğini sürdüren Türkiye Sigorta, 2024'te yurtdışına açılmaya hazırlanıyor. 2024 yılına dair hedeflerini şimdiden belirleyen firmanın önceliği oto, yangın, ve sağlık sigortaları branşlarında yeni ürün, kişiye özel ürünler ve hizmetler olacak.

Bugüne kadar sadece bireysel ürünlerle kişilerin risklerini değil, Türksat Uyduları, 1915 Çanakkale Köprüsü, THY uçakları gibi Türkiye'nin dev ve stratejik projelerini de sigorta güvencesi altına aldıklarını belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2024 yılında ise özellikle enerji, iletişim ve ulaşım gibi yine stratejik sektörlere destek olmayı sürdüreceklerini söylüyor.

Türkiye Sigorta olarak önemli zorlukların yaşandığı 2023 yılını güçlü finansal veriler ve güçlü büyüme ile hedefledikleri gibi tamamlayacaklarını da açıklayan Taha Çakmak, 2024 yılı planlarına ilişkinse şu bilgiyi veriyor; “Kurulduğumuz günden bu yana Tuna-1 ve Amasra-1 Sondaj Kuyusu, Türksat 3A, 4A, 4B ve 6A Uyduları, Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han Sondaj Gemileri, Oruç Reis Gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü, Yusufeli Barajı, THY uçakları, yer gözlem uydusu IMECE, ülkemizin ilk astronotları ve yangın söndürme uçaklarını; kısaca ülkemizin tüm stratejik yatırımlarını Türkiye Sigorta olarak güvencemiz altına aldık. Bu yıl da ülkemizi enerji, iletişim ve ulaşım gibi stratejik sektörlerde ileriye taşıyabilecek projelere destek olmayı sürdüreceğiz.”

“Yeni ürünlere odaklanacağız”

Türkiye Sigorta’nın aynı zamanda risk ortamı, sigortalı beklentileri ve satın alma tercihlerindeki değişimlere bağlı yeni ürün ve hizmet tasarımlarına odaklandığını da açıklayan Taha Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bundan biraz daha fazla önceliklendirdiğimiz konu ise ülkemizde oto, yangın ve sağlık sigortaları gibi temel hizmetlerde sigortalılarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak ürün ve hizmet tasarımlarıdır. TSS, BES, Kasko, Yangın sigortaları başta olmak üzere müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayan yeniliklerle ürünlerimizi zenginleştiriyoruz.

Bu kapsamda mevcut kasko sigortası ürünlerimize ek olarak Avantajlı Kasko ürününü geliştirilerek sigortalılarımıza sunduk. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzün kapsamını genişleterek yatarak ve ayakta tedavilerde anlaşmalı kurumların yanı sıra, anlaşmasız kurumlarda da belirli limitler dahilinde güvence sağladık.

Buna ek olarak bu ürünümüz için ömür boyu yenileme garantisi vermeye de başladık. Aile Koruma Sigortası ürünümüz ekim ayında hayata geçirildi. Hukuksal Koruma Teminatıyla sigortalı ailelerimizi güvence altına alırken, Yüz yüze Pedagog Destek, Online Yetişkin Psikolojik Destek Hizmeti, Çocuk ve Yetişkin Göz ve Diş Muayene Paketi gibi birçok ücretsiz ek hizmet de sağladık.

Siber Riskler Güvende ürünümüzle de KOBİ’lerimizin uğrayabileceği dijital saldırılarda; olaya müdahale masrafları, eski haline getirme (restorasyon) masrafları, iş durması, siber suç, siber sorumluluk teminatları verdik. Ayrıca gençlere özel hazırladığımız tamamlayıcı sağlık ürünümüz Genç TSS’yi de yakın zamanda sigortalılarımıza sunduk.

Genç TSS, gençler için uygun fiyat ve ödeme imkanlarının yanında ücretsiz hizmetler ve indirimli ek hizmetler sunuyor.” Sigortanın bir masraf değil olası riskler karşısında ekonomik güvence sağlayan finansal bir araç, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olmasıyla da sosyal bir sözleşme olduğuna dikkat çeken Taha Çakmak, şunları söyledi;

“Sigortalılık oranlarının yükseltilmesi bireyler, kurumlar ve ülke ekonomisi için son derece önemlidir. Dünyada risk ortamı hızla ve giderek daha zorlu koşulları beraberinde getirerek değişiyor.

İklim değişikliği, doğal afetler, siber güvenlik, yaşlanan nüfus, tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar, gıda ve enerji güvenliği kavramları her geçen gün daha yüksek ekonomik ve toplumsal zararlara yol açıyor. Bu risklerin akıllıca yönetilerek uygun fiyatlı ve geniş kapsamlı ürünlerle bireylerin ve kurumların sigortaya özendirilmesi, sigortaya olan bakışlarının değiştirilmesi de hepimizin sorumluluğunda olan ve geleceğimiz için yapabileceğimiz en değerli yatırımların başında geliyor.”

Türkiye Sigorta sigorta ihraç edecek

Global bir marka olma” sloganıyla yola çıkan Türkiye Sigorta’nın 2024 yılında bu konuda somut adımlar atacağı bilgisi paylaşan Taha Çakmak , şu ifadeleri kullandı: “Üzerinde çalıştığımız projelerin pek çoğunun hayata geçtiği 2023 yılı, pek çok başarıya da imza attığımız bir yıl oldu.

2024 ise 'uluslararası alanda faaliyet gösteren bir sigorta şirketi olmak' hedefimizi gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak. Şirketimize olan ilgiyi artırmayı ve şirketimizin yatırımcılar gözünde yeni bir değer kazanmasını hedefliyoruz. Türkiye Sigorta, bu sayede sigorta ihraç eder hale gelecek ve toplumumuza, ekonomimize sağladığı katma değeri artırabilecek.”

“Prim üretimimiz yüzde 149 arttı”

2023’ün ilk 10 ayında toplam brüt prim üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 149 oranında artarak 44 milyar TL seviyesine ulaştığını açıklayan Taha Çakmak, Türkiye Sigorta’nın diğer finansal verileri hakkında ise şu bilgiyi paylaştı; “Yangın ve Doğal Afetler branşında yüzde 232 büyümeyle 10.1 milyar TL prim üretimi ve Kasko branşında ise yüzde 231 artış ile 6,18 milyar TL prim üretimine eriştik.

Ayrıca geçen yıla göre en yüksek prim üretimi artışını yüzde 259 ile hastalık/sağlık branşında sağlayarak 2 milyar 287 milyon TL prim üretimi gerçekleştirdik. Bu güçlü büyüme temposuyla birlikte toplam prim üretiminde pazar payımız 2023 Ekim sonu itibarıyla yüzde 13,6’ya yükseldi ki geçen yılın aynı döneminde yüzde 12,1 seviyesindeydi. Finansal göstergelerimizde de büyük ilerleme kaydettik.

Türkiye Sigorta olarak 2022 yılsonuna göre 2023 ilk 9 ayında aktif büyüklüğümüz yüzde 125 artışla 61,9 milyar TL’ye; öz kaynaklarımız yüzde 102 artışla 11,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın üçüncü çeyreğini 5,1 milyar TL net dönem kârı ile kapattık. Teknik kârlılığımız da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1735’den fazla oranda artarak 6,3 milyar TL olarak gerçekleşti.”

“Primlerdeki artış sınırlı olacaktır”

Dünyada ve özellikle Kahramanmaraş depremi sonrası Türkiye’de reasürans maliyetlerinde artış yaşandığına dikkat çeken Taha Çakmak, 2024 yılı sigorta prim artışlarına ilişkin şunları söyledi; “Tüm dünyada doğal afetlerin şiddeti, sıklığı ve ortaya çıkardığı yıkımın maliyeti giderek artıyor. Bu artışlar küresel reasürans maliyetlerinde de önemli artışlar yaşanmasına neden oldu. Ülkemiz özelinde ise Kahramanmaraş depremi yine reasürans maliyetlerimizi artıran önemli bir felaketti.

Kahramanmaraş depreminde sigorta şirketleri gerek güçlü sermaye yapıları, gerek reasürans kapasiteleri bakımından bu felakete hazırdı ve tüm teminatları hızlıca ve kesintisiz şekilde ödeyerek önemli bir başarı gösterdi. Ayrıca enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin nihai etkilerinin 2024 yılı 2. çeyreğinden sonra gözlemlenebileceği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelerin etkileri 2024 yılında sigorta primlerine de yansıyacak ve primlerde yükseliş görülecektir. Özellikle yangın, konut, oto sigortaları ve sağlık sigortaları bu durumdan nispeten daha fazla etkilenecek branşlar olacaktır. Ancak bu yükselişin sınırlı olacağını düşünüyoruz. Her şirketin risk iştahı ve reasürans kapasitesi farklı olduğu için sert ve genel bir fiyat artışından ziyade her şirketin kendi risk ve maliyet profiline göre artışlar yaparak primlerin yükseleceğini söyleyebiliriz.”