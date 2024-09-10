50 bin TL’lik kart borcu olanın 500 TL’ye sigortası hazır!
Sigorta şirketleri kişinin vefatı, işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş görememezlik durumlarında kredi kartı borçlarını güvence altına alıyor. Maksimum 50 bin TL’ye kadar olan kart borçlarını sigortalayan firmalar, bunun için aylık ekstre tutarının yüzde 1’i prim alıyor. Buna göre 50 bin TL’lik kart borcunu 500 TL’ye sigortalatabiliyorsunuz…
Esin ÇETİNEL
Sigorta şirketleri kişinin vefatı, işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş görememezlik durumlarında kredi kartı borçlarını güvence altına alıyor. Maksimum 50 bin TL’ye kadar olan kart borçlarını sigortalayan firmalar, bunun için aylık ekstre tutarının yüzde 1’i prim alıyor. Buna göre 50 bin TL’lik kart borcunu 500 TL’ye sigortalatabiliyorsunuz…
Son ayların en gündem yaratan konularından biri kuşkusuz ödenemeyen kredi kartı borçları… Sayıları azımsanmayacak kadar fazla olan bireysel ve ticari müşteri kredi kartı borçlarının tamamını hatta minimum tutarlarını ödeyemezken, borç bakiyesi de hızla artıyor. Ödemelerdeki aksamalarda tabii çok sayıda neden var. Kimi gelirinin üzerinde harcama yaptığı için ödemede sıkışıklık yaşarken, kimi işsiz kaldığı için geçici iş görememezlik durumuna bağlı gelir kaybı yüzünden ödemelerini aksatıyor.
Sigorta sektörü ise 2. grupta yer alan kişileri güvence altına alan ürünler çıkartmaya başladı. Bu ürün kapsamda kişinin vefatı, işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş görememezlik gibi öngörülemeyen riskleri gerçekleştiğinde kredi kartı borcu sigorta şirketi tarafından ödeniyor.
Genelde aylık kredi kartı ekstresindeki borç üzerinden primleri hesaplanan bu üründe örneğin 10 bin TL’lik bir kart borcunuz varsa bunun aylık primi yüzde 1 yani 100 TL oluyor. Eğer o ay kredi kartınızı kullanmadıysanız sigorta şirketine herhangi bir ödemede bulunmuyorsunuz… Bugün belli sayıda sigorta şirketi ile sınırlı olan bu üründe en temel özellik ise her sigorta şirketinin anlaşmalı bir bankanın kartına koruma sigortası sağlaması.
Sigorta yıllık yapılıyor
Örneğin, BNP Paribas Cardif, Türk Ekonomi Bankası (TEB) müşterilerinin kredi kartı borçlarını güvence altına aldı. Eylül 2023'te “Kredi Kartı Koruma Sigortası’nı çıkartan firma, sigorta kapsamında; vefat, kaza sonucu tam veya kısmi daimi maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet, istem dışı işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane gibi durumlarda poliçe sahiplerinin 30 bin TL’ye kadar olan kredi kartı borçlarını tek seferde ödüyor. Bu tutarı güncel ekonomik koşullar çerçevesinde çok yakında 50 bin TL’ye çıkaracakları bilgisi paylaşan BNP Paribas Cardif Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, “Sigorta süremiz 1 yıl ile sınırlı.
18-70 yaş aralığındaki, bordrolu çalışan herkes başvurabiliyor” diyor. Sertsöz, “Aylık primler, kredi kartının ilgili döneme ait ekstre kesim tarihindeki borç tutarının yaklaşık %1’i oluyor. Örneğin, toplam borcu 5 bin TL olan bir sigortalımızın ödeyeceği aylık prim 50 TL oluyor. Poliçe sahipleri, kart borçlarının olmadığı aylarda prim ödemesi gerçekleştirmiyor ” diye ekliyor.
Bu ürünü satın alan müşterilerine çok sayıda asistans hizmet de sunduklarını belirten Sertsöz, “Ayrıca, yine poliçe süresi boyunca 1 defa; Online Kariyer Koçluğu ve CV Hazırlama, İş Görüşmesinden Önce Online Danışmanlık, Head Hunter İş birliği ile İş Bulma ve İşsizlikte Networking Online Danışmanlık gibi Kariyer Asistans hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyorlar” diyor.
Yaş sınırı 18-65 yaş aralığı
MetLife Emeklilik ve Hayat’ın Kart Borcum Güvende sigorta ürünü vefat, hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek sakatlığın yanı sıra bordrolu çalışanlar için istem dışı işsiz kalma ve bordrosuz kişiler için kritik hastalıklara yakalanma durumunda devreye giriyor.
Riskin gerçekleşmesi durumunda poliçe şartlarına göre 50 binTL’ye kadar DenizBank kredi kartı borcu bankaya ödeniyor. Bu sigortadan DenizBank kredi kartı kullanan 18-65 yaş aralığındaki tüm müşterilerinin yararlanabildiğini söyleyen MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Ürünümüzde bordrolu ve bordrosuz ayrımı dışında herhangi bir meslek ayrımı bulunmuyor” diyor.
Ürünü satın alanlara ücretsiz olarak “Dört Dörtlük Asistans” hizmeti sunduklarını da açıklayan Yurtseven, bu hizmetler hakkında şu bilgiyi veriyor; “Bu paketimiz içinde sağlık, konut, organizasyon ve seyahat gibi başlıklar yer alıyor. Örneğin sağlıkta, anlaşmalı kurumlarda indirimler ve tıbbi danışmanlık, konutta cam kırılması, çilingir, tesisat tamirleri gibi hizmetler veriyoruz. Organizasyon başlığında gezilerde şehir rehberi, rezervasyon gibi seyahatte ise bagaj kaybı, seyahat öncesi hizmetler asistans kapsamında.”
500 TL Bonus hediyeli
Garanti BBVA Emeklilik’in Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası vefat, kaza veya hastalık sonucu maluliyet, işsizlik ya da hastanede yatma gibi durumlarda devreye giriyor. Bu sayede müşterilerinin başına istenmeyen durumlar geldiğinde kredi kartı ödemelerinin aksamadığını ve kendileri tarafından tek seferde ödendiğini söyleyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası ürünümüz yalnızca Garanti BBVA kartları için geçerlidir. Bu ürünümüzün maksimum teminatı 50 bin TL’dir. 50 bin TL’lik kart borcu olanların ödeyeceği prim yalnızca %1 yani 500 TL’dir” ifadelerini kullanıyor.
Göçer, 30 Eylül’e kadar bireysel bonus kredi kartı için bu sigortayı yaptıran müşterilerine 500 TL bonus hediye ettiklerini söylüyor.
“Prim tutarı her ay değişiyor”
Prim tutarının, kart borcuna bağlı olarak her ay değiştiğini ve hesap kesim tarihinde ilgili DenizBank kredi kartından tahsil edildiğini söyleyen Deniz Yurtseven, prim hesaplama yöntemiyle ilgili şu bilgiyi veriyor; “Kart Borcum Güvende sigortasını, sadece DenizBank kredi kartı müşterilerimize yönelik olarak sunuyoruz. Her hesap kesim tarihinde kredi kartı toplam borcunun %1’i prim olarak müşterimizin kart ekstresine yansıtılıyor. Örneğin; toplam kart borcu ekstre kesim tarihinde 1.000TL (taksitler dahil) olan bir müşterimizin ödeyeceği prim tutarı, bu rakamın %1’i olan 10TL’dir. Bir ekstre döneminde en az 50TL, en fazla 50 bin TL’ye kadar olan kredi kartı borcu ürün tarafından poliçe kapsamında güvence altına alınıyor.”