50 bin TL’lik kart borcu olanın 500 TL’ye sigortası hazır!

Esin ÇETİNEL

Sigorta şirketleri kişinin vefatı, işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş görememezlik durumlarında kredi kartı borçlarını güvence altına alıyor. Maksimum 50 bin TL’ye kadar olan kart borçlarını sigortalayan firmalar, bunun için aylık ekstre tutarının yüzde 1’i prim alıyor. Buna göre 50 bin TL’lik kart borcunu 500 TL’ye sigortalatabiliyorsunuz…

Son ayların en gündem yaratan konularından biri kuşkusuz ödene­meyen kredi kartı borçları… Sayıları azımsanmayacak ka­dar fazla olan bireysel ve tica­ri müşteri kredi kartı borçları­nın tamamını hatta minimum tutarlarını ödeyemezken, borç bakiyesi de hızla artıyor. Öde­melerdeki aksamalarda tabii çok sayıda neden var. Kimi ge­lirinin üzerinde harcama yap­tığı için ödemede sıkışıklık ya­şarken, kimi işsiz kaldığı için geçici iş görememezlik duru­muna bağlı gelir kaybı yüzün­den ödemelerini aksatıyor.

Sigorta sektörü ise 2. grup­ta yer alan kişileri güvence al­tına alan ürünler çıkartmaya başladı. Bu ürün kapsamda ki­şinin vefatı, işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göre­memezlik gibi öngörülemeyen riskleri gerçekleştiğinde kredi kartı borcu sigorta şirketi tara­fından ödeniyor.

Genelde aylık kredi kartı ekstresindeki borç üzerinden primleri hesaplanan bu üründe örneğin 10 bin TL’lik bir kart borcunuz varsa bunun aylık primi yüzde 1 yani 100 TL oluyor. Eğer o ay kredi kartı­nızı kullanmadıysanız sigorta şirketine herhangi bir ödeme­de bulunmuyorsunuz… Bugün belli sayıda sigorta şirketi ile sı­nırlı olan bu üründe en temel özellik ise her sigorta şirketinin anlaşmalı bir bankanın kartına koruma sigortası sağlaması.

Sigorta yıllık yapılıyor

Örneğin, BNP Paribas Car­dif, Türk Ekonomi Bankası (TEB) müş­terilerinin kredi kartı borçlarını güvence altına aldı. Eylül 2023'te “Kredi Kartı Ko­ruma Sigortası’nı çıkartan fir­ma, sigorta kapsamında; vefat, kaza sonucu tam veya kısmi da­imi maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet, istem dışı işsizlik, kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik, ka­za veya hastalık sonucu günde­lik hastane gibi durumlarda po­liçe sahiplerinin 30 bin TL’ye kadar olan kredi kartı borçları­nı tek seferde ödüyor. Bu tutarı güncel ekonomik koşullar çer­çevesinde çok yakında 50 bin TL’ye çıkaracakları bilgisi pay­laşan BNP Paribas Cardif Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz, “Sigorta süremiz 1 yıl ile sınırlı.

18-70 yaş aralığında­ki, bordrolu çalışan herkes baş­vurabiliyor” diyor. Sertsöz, “Ay­lık primler, kredi kartının ilgili döneme ait ekstre kesim tari­hindeki borç tutarının yaklaşık %1’i oluyor. Örneğin, toplam borcu 5 bin TL olan bir sigorta­lımızın ödeyeceği aylık prim 50 TL oluyor. Poliçe sahipleri, kart borçlarının olmadığı aylarda prim ödemesi gerçekleştirmi­yor ” diye ekliyor.

Bu ürünü satın alan müşteri­lerine çok sayıda asistans hiz­met de sunduklarını belirten Sertsöz, “Ayrıca, yine poliçe süresi boyunca 1 defa; Online Kariyer Koçluğu ve CV Hazır­lama, İş Görüşmesinden Ön­ce Online Danışmanlık, Head Hunter İş birliği ile İş Bulma ve İşsizlikte Networking Online Danışmanlık gibi Kariyer Asis­tans hizmetlerinden ücretsiz yararlanabiliyorlar” diyor.

Yaş sınırı 18-65 yaş aralığı

MetLife Emeklilik ve Ha­yat’ın Kart Borcum Güvende sigorta ürünü vefat, hastalık veya kaza sonucu oluşabile­cek sakatlığın yanı sıra bord­rolu çalışanlar için istem dışı işsiz kalma ve bordrosuz kişi­ler için kritik hastalıklara ya­kalanma durumunda devreye giriyor.

Riskin gerçekleşme­si durumunda poliçe şartları­na göre 50 binTL’ye kadar De­nizBank kredi kartı borcu ban­kaya ödeniyor. Bu sigortadan DenizBank kredi kartı kulla­nan 18-65 yaş aralığındaki tüm müşterilerinin yararlanabildi­ğini söyleyen MetLife Emek­lilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, “Ürünümüz­de bordrolu ve bordrosuz ayrı­mı dışında herhangi bir mes­lek ayrımı bulunmuyor” diyor.

Ürünü satın alanlara ücretsiz olarak “Dört Dörtlük Asistans” hizmeti sunduklarını da açık­layan Yurtseven, bu hizmet­ler hakkında şu bilgiyi veriyor; “Bu paketimiz içinde sağlık, konut, organizasyon ve seya­hat gibi başlıklar yer alıyor. Ör­neğin sağlıkta, anlaşmalı ku­rumlarda indirimler ve tıb­bi danışmanlık, konutta cam kırılması, çilingir, tesisat ta­mirleri gibi hizmetler veriyo­ruz. Organizasyon başlığında gezilerde şehir rehberi, rezer­vasyon gibi seyahatte ise bagaj kaybı, seyahat öncesi hizmet­ler asistans kapsamında.”

500 TL Bonus hediyeli

Garanti BB­VA Emekli­lik’in Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası ve­fat, kaza veya hastalık so­nucu maluliyet, işsizlik ya da hastanede yatma gibi durum­larda devreye giriyor. Bu saye­de müşterilerinin başına isten­meyen durumlar geldiğinde kredi kartı ödemelerinin aksa­madığını ve kendileri tarafın­dan tek seferde ödendiğini söy­leyen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Gö­çer, “Kredi Kartı Ödeme Gü­vencesi Sigortası ürünümüz yalnızca Garanti BBVA kartları için geçerlidir. Bu ürünümü­zün maksimum teminatı 50 bin TL’dir. 50 bin TL’lik kart borcu olanların ödeyeceği prim yalnızca %1 yani 500 TL’dir” ifadelerini kullanıyor.

Göçer, 30 Eylül’e kadar bi­reysel bonus kredi kartı için bu sigortayı yaptıran müşterile­rine 500 TL bonus hediye et­tiklerini söylüyor.

“Prim tutarı her ay değişiyor”

Prim tutarının, kart borcuna bağlı olarak her ay değiştiğini ve hesap kesim tarihinde ilgili DenizBank kredi kartından tahsil edildiğini söyleyen Deniz Yurtseven, prim hesaplama yöntemiyle ilgili şu bilgiyi veriyor; “Kart Borcum Güvende sigortasını, sadece DenizBank kredi kartı müşterilerimize yönelik olarak sunuyoruz. Her hesap kesim tarihinde kredi kartı toplam borcunun %1’i prim olarak müşterimizin kart ekstresine yansıtılıyor. Örneğin; toplam kart borcu ekstre kesim tarihinde 1.000TL (taksitler dahil) olan bir müşterimizin ödeyeceği prim tutarı, bu rakamın %1’i olan 10TL’dir. Bir ekstre döneminde en az 50TL, en fazla 50 bin TL’ye kadar olan kredi kartı borcu ürün tarafından poliçe kapsamında güvence altına alınıyor.”