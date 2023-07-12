70 yaşa kadar tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti

Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe artan talep nedeni ile sigorta şirketlerin bu talebi karşılamaya yönelik aksiyonlar almaya başladıklarını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “TSS ürününe artan ihtiyaç sebebi ile bu branş için sunduğumuz ürünleri hem kampanyalarımızla hem de yaptığımız güncellemelerle ön plana çıkararak müşterilerimize ulaşmaya ve doyurucu bilgilerle bu ürünün içeriğine dikkat çekerek müşterilerimize doğru yönlendirmeler yapmaya gayret gösteriyoruz. Türk Nippon Sigorta Standart Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünümüzde önemli değişiklikler yaptık. Bu değişikliklerden en önemlisi ise yaş sınırını 59’dan 70 yaşa yükselttik. 70 yaş dahil olmak üzere SGK kaydı bulunan herkes bu üründen faydalanabilecek. Sektörde bu bir ilk” şeklinde konuştu.

Anlaşmalı kuruluşlarda fark ücreti alınmıyor

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na sahip müşterilerinin SGK’nın yanı sıra Türk Nippon Sigorta ile de anlaşmalı olan kuruluşlarda da fark ücreti ödemediğini belirten Pamukçu “TSS ürünümüze sahip müşterilerimiz, SGK ile anlaşmalı olup şirketimizin de anlaşmalı olduğu hastanelerde fark ödemiyor. Ayrıca ürünümüzde gerçekleştirdiğimiz en önemli değişikliklerden biri de daha önce isteğe bağlı prim karşılığında tercih edilebilen check-up teminatının primsiz, standart hizmet teminatı olarak planlarımıza eklenmesi” ifadelerini kullandı. Bu arada, Türk Nippon Sigorta koordinasyon toplantısı İstanbul’da yapıldı. Toplantıda yılın ikinci yarısı itibari ile satış hedefleriyle ilgili yol haritası ele alındı.