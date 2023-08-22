8.3 milyon konutun DASK sigortası yok

Doğal Afet Kurumu’nun (DASK) son açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası bulunmayan konut sayısı ise 8,3 milyon seviyesine yaklaştı. Türkiye’de 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nin ardından uygulamaya konulan Zorunlu Deprem Sigortası veya halk arasındaki adıyla DASK Sigortası depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı konutları güvence altına alıyor.

Ancak 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından zorunlu deprem sigortasına sahip konut oranlarının düşüklüğü yeniden gündem oldu. Bugün itibarıyla ülke genelinde bulunan 20 milyon 32 bin adet konutun yüzde 58,7’sine denk gelen 11 milyon 756 bin 617’sinin sigortası bulunurken, sigorta yaptırılmayan konut sayısı ise 8 milyon 275 bin 383 olarak açıklandı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleştiği tarihte 10 milyon 960 bin 389 olan deprem sigortalı konut sayısı aradan geçen altı ayı aşkın sürede yaklaşık 800 bin artış kaydetti. Türkiye’nin en kalabalık şehri ve ekonominin lokomotifi olan İstanbul’da ise her üç konuttan birinin deprem sigortası bulunmuyor.