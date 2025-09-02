A Milli Takımlar, Ray Sigorta güvencesinde
Ray Sigorta, Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı iş birliği kapsamında A Milli Erkek ve Kadın Futbol Takımları’nın resmi ana sponsoru oldu.
Sevilay ÇOBAN
Ray Sigorta iş birliği kapsamında 3 yıl boyunca Milli Takımların başarısını destekleyecek. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, Kadın A Millî Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Hacıosmanoğlu, Millî Takımların başarısında en büyük destekçilerin taraftarlar ile sponsorlar olduğunu belirterek, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol takımının Dünya Kupası grup eleme maçlarına hazırlıklarının devam ettiğini kaydederek, “Hedefimiz, 24 yıl sonra gruptan çıkarak Dünya Kupası finallerinde hakkettiğimiz yerde olmak” dedi.
“Sigortacılık sektörü için önemli bir adım”
67 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduklarını hatırlatan Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, “Bugün burada sigortadaki bu vizyonumuzu daha ileri taşımak için yeni bir döneme adım atıyoruz. Ray Sigorta olarak büyük hedeflere sahibiz ve tıpkı bizler gibi büyük hedefler peşinde olan Milli Takımlarımızı desteklemek bizim için hem büyük bir onur hem de markamız adına prestijli bir adım. Bu süreçte Federasyonumuzun ihtiyaç duyduğu tüm sigorta ürünlerini Ray Sigorta olarak karşılayacağız. Sektörümüzün en kapsamlı sponsorluk anlaşmalarından biri olan bu iş birliğinin sigorta farkındalığının tabana yayılmasına ve sektörümüzün güvenilirliğine ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, sponsorluk anlaşmasının bütçesine dair soruya: “Bu birlikteliği ticari değil gönül işi olarak görüyoruz. O nedenle maddi konuları konuşmamayı tercih ediyoruz” şeklinde yanıtladı.
Amaç Dünya Kupası’na ulaşmak
4 Eylül’de Gürcistan’la oynayacakları ilk grup eleme maçına hazır olduklarını ve amaçlarının Dünya Kupası’na ulaşmak olduğunu ifade ederek söze başlayan Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sigortanın insan hayatında çok önemli olduğunun altını çizdi. Montella, “Farklı gözükse de hayatımızda yaptırdığımız sigortalar ile futbolda benzerlikler var. Futbolda da tıpkı hayatta olduğu gibi beklenmedik olaylar olur. Son dakikada sakatlık olur. Sigorta normal hayatta kendinizi korumak adına yapılır ve önemli bir dayanaktır” Montella, her sporcunun bireysel sigorta yaptırmasının önemine değinerek, “Futbol hayatım boyunca 13 ameliyat geçirdim. O nedenle sigorta şirketleri bu durumdan çok mutlu değildi” dedi.
“Sponsor desteği itici güç sağlıyor”
Sponsor desteklerinin kendilerine itici güç sağladığını ifade eden Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Saha içinde biz teknik direktörler 90 dakika boyunca, kontrol edebileceğimiz bir risk ortamında limitleri zorlamaya çalışırız, bugünden itibaren yol arkadaşımız Ray Sigorta’nın desteği ile saha dışındaki riskleri de bertaraf etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.