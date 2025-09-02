A Milli Takımlar, Ray Sigorta güvencesinde

Sevilay ÇOBAN

Ray Sigorta iş bir­liği kapsamında 3 yıl boyun­ca Milli Takımların başarısı­nı destekleyecek. Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’n­de düzenlenen imza töreni, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Ha­cıosmanoğlu, Ray Sigorta CE­O’su Koray Erdoğan, Kadın A Millî Takımı Teknik Direktö­rü Necla Güngör Kıragası ve Erkek A Millî Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montel­la’nın katılımıyla gerçekleş­tirildi. Hacıosmanoğlu, Millî Takımların başarısında en büyük destekçilerin taraftar­lar ile sponsorlar olduğunu belirterek, bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olma­sını diledi. Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol takımının Dün­ya Kupası grup eleme maç­larına hazırlıklarının devam ettiğini kaydederek, “Hedefi­miz, 24 yıl sonra gruptan çı­karak Dünya Kupası finalle­rinde hakkettiğimiz yerde ol­mak” dedi.

“Sigortacılık sektörü için önemli bir adım”

67 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduklarını hatırlatan Ray Sigorta CEO’su Koray Er­doğan, “Bugün burada sigor­tadaki bu vizyonumuzu daha ileri taşımak için yeni bir dö­neme adım atıyoruz. Ray Si­gorta olarak büyük hedefle­re sahibiz ve tıpkı bizler gibi büyük hedefler peşinde olan Milli Takımlarımızı destekle­mek bizim için hem büyük bir onur hem de markamız adına prestijli bir adım. Bu süreçte Federasyonumuzun ihtiyaç duyduğu tüm sigorta ürün­lerini Ray Sigorta olarak kar­şılayacağız. Sektörümüzün en kapsamlı sponsorluk an­laşmalarından biri olan bu iş birliğinin sigorta farkındalı­ğının tabana yayılmasına ve sektörümüzün güvenilirliği­ne ciddi katkılar sağlayacağı­na inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, sponsorluk anlaş­masının bütçesine dair soru­ya: “Bu birlikteliği ticari değil gönül işi olarak görüyoruz. O nedenle maddi konuları ko­nuşmamayı tercih ediyoruz” şeklinde yanıtladı.

Amaç Dünya Kupası’na ulaşmak

4 Eylül’de Gürcistan’la oy­nayacakları ilk grup eleme maçına hazır olduklarını ve amaçlarının Dünya Kupa­sı’na ulaşmak olduğunu ifade ederek söze başlayan Erkek A Millî Takımı Teknik Direktö­rü Vincenzo Montella ise si­gortanın insan hayatında çok önemli olduğunun altını çiz­di. Montella, “Farklı gözükse de hayatımızda yaptırdığımız sigortalar ile futbolda benzer­likler var. Futbolda da tıpkı ha­yatta olduğu gibi beklenme­dik olaylar olur. Son dakikada sakatlık olur. Sigorta normal hayatta kendinizi korumak adına yapılır ve önemli bir da­yanaktır” Montella, her spor­cunun bireysel sigorta yaptır­masının önemine değinerek, “Futbol hayatım boyunca 13 ameliyat geçirdim. O neden­le sigorta şirketleri bu durum­dan çok mutlu değildi” dedi.

“Sponsor desteği itici güç sağlıyor”

Sponsor desteklerinin ken­dilerine itici güç sağladığını ifade eden Kadın A Milli Ta­kımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, “Saha içinde biz teknik direktörler 90 da­kika boyunca, kontrol edebi­leceğimiz bir risk ortamında limitleri zorlamaya çalışırız, bugünden itibaren yol arkada­şımız Ray Sigorta’nın desteği ile saha dışındaki riskleri de bertaraf etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.