AHE, 200 bin çocuğa ulaşan ilk şirket oldu

Anadolu Hayat Emeklilik’in 18 yaşın altındaki müşterilerine sunduğu “Çocuğum için BES” ürünü ile 200 bin çocuk Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil oldu.

18 yaşın altındaki bireylerin sisteme dahil olmasının, sektörün katılımcı tabanının genişlemesi ve erken yaşta çocuklar adına yapılan tasarrufun başlaması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen “Mevzuatın yayımlanmasının hemen akabinde 2021 yılının haziran ayında satışa sunduğumuz ‘Çocuğum için BES’ ürünümüz ile sektörde 200 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“200 bin 474 çocuğun hayatına dokunduk”

Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından açıklanan 30 Nisan tarihli verilere göre, ‘Çocuğum için BES’ ile 200 bin 474 çocuğun hayatına dokunarak ailelerinin onların gelecekleri için erken yaşta tasarrufa başlamasını sağladık. 18 yaş altı müşteri grubunda oluşan bu yeni pazarda en çok tercih edilen şirket olarak hızlı büyümemize devam ediyoruz. Katılımcı sayısında sahip olduğumuz yüzde 28’lik pazar payımız ile BES’e dâhil edilen her 3 çocuktan 1’i için aileleri, şirketimizi tercih ediyor. Devlet katkısı dahil fon büyüklüğümüz de 1,2 milyar TL seviyesine ulaştı. Çocuğum için BES’in, ebeveynler veya diğer yasal temsilciler tarafından tercih edilen öncelikli ürünler arasında yer almaya devam edeceğine yönelik inancımız tam” diye konuştu.

“Güzel dönüşler alıyoruz”

Çocuklara gelecekleri için birikim yapma alışkanlığını kazandırarak tasarruf bilincini erken yaşta oluşturması açısından “Çocuğum için BES”i bir sosyal sorumluluk hareketi olarak da gördüklerini belirten Makaskesen “Özel önem atfettiğimiz çocuklarımıza yönelik olarak tasarladığımız ürünümüz ebeveynlerin yoğun ilgisini çekiyor, kendilerinden güzel dönüşler alıyoruz. Ailelerin kendi bütçeleri doğrultusunda belirledikleri katkı payı tutarlarıyla çocuğunun geleceğine bugünden yatırım yapma imkânı sunan “Çocuğum için BES”in öne çıkan farklarından biri, anne veya babanın yaşam kaybı halinde çocuk adına gerçekleştirilen katkı payı ödemelerinin şirketimiz tarafından ödenmesini sağlayan katkı payı ödeme teminatı oldu.

Bu teminat ile ebeveynler çocuklarının geleceğine güvenle bakabiliyor. Şirketimize ve ürünümüze duyulan bu güvene layık olmak için gelecekte de finansal ihtiyaçlarına çözüm olmayı ve onlara uzun yıllar hizmet vermeyi ümit ettiğimiz çocuk katılımcılarımızın ihtiyaç duydukları her an yanlarında olacak, memnuniyet seviyelerini yaşamları boyunca korumaya yönelik çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz” dedi.