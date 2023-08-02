Aksigorta’dan yat sigortası ile güvence

Gezinti amaçlı kullanılan teknelerin; makine, teknenin botları aygıtları ve donanımları ile birlikte teminat seçeneği sunan Yat Sigortası ile kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmetinin yanı sıra, yatın, servis botlarının ya da makine veya teçhizatının çalınması halinde, sigorta hizmeti devreye giriyor.

Korsanlık da kapsam içinde

Aynı zamanda yatın sebep olduğu kazalarda çevredeki tekne ve içerisindeki kişiler, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere verilen zararlara karşı da güvence sağlıyor. Deniz risklerine ek olarak, yangın, korsanlık, hırsızlık, doğal afetler, üçüncü kişilere karşı sorumluluk, kişisel eşya, çevre kirliliği gibi birçok ek teminata da Aksigorta Yat Poliçesi ile sahip olunabiliyor.