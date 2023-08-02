Aksigorta’dan yat sigortası ile güvence
Müşteri beklentilerine yönelik ürün ve hizmetlerini çeşitlendiren Aksigorta, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası ürününü hizmete sundu. Şirket, sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda sorunsuz bir yolculuk imkânı sunuyor.
Gezinti amaçlı kullanılan teknelerin; makine, teknenin botları aygıtları ve donanımları ile birlikte teminat seçeneği sunan Yat Sigortası ile kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmetinin yanı sıra, yatın, servis botlarının ya da makine veya teçhizatının çalınması halinde, sigorta hizmeti devreye giriyor.
Korsanlık da kapsam içinde
Aynı zamanda yatın sebep olduğu kazalarda çevredeki tekne ve içerisindeki kişiler, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere verilen zararlara karşı da güvence sağlıyor. Deniz risklerine ek olarak, yangın, korsanlık, hırsızlık, doğal afetler, üçüncü kişilere karşı sorumluluk, kişisel eşya, çevre kirliliği gibi birçok ek teminata da Aksigorta Yat Poliçesi ile sahip olunabiliyor.