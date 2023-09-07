Allianz Türkiye, BES fonları getiri sıralamasında birinci

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Hayat ve Emeklilik ile Allianz Yaşam ve Emeklilik şirketleri ile bireysel emeklilik alanında faaliyet gösteren Allianz Türkiye’nin devlet katkısı dahil fon tutarı ise 105 milyar TL’ye ulaştı. Allianz Türkiye, bireysel emeklilik alanında yenilikçi çözümleriyle yaklaşık 1 milyon katılımcıya hizmet sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, 2023 yılının ilk yedi ayı itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yer alan tüm emeklilik yatırım fonlarına ait Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verileri esas alınarak yapılan ağırlıklı ortalama getiri hesabına göre, Allianz Türkiye olarak yüzde 50 getiri oranıyla birinci sırada yer aldıklarını kaydetti.

Gürkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu başarıda tüm müşterilerimize Finansal Danışmanlık hizmetimiz kapsamında Allianz Yatırım Komitesi tarafından finansal gelişmelere göre güncellenen fon tavsiyeleri iletmemizin de katkısı büyük. Bireysel Emeklilik Sistemi’ni sadece çalışma döneminde değil emeklilik döneminde de önemli bir yatırım aracı olarak topluma fayda sağlayan bir konumda değerlendiriyoruz. Bireysel emeklilik alanında yenilikçi hizmetler sunuyor ve fon yönetimi alanındaki başarılı performansımızla yıllardır fark yaratıyoruz. Mevcut katılımcılarımızın fon büyüklüklerini kendi doğru risk algılarına göre değerlendirdikten sonra fon seçimleri ile büyüterek sistemde daha uzun süreli kalmalarını sağlamaya odaklanıyoruz. Aldığımız aksiyonlar ile sistemde devam eden müşterilerimizin birikimlerinin istikrarlı büyümelerine baktığımızda, stratejimizin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz."