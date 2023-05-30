Anadolu Sigorta gençlere acentelik fırsatı sunuyor

Proje kapsamında yükseköğretim kurumlarının sigortacılık ile bankacılık ve sigortacılık, risk yönetimi ve aktüerya gibi ilgili bölümlerinden mezun veya yakın zamanda mezun olacak gençlere acentelik imkanı veriliyor.

Sigortacılık deneyimi olan ancak acenteliği bulunmayan 35 yaş altı gençlere yönelik projede, başvurular arasından genel yetenek ve değerlendirme süreçleri sonucunda seçilecek adaylar çeşitli eğitimler alıyor. Anadolu Sigorta, program sonunda başarılı olanların acente kuruluş giderlerine katkı sağlıyor.

Gençlerin bakış açısı ve vizyonundan besleniyoruz

Genç Anadolu projesi ile ilgili açıklama yapan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, “Attığımız her adımda gençleri dinliyor, onların vizyonlarından ve bakış açılarından besleniyoruz. Projelerimizle de hayatlarını kolaylaştırmaya, iş hayatına daha çok dahil olabilmelerine imkan sağlamaya çalışıyoruz. Genç Anadolu projesini de bu bakış açısının bir sonucu olarak 2021 yılında başlatmıştık. 2023 yılında da devam edeceğimiz bu projemizle, sektörümüzün geleceğinin teminatı olan gençlerimize acentelik mesleğinde hayalini gerçekleştirme fırsatı sunmaya devam edeceğiz” dedi.