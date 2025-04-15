Anadolu Sigorta 'Yüzyıllık İmza'sını attı
Anadolu Sigorta, 100. yılını düzenlenen bir etkinlikle ‘Yüzyıllık İmza’ gösterisi sahnelendi. Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, “Anadolu Sigorta’nın tarihi, Cumhuriyet’in finansal bağımsızlık hikâyesidir” derken, Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, “Anadolu Sigorta, yüzde 52 kadın çalışan oranıyla, istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin öncüsü” diye konuştu.
Sevilay ÇOBAN
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasıyla 1925 yılında kurulan Anadolu Sigorta, 100. Yılını Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen "Yüzyıllık İmza" adlı özel gösteriyle kutladı. İş dünyası, sigorta sektörü, sivil toplum ve medya dünyasından pek çok ismin bir araya geldiği gecede, Anadolu Sigorta'nın Cumhuriyet tarihiyle iç içe geçmiş hikâyesi, müzik, dans ve dijital görsel şovlarla izleyicilere sunuldu. Sanat ve sahne yönetmeni, koreograf Beyhan Murphy ile müzik direktörü Tuluğ Tırpan’ın imzasını taşıyan etkinlikte, Birce Akalay, Salih Bademci, Sertab Erener, Chromas ve Sinema Senfoni Orkestrası gibi önemli sanatçı ve gruplar performanslarıyla seyircilere unutulmaz bir gösteri deneyimi yaşattı.
“Cumhuriyet’in finansal bağımsızlık hikayesiyiz”
Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş, Anadolu Sigorta’nın tarihinin Cumhuriyet’in finansal bağımsızlık hikayesi olduğunu belirtirken, “Her büyük başarının bir hikâyesi vardır. Bizim hikâyemiz de bundan tam 100 yıl önce başladı. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Yüce Atatürk’ün istek ve direktifi ile kurulan Türkiye İş Bankası’nın ilk iştiraklerinden biriydi. Genç Cumhuriyet’in ilk bankası, Celal Bayar’ın engin vizyonu ışığında tarihi bir misyon üstlenerek, 8 Mart 1925’te, Cumhuriyet’in ilk yerli sigorta şirketini de ülkemize kazandırmıştı. Böylece, ulusal sigortacılık sektörünün temeli de atılmıştı. İşte bu akşam değerli misafirlerimiz ile bu hikâyenin satır başlarını hatırlamak ve gizli kahramanlarıyla tanışmak üzere bir zaman tüneline gireceğiz. Zira bu yalnızca bizim hikâyemiz değil. Bu, aynı zamanda Cumhuriyetimizin iktisadi bağımsızlık hikâyesi” dedi.
“Her zaman yeniliğin ve gelişimin sözcüsüyüz”
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Anadolu Sigorta’nın hikâyesinin 1925 yılında yazılmaya başlandığını hatırlatarak, “Bu hikâyenin yazarları yalnızca bir yapı değil, bir değerler sistemi inşa ettiler. Bizler, onların mirasını bugüne taşıyabildiysek, bu değerleri özümsediğimiz içindir. ‘Yüzyıllık İmz’a gösterisi ile bu yolculuğun başına dönüyoruz. Yıl 1925. Genç Cumhuriyet, dönüşümün heyecanıyla dolu. Anadolu Sigorta, Ünyon Han’dan Bahçekapı’daki 4. Vakıf Han’a geçmiş. Bu performansta sergilenen her detay gerçek bir hikâyeden alınmıştır” diye konuştu.
Yapay zekâ destekli sahne şovu
Yapay zekâ destekli hareketli dijital görsellerle zenginleştirilen sahne şovları, Anadolu Sigorta'nın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu sahneye taşırken Cumhuriyet tarihinde iz bırakan olaylar ve başarı hikâyeleri ele alındı. Anadolu Sigorta'nın 100 yıllık tarihindeki kilometre taşları, şirketin ilk büyük sınavı Ankara Yangını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı, büyük yangınlar, depremler, ekonomik dönüşümler ve sosyal gelişmeler, müzik ve dans performansları eşliğinde duygusal bir anlatımla izleyicilere sunuldu. Anadolu Sigorta’nın hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" ve “Ormanın Gözleri” gibi sosyal sorumluluk projeleri, dijital çağ ile köklerini koruyarak modernleşmesi, sigortacılığı sadece bir iş değil, topluma verilmiş bir söz olarak kabul ederken adını aldığı Anadolu’yu her yönüyle sahiplenmesi geceye damgasını vuran temalar arasında yer aldı.
Kadın çalışan oranı yüzde 52
Mehmet Tuğtan, “Yaklaşık 3000 acentemiz, 1800 çalışanımız ve dijital kanallarımız ile Türkiye’nin her yerine hizmet veren çok büyük bir aileyiz. Doğum günümüz olan 8 Mart, aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. Anlamlı bir tesadüften ibaret değil bu. Anadolu Sigorta, yüzde 52 kadın çalışan oranıyla, istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin de öncüsü. Anadolu Sigorta, ikinci yüzyılına girerken, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve toplumsal gelişim alanlarındaki çalışmalarıyla yoluna devam ediyor. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir kurumun yüzyıllık başarısını kutlarken şirketin ikinci yüzyılına da ilham verdi” dedi.