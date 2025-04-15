Anadolu Sigorta 'Yüzyıllık İmza'sını attı

Sevilay ÇOBAN

Ulu Önder Mustafa Ke­mal Atatürk’ün imza­sıyla 1925 yılında ku­rulan Anadolu Sigorta, 100. Yılını Zorlu Performans Sa­natları Merkezi’nde düzenle­nen "Yüzyıllık İmza" adlı özel gösteriyle kutladı. İş dünya­sı, sigorta sektörü, sivil top­lum ve medya dünyasından pek çok ismin bir araya gel­diği gecede, Anadolu Sigor­ta'nın Cumhuriyet tarihiyle iç içe geçmiş hikâyesi, müzik, dans ve dijital görsel şovlar­la izleyicilere sunuldu. Sa­nat ve sahne yönetmeni, ko­reograf Beyhan Murphy ile müzik direktörü Tuluğ Tır­pan’ın imzasını taşıyan et­kinlikte, Birce Akalay, Salih Bademci, Sertab Erener, Ch­romas ve Sinema Senfoni Or­kestrası gibi önemli sanatçı ve gruplar performanslarıyla se­yircilere unutulmaz bir göste­ri deneyimi yaşattı.

“Cumhuriyet’in finansal bağımsızlık hikayesiyiz”

Anadolu Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tüm­savaş, Anadolu Sigorta’nın ta­rihinin Cumhuriyet’in finan­sal bağımsızlık hikayesi oldu­ğunu belirtirken, “Her büyük başarının bir hikâyesi vardır. Bizim hikâyemiz de bundan tam 100 yıl önce başladı. Ana­dolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, Yüce Atatürk’ün istek ve direktifi ile kurulan Türki­ye İş Bankası’nın ilk iştirakle­rinden biriydi. Genç Cumhu­riyet’in ilk bankası, Celal Ba­yar’ın engin vizyonu ışığında tarihi bir misyon üstlenerek, 8 Mart 1925’te, Cumhuriyet’in ilk yerli sigorta şirketini de ül­kemize kazandırmıştı. Böyle­ce, ulusal sigortacılık sektörü­nün temeli de atılmıştı. İşte bu akşam değerli misafirlerimiz ile bu hikâyenin satır başlarını hatırlamak ve gizli kahraman­larıyla tanışmak üzere bir za­man tüneline gireceğiz. Zira bu yalnızca bizim hikâyemiz değil. Bu, aynı zamanda Cum­huriyetimizin iktisadi bağım­sızlık hikâyesi” dedi.

“Her zaman yeniliğin ve gelişimin sözcüsüyüz”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Anadolu Sigorta’nın hikâye­sinin 1925 yılında yazılma­ya başlandığını hatırlatarak, “Bu hikâyenin yazarları yal­nızca bir yapı değil, bir değer­ler sistemi inşa ettiler. Biz­ler, onların mirasını bugüne taşıyabildiysek, bu değerleri özümsediğimiz içindir. ‘Yüz­yıllık İmz’a gösterisi ile bu yolculuğun başına dönüyo­ruz. Yıl 1925. Genç Cumhuri­yet, dönüşümün heyecanıy­la dolu. Anadolu Sigorta, Ün­yon Han’dan Bahçekapı’daki 4. Vakıf Han’a geçmiş. Bu per­formansta sergilenen her de­tay gerçek bir hikâyeden alın­mıştır” diye konuştu.

Yapay zekâ destekli sahne şovu

Yapay zekâ destekli hareketli dijital görsellerle zenginleştirilen sahne şovları, Anadolu Sigorta'nın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğunu sahneye taşırken Cumhuriyet tarihinde iz bırakan olaylar ve başarı hikâyeleri ele alındı. Anadolu Sigorta'nın 100 yıllık tarihindeki kilometre taşları, şirketin ilk büyük sınavı Ankara Yangını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatı, büyük yangınlar, depremler, ekonomik dönüşümler ve sosyal gelişmeler, müzik ve dans performansları eşliğinde duygusal bir anlatımla izleyicilere sunuldu. Anadolu Sigorta’nın hayata geçirdiği "Bir Usta Bin Usta" ve “Ormanın Gözleri” gibi sosyal sorumluluk projeleri, dijital çağ ile köklerini koruyarak modernleşmesi, sigortacılığı sadece bir iş değil, topluma verilmiş bir söz olarak kabul ederken adını aldığı Anadolu’yu her yönüyle sahiplenmesi geceye damgasını vuran temalar arasında yer aldı.

Kadın çalışan oranı yüzde 52

Mehmet Tuğtan, “Yaklaşık 3000 acentemiz, 1800 çalışanımız ve dijital kanallarımız ile Türkiye’nin her yerine hizmet veren çok büyük bir aileyiz. Doğum günümüz olan 8 Mart, aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü. Anlamlı bir tesadüften ibaret değil bu. Anadolu Sigorta, yüzde 52 kadın çalışan oranıyla, istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin de öncüsü. Anadolu Sigorta, ikinci yüzyılına girerken, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve toplumsal gelişim alanlarındaki çalışmalarıyla yoluna devam ediyor. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir kurumun yüzyıllık başarısını kutlarken şirketin ikinci yüzyılına da ilham verdi” dedi.