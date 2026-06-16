Anadolu Sigorta’dan 11 bin kitaplık 10 kütüphane: “Kitapla kurulan bağ geleceği şekillendiriyor”

HATAY- Çocukların bil­giye erişimini destek­lemek, eğitim yolcu­luklarına ve sosyal gelişimle­rine katkı sağlamak amacıyla Anadolu Sigorta tarafından ha­yata geçirilen Anadolu Sigor­ta Kütüphaneleri Projesi kap­samında, Hatay’da 10 farklı okulda toplam 11 bin kitaptan oluşan yeni kütüphaneler öğ­rencilerin hizmetine sunuldu. Anadolu Sigorta, 2023 yılın­da başlattığı proje kapsamın­da Hatay’ın yanı sıra İstanbul, Mardin, Şanlıurfa ve Eskişe­hir’de de kütüphaneler kurdu. Hatay’daki yeni açılışlarla bir­likte proje çerçevesinde bugü­ne kadar 38 kütüphane hayata geçirilirken, 20 bine yakın öğ­renciye 52 binden fazla kitapla destek sağlandı. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda gerçek­leştirilen açılış törenine Ana­dolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Hatay İl Mil­li Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk, Okul Müdürü Salih Er, okul yöneticileri, öğ­retmenler ve öğrenciler katıldı.

“Geleceğe yatırım yapmayı önemsiyoruz”

Anadolu Sigorta Genel Mü­dürü Z. Mehmet Tuğtan, tören­de yaptığı konuşmada Cumhu­riyetin ilk ulusal sigorta şirketi olarak yalnızca bugünü güven­ce altına almayı değil, gelece­ğe de yatırım yapmayı önemse­diklerini söyledi. Tuğtan, “Bir çocuğun kitapla kurduğu bağ yalnızca eğitim hayatını değil, hayata bakışını, hayallerini ve geleceğini şekillendirir. Ana­dolu Sigorta Kütüphaneleri Projesini de bu anlayışla haya­ta geçirdik. Çocuklarımızın bil­giye erişimini artıracak, hayal güçlerini geliştirecek ve öğren­me yolculuklarına eşlik edecek alanlar oluşturmayı hedefliyo­ruz.” dedi. Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk ise deprem sonrası iyi­leşme sürecinde eğitimin kri­tik rolüne dikkat çekerek, Ana­dolu Sigorta’ya bu anlamlı des­tek için teşekkür etti. Öztürk, kütüphanelerin sosyalleşme ve kültürleşme adına vazgeçil­mez olduğunu belirterek, ki­tap okuyan öğrencilerin sınav sistemlerinde de daha başarılı olduğunu hatırlattı. Kütüpha­nenin açılın ardından öğrenci­lerin hizmetine sunuldu. Ana­dolu Sigorta, çocukların bilgi­ye erişimini desteklemeye ve onların eğitim yolculuklarına katkı sunacak yeni kütüpha­neleri Türkiye’nin farklı böl­gelerinde hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de de­vam etmeyi hedefliyor.

Çocuklar, kendilerini keşfediyorlar

Tuğtan, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın hayal güçlerini besleyecek, öğrenme yolculuklarına eşlik edecek Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndaki kütüphanemizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneler, yalnızca kitapların bulunduğu mekânlar değildir. Aynı zamanda merakın büyüdüğü, hayal gücünün geliştiği ve çocukların kendilerini keşfettiği çok kıymetli bir yaşam alanıdır. Hatay’ın yaşadığı zorlu sürecin ardından çocuklarımızın eğitim hayatına, sosyal gelişimlerine ve umutlarına katkı sağlayabilmek bizim için ayrıca büyük anlam taşıyor. Eğer bugün burada çocuklarımızın yüzünde küçük de olsa bir heyecan ve mutluluk oluşturabiliyorsak, bunun bizim için değeri çok büyük.”

HATAY -DÜNYA