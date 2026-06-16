Anadolu Sigorta’dan 11 bin kitaplık 10 kütüphane: “Kitapla kurulan bağ geleceği şekillendiriyor”
Anadolu Sigorta, Hataylı çocukların geleceğine anlamlı bir yatırım yaptı. Deprem bölgesinde açılan 10 yeni kütüphane, 11 bin kitapla öğrencilerin hizmetine sunuldu. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Cumhuriyetin ilk ulusal sigorta şirketi olarak yalnızca bugünü güvence altına almayı değil, geleceğe de yatırım yapmayı önemsediklerini söyledi.
HATAY- Çocukların bilgiye erişimini desteklemek, eğitim yolculuklarına ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen Anadolu Sigorta Kütüphaneleri Projesi kapsamında, Hatay’da 10 farklı okulda toplam 11 bin kitaptan oluşan yeni kütüphaneler öğrencilerin hizmetine sunuldu. Anadolu Sigorta, 2023 yılında başlattığı proje kapsamında Hatay’ın yanı sıra İstanbul, Mardin, Şanlıurfa ve Eskişehir’de de kütüphaneler kurdu. Hatay’daki yeni açılışlarla birlikte proje çerçevesinde bugüne kadar 38 kütüphane hayata geçirilirken, 20 bine yakın öğrenciye 52 binden fazla kitapla destek sağlandı. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk, Okul Müdürü Salih Er, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
“Geleceğe yatırım yapmayı önemsiyoruz”
Anadolu Sigorta Genel Müdürü Z. Mehmet Tuğtan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilk ulusal sigorta şirketi olarak yalnızca bugünü güvence altına almayı değil, geleceğe de yatırım yapmayı önemsediklerini söyledi. Tuğtan, “Bir çocuğun kitapla kurduğu bağ yalnızca eğitim hayatını değil, hayata bakışını, hayallerini ve geleceğini şekillendirir. Anadolu Sigorta Kütüphaneleri Projesini de bu anlayışla hayata geçirdik. Çocuklarımızın bilgiye erişimini artıracak, hayal güçlerini geliştirecek ve öğrenme yolculuklarına eşlik edecek alanlar oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi. Hatay İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Öztürk ise deprem sonrası iyileşme sürecinde eğitimin kritik rolüne dikkat çekerek, Anadolu Sigorta’ya bu anlamlı destek için teşekkür etti. Öztürk, kütüphanelerin sosyalleşme ve kültürleşme adına vazgeçilmez olduğunu belirterek, kitap okuyan öğrencilerin sınav sistemlerinde de daha başarılı olduğunu hatırlattı. Kütüphanenin açılın ardından öğrencilerin hizmetine sunuldu. Anadolu Sigorta, çocukların bilgiye erişimini desteklemeye ve onların eğitim yolculuklarına katkı sunacak yeni kütüphaneleri Türkiye’nin farklı bölgelerinde hayata geçirmeye önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyor.
Çocuklar, kendilerini keşfediyorlar
Tuğtan, şunları kaydetti: “Çocuklarımızın hayal güçlerini besleyecek, öğrenme yolculuklarına eşlik edecek Yavuz Sultan Selim Ortaokulu’ndaki kütüphanemizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kütüphaneler, yalnızca kitapların bulunduğu mekânlar değildir. Aynı zamanda merakın büyüdüğü, hayal gücünün geliştiği ve çocukların kendilerini keşfettiği çok kıymetli bir yaşam alanıdır. Hatay’ın yaşadığı zorlu sürecin ardından çocuklarımızın eğitim hayatına, sosyal gelişimlerine ve umutlarına katkı sağlayabilmek bizim için ayrıca büyük anlam taşıyor. Eğer bugün burada çocuklarımızın yüzünde küçük de olsa bir heyecan ve mutluluk oluşturabiliyorsak, bunun bizim için değeri çok büyük.”
HATAY -DÜNYA