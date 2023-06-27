Anadolu Sigorta'dan sürdürülebilirlik raporu

Şirketin, sorumlu sigortacılık anlayışıyla, risk yöneticisi, risk taşıyıcısı ve yatırımcısı olarak faaliyetlerinin ortaya koyulduğu rapor, gelecek dönemin de stratejik alanlarından biri olan iklim eylem planının detaylarını içeriyor. Türkiye’nin en köklü şirketlerinden biri olarak, tüm paydaşları için uzun vadeli değer yaratmanın kurumsal DNA’larında yer aldığını söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan; “Sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak finansal risklerin ötesinde, çok değişkenli bir risk matrisi ile çalışıyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlik risklerinin yönetilmesi şirketimiz için büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilirliği, büyüme ve inovasyon için bir fırsat olarak görüyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak için ulusal ve uluslararası paydaşlar ile iş birliğini önemsiyoruz. UN Global Compact ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri gibi küresel inisiyatiflerin katılımcısıyız” dedi.