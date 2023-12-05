AXA’dan elektrikli araçlara özel kasko

Elektrikli araçların diğer araçlara göre parça sayısının daha az olmasının, bakımını da kolaylaştırdığını ve bu durumun araçların arıza riskini motorlu araçlara oranla daha az olmasına imkan sağladığını belirten AXA Sigorta Bireysel Ürün Fabrikası Direktörü ve Genişletilmiş İcra Kurulu Üyesi Fatih Göze, “AXA Elektrikli Araç Kasko Sigortası, ürün gamımızda geniş kapsamlı kasko sigortalarındaki tüm teminatları kapsıyor.

Diğer yandan doğrudan aracı hedef alan hacker saldırısı sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunları ve bunlara bağlı oluşacak kazaları da teminat altına alıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede büyük fark yaratan ürünümüzde, yüzde 15 oranında indirim de sağladık” bilgisini paylaştı.

Göze, “Ocak 2024 itibarıyla elektrikli araçlara özel ‘AXA Sigorta Yerinde Şarj Hizmeti’mizi başlatıyoruz. Sigortalılarımızı yolda kaldıkları noktada çekici hizmetine gerek duymadan yolculuklarına devam edebilmeleri için şarj istasyonlarını sigortalılarımızın bulunduğu yere taşıyacak bu uygulamamızla sektörde ayrışan çözümlerimizle fark yaratıyoruz" dedi.