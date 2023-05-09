AXA’nın Groupama Sigorta’yı alma süreci tamamlandı
AXA’nın, bu yıl başında açıkladığı Groupama Sigorta ve Groupama Hayat hisselerini elinde bulunduran Groupama Investment Bosphorus Holding hisselerinin yüzde 100’ünü satın alma süreci tamamlandı.
AXA’nın, bu yıl başında açıkladığı Groupama Sigorta ve Groupama Hayat hisselerini elinde bulunduran Groupama Investment Bosphorus Holding hisselerinin yüzde 100’ünü satın alma süreci tamamlandı. 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 124,5 büyüme oranı, 13,3 milyar TL prim üretimi, yüzde 6,5 pazar payı ve 2,4 milyar TL fon büyüklüğüne sahip olan AXA Türkiye, ülke genelinde 2.800’den fazla acentesi ve 800’ün üzerinde çalışanı ile müşterilerine hizmet veriyor. AXA Türkiye, satın alma ile birlikte Groupama Sigorta ve Groupama Hayat’ın çalıştığı 1.700’den fazla acente ile çalışma imkanı bulacak ve 300’ün üzerinde çalışanını bünyesine katacak.
AXA Türkiye’nin bağlı olduğu AXA Madrid International Hub Genel Müdürü Nuria Fernandez şirketin ağına dahil olan yeni dağıtım kanallarıyla iş kollarında pazar payını artıracaklarını ve Türkiye operasyonunda çok farklı bir boyuta ulaşacaklarını söyledi. AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken ise “Groupama’nın Türkiye’deki operasyonlarını satın alma süreci AXA Grubu’nun Türkiye’ye olan güvenini gösteren bir hamle olmakla birlikte ‘Sürdürülebilir Gelişim ve Büyüme’ olarak adlandırdığımız 2023 yılı stratejimizi de destekleyen bir adım oldu” dedi.