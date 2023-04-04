BES 15 milyon katılımcıyla 450 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı

Pandemiden ekonomik dalgalanmalara ve deprem felaketine varıncaya kadar bir dizi stres testini başarıyla geçen BES, yaklaşık 15 milyon katılımcı sayısına 450 milyar TL de fon büyüklüğüne ulaşmayı başardı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Pandemiyle değişen müşteri alışkanlıklarına hızla adapte olabilen BES, son yıllarda yaşadığımız deprem felaketi gibi zorlu süreçlerden de başarıyla geçmeyi başardı. Güvenilir liman olma özelliğini pekiştiren BES yatırımcısında farkındalık hiç olmadığı kadar arttı. Artık geleceğimizi güvence altına almak önceliklerimizin başında geliyor” dedi.

Devlet katkısının yüzde 30’a çıkarılması ve 18 yaş altının da kapsam alanına alınmasının yanı sıra deprem gibi etkilere karşı alınan çevik düzenlemeler de sektördeki canlılığı artırdı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “BES, sahip olduğu teknolojik alt yapının yanı sıra uzman kadrolarıyla da değişen şartlara karşı hızlı uyum sağlamayı başarıyor. Çalkantılı zamanların güvenli limanı olabilmek kadar kazanımları koruyarak ileriye taşıyabilme kapasitesi de gerekiyor. BES, katılımcılarına bu güveni vermeyi başarırken asrın felaketi sayılan deprem felaketinde de katılımcıların yanında olduğunu gösterdi. Bu yolculuğu, acısıyla tatlısıyla katılımcılarımızla birlikte gerçekleştiriyoruz, BES’in onların en güçlü dayanaklarından biri olduğunu görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Yılda 1.5 milyon yeni sözleşme üretiliyor

18 yaş altının BES’e dahil edilmesiyle birlikte ailelerin çocuklarının geleceği için BES’e yöneldiğini vurgulayan Ayhan Sincek, “Geçen seneki atılımla birlikte BES ve OKS toplamında yaklaşık 25 milyon kişilik çalışan nüfusun 15 milyonuna ulaşır hale geldik. 18 yaş altı uygulaması da sektöre ivme kazandıran ürünlerden biri haline dönüştü. Genç nüfusa sahip bir ülkeyiz, bunu düşününce büyük potansiyel barındırdığımızı görüyoruz. Yılda yaklaşık 1,5 milyon yeni sözleşme üreten seviyelere geldik.” dedi.

Yüzde 30’luk devlet katkısının değerinin bu yıl daha çok öne çıktığını söyleyen Ayhan Sincek BES fonlarına ilişkin de “Hisse senedi içerikli fonlar sene başından beri malum nominal getiri anlamında zorlanıyor bu sene. Altın tarafında hem onstaki artış hem de dövizdeki artışla beraber bu kapsamdaki fonlar daha iyi bir performans gösteriyor. Bu yıl da enflasyon üzerinde bir getiri olacağını umuyoruz. BES’in geçmişe yönelik getirilerine baktığımızda ağırlıklı getiride 3-5-7 yıllık performansının enflasyonun üstünde pozitif reel getiri sağladığını görüyoruz. Genelde yatırım enstrümanlarında yaşanan kısa süreli değer kayıplarına rağmen BES güvenli bir liman olmayı sürdürüyor.” diye konuştu.

Son olarak BES katılımcısına getirilen avantajlı kredi imkanının da sektörü güçlendiren bir adım olduğunu aktaran Sincek, BES’teki birikimlerin banka kredilerinde teminat olarak gösterilebilmesine olanak tanıyan yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Sincek; “Sektörümüz genelinde 8 milyondan fazla katılımcımız böylece tüketici kredilerine daha kolay ve daha avantajlı fiyatlarla erişim imkanı yakalayacak. BES katılımcıları, 28 Eylül 2023 tarihi itibarıyla BES’teki birikimlerini bankalara alacağın devri yoluyla teminat göstererek kredi kullanma imkanı bulacak. Böylelikle katılımcılar hem acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve hem de BES’te kazandıkları hak ve birikimlerini koruyabilecek.

Öte yandan bankalar tarafından kredilerde sunulacak avantajlı fiyatların hem emeklilik sektörünün hem de bankaların yeni müşteri edinimine katkı sağlaması da söz konusu olacaktır. Dolayısıyla uzun süredir beklenen bu adımla BES’in daha da güçlendiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.