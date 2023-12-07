BES'in 20. yılında fon büyüklüğü belli oldu

Türkiye Sigorta Birliğinden yapılan açıklaya göre, BES'te sektör olarak toplam fon büyüklüğü hedefi 2024 ilk yarısı için 1 trilyon lira, 2024 yıl sonunda ise 1,3 trilyon lira olarak öngörülüyor.

BES 20 yıllık başarı hikayesiyle Cumhuriyet'in 100. yılında da vatandaşların en önemli tasarruf araçlarından biri olma ve ekonominin çok ihtiyaç duyduğu yatırım kaynağı yaratma misyonunu başarıyla sürdürüyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin ihdası için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısı ile tamamlayıcı bir emeklilik sistemine dönüşmesiyle BES’in tam anlamıyla tabana yayılması ve sürdürülebilir büyümesi de sağlanmış olacak.

TSB Başkanı Gülen, son yıllarda yapılan düzenlemelerle bütünsel yapıya kavuşarak "tasarrufun merkezi" haline gelen BES'in 20. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurulduğu 2003 yılından itibaren istikrarlı büyümesini sürdüren BES’in katılımcı sayısının Emeklilik Gözetim Merkezi’nin güncel verilerine göre 16 milyona yaklaşmış olduğunu aktaran Gülen, devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünün ise bir rekora daha imza atarak 700 milyar lirayı aştığını belirtti.

Gülen, "BES’in son yıllardaki lokomotifi olarak adlandırdığımız 18 yaş altında ise kısa sürede çok hızlı bir büyüme ile her yaş grubundan çocuğumuza 1 milyonu aşkın sözleşme kuruldu." ifadesini kullandı.

2001 yılı ekim ayında yürürlüğe giren BES Kanunu'yla ilk sözleşmenin 27 Ekim tarihinde düzenlendiğini kaydeden Uğur Gülen, şunları kaydetti:

"BES’in bugünlere gelmesinde en önemli gelişmelerden biri 2013 yılında başlayan devlet katkısı desteği oldu. 2017 yılı başında ise Otomatik Katılım Sistemi ile milyonlarca çalışan BES'le tanıştı. Son dönemdeki en önemli gelişmeler ise Mayıs 2021 itibarıyla 18 yaş altı katılımcıların sisteme dahil olması ve aynı yılın temmuz ayında tüm şirketlerin fonlarına yatırım yapma imkanı sağlayan BEFAS’ın faaliyete geçmesi ile 2022 başından itibaren devlet katkısı oranının yüzde 30’a çıkması olarak sıralanabilir.

Bu yıl 20. yaşını kutlayan BES, finans sisteminin en etkili araçlarından biri olarak başarılı performansıyla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. BES'teki fon tutarı ve katılımcı sayısı artışının istikrarlı bir şekilde devam ettirilmesi için son dönemde konut alımı, evlilik, üniversite eğitimi ve doğal afet durumlarında kısmi çekiş hakkı tanınması ve katılımcıların finansal ihtiyaçlarını karşılarken birikimlerinin temlik edilmesine olanak sağlanması, vatandaşın BES’e olan ilgisini daha da artırmakta."

"BES’te uzun vadeli fonlar sayesinde ciddi kazanımlar elde edilebiliyor"

TSB Başkanı Gülen, her türlü risk profiline uygun fon bulunan BES’te kısa vadeli yatırım tercihlerinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenebilse de uzun vadeli fonlar sayesinde ciddi kazanımlar elde edilebildiğini aktardı.

TSB'nin sistemin uzun vadeli yapısına uygun tercihlerin katılımcıları koruduğunu ve birikimlerini ciddi anlamda büyüttüğünü vurgulayan Gülen, şu ifadeleri kullandı:

"BES, bireylere uzun vadeli tasarruf alışkanlığı kazandırma ve ülke tasarruflarını artırma rolü ile katılımcılarımızın menfaatlerinin en iyi şekilde korunması, getirilerinin maksimize edilmesine yönelik tüm paydaşların desteğiyle önemli bir görevi yerine getirmektedir. Geçmişe dönük verilere baktığımızda, 5 yıllık dönemde BES ve OKS fonlarının TÜFE’nin 32 puan üzerinde ortalama getiri sağladığı görülmektedir."