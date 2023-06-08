Cigna'nın yeni adı QNB Sigorta oldu

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank ortaklığında faaliyet gösteren Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik; herkes için ulaşılabilir, güvenilir sigortacılık hizmetleri sunmak üzere çıktığı yola QNB Sigorta adıyla devam edeceğini açıkladı. Ortaklık yapısı yüzde 100 QNB Finansbank iştiraki olarak değişen Cigna, köklü tecrübesine QNB Finansbank gücünü ekledi. Cigna, yeni marka adı “QNB Sigorta” ile sektördeki rekabetçi konumunu ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Sigortacılık sektöründe, 2007 yılından günümüze inovatif çözümler sunan Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik, sektörde daha etkin adımlar atmak üzere yeni bir dönüşüm sürecine imza attı. Müşterilerinin değişen beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli gelişimi ve inovasyonu benimseyen şirket, yeni bir isimle müşterileriyle buluşacağını duyurdu. Yoluna QNB Sigorta olarak devam edecek olan şirket, bireysel ve kurumsal müşterilerine geniş ürün yelpazesi, hizmet kalitesi ve kanal çeşitliliğiyle güvenilir sigortacılık hizmetleri sunmayı sürdürecek.

Daha önce yüzde 49 QNB Finansbank ve yüzde 51 Cigna Nederland Gamma B.V. ortaklık yapısına sahip olan şirket, 13 Ocak 2023 tarihinde yapılan hisse devriyle yüzde 100 QNB Finansbank iştiraki haline geldi. Yeni yapılanmasıyla QNB Finansbank'ın gücünü de arkasına alan QNB Sigorta, sigortacılık sektöründe daha etkin adımlar atmayı hedefliyor.

"Sağlık sigortası alanında güçlenmeyi sürdüreceğiz"

QNB Sigorta Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Değişime uyumlu kaslarımızdan aldığımız güç ve kurulduğumuz günden bu yana yanımızda olan QNB Finansbank’ın güveniyle, yolculuğumuza QNB Sigorta olarak devam etmenin heyecanını yaşıyoruz” dedi ve ekledi: “200 yılı aşkın tecrübesiyle dünyanın önde gelen sağlık ve hayat sigortası şirketlerinden biri olan Cigna Global ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan QNB Finansbank ortaklığında 2012 yılında bir yolculuğa çıktık.

Hayat boyu birliktelik sözü vererek çıktığımız bu yolda, bugüne dek Türkiye’nin dört bir yanındaki 5 milyondan fazla müşterimizle beraber kocaman bir aile olarak birbirimize yol arkadaşlığı yaptık. Sektör ve müşteri beklentilerinin değişimine en doğru şekilde yanıt vermeye devam ederken; dijitalleşme, altyapı yatırımları, hizmet ve ürün çeşitliliğimizi artırma hedeflerimizle güçlü bir dönüşüme imza atıyoruz. Köklü sigortacılık uzmanlığımız ışığında, işimize olan tutkumuz, yeniliğe olan inancımızla QNB Sigorta adı ile devam edeceğimiz bu yolda, daha fazla insanın hayatına dokunabilecek olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyız.”

QNB Sigorta olarak özellikle sağlık sigortası alanında güçlenmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Kuriş, “Sağlık, hayat ve bireysel emeklilik branşlarında da başarı grafiğimizi yükseltmeyi amaçlıyoruz. QNB Finansbank'ın desteğiyle hedeflerimizi de yükselttik. QNB Sigorta, toplumda sigorta bilincini artırmak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için dijital kanallarını güncelleyerek ve kanal çeşitliliğini artırarak yoluna devam edecek. Daha güçlü bir şekilde, sektörün önemli bir aktörü olarak geleceğimize emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.