DASK'tan deprem hasarına 29,5 milyar lira

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 19 ilde hasar ihbarı aldıklarını ve bu süre içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Eren, "Yaklaşık 600 bin dosyadan ve hasar ihbarından bahsediyoruz.

Her şeyden daha önemlisi bu 600 bin dosyanın neredeyse 450 binine yakını, hatta daha fazlası az hasarlı. Az hasarlılarda bir rakam belirledik. Malatya'dan yaklaşık 80 bin ihbar aldık, bugüne kadar 66 bin dosyayı sonuçlandırdık. Malatya'da yaklaşık 6,8 milyar gibi bir ödeme yaptık. Tüm Türkiye genelinde 578 bin dosya ve burada da devam eden 20 bin dosyamız var. Ödenen 29,5 milyar gibi bir paradan bahsediyoruz” dedi.