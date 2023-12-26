“Depremin faturası 2024’te çıkacak”

Esin ÇETİNEL

2025 yılında 100’üncü yılını kutlamaya hazırlanan Anadolu Sigorta bu yıla ilişkin iddialı hedefler koyuyor. Öncelikle kendilerine 100’üncü yıla milyar doları aşan bir özsermaye ile girme hedefi koyduklarını açıklayan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Mehmet Tuğtan, “Bugün sigorta sektöründe 15 tane ana branş bulunuyor. Biz şu anda 10 branşta ilk üç içerisinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine kurum olarak her alanda yaygın büyüme hedefimiz var” diyor.

Anadolu Sigorta’nın geçen yılın dokuz aylık dönemine göre bu yıl üçüncü çeyreğinde karını yüzde 800 oranında artırarak 5.7 milyar TL konsolide kar açıkladığını da hatırlatan Tuğtan, şirketin 2002 sonunda 6 milyar TL olan özsermayesinin bu yılın dokuz aylık döneminde 14.6 milyar TL, 10’uncu ay itibariyle prim üretiminin ise 32 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisi paylaşıyor. 2023 başında Anadolu Sigorta Genel Müdürlük koltuğuna oturan Mehmet Tuğtan, aradan sadece 15 gün geçtikten sonra büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi ile sarsılıyor.

Ailesinin Antakya’da olmasının ve bölgede yaşanan yıkımın kendisini insani olarak çok etkilediğini paylaşan Tuğtan, buna rağmen üç gün sonra bölgeye gidip aktif kriz yönetimi yaptıklarını söylüyor. Depremin ilk haftasında hasar ödemelerine başladıklarını ve bugüne kadar 9,5 milyar TL’lik hasar ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Tuğtan, olası bir Marmara Depremi’nde de hızlı aksiyon alabilmek adına bir dizi önlem aldıklarını açıklıyor.

Bu kapsamda Genel Müdürlük’te çalışan 150 çalışanını gönüllülük esasıyla Ankara’ya gönderme kararı aldıklarını söyleyen Mehmet Tuğtan, “Ankara’ya gidecek olan arkadaşları belirledik. Süreç Eylül 20024’te tamamlanacak. Marmara’da olağanüstü bir durum olması durumunda ki en büyük risk deprem, operasyonumuzu Ankara’dan kesintisiz ve hızlı yapmayı amaçlıyoruz. 35 tane aksiyon programımız var” dedi.

Dört alana fokuslandık

Anadolu Sigorta’nın dört temel alana odaklandığını da değinen Mehmet Tuğtan 2024 yılında da yine bu alanları fokuslanacaklarını söyleyip sözlerini şöyle sürdürdü; “Birinci önceliğimiz müşterilerimiz. Onların bütçesine uygun, basit ve ihtiyaçlarına yönelik doğru hesaplı ürünler çıkartmak önceliğimiz oldu. İkinci odağımız çalışanlarımız. Hem mutlu hem de donanımlı bir çalışan grubuna ulaşmayı hedefliyoruz.

Üçüncü öncelik yatırımcılarımız. Biz halka açık bir şirketiz. Güçlü finansallarla sürdürülebilir karlılığı önceliklendiriyoruz. Dördüncü odak noktamız toplum. Ormanın Gözleri önemli projelerimizden biri. İki yıldır proje kapsamında ormanlarımıza yangın gözetleme kuleleri kuruyoruz. 2023 yılında dört kuleyi hizmete açtık. 2024 yılında 5 kule daha açacağız. Geçen sene devreye aldığımız Adana kulemiz bu yaz 11 tane olası tehlikeli yangını önledi.”

Kütüphane kuruyor

2023 yılında okullara kütüphane açma projesini de hayata geçirdiklerini açıklayan Tuğtan, “Devlet okullarına kütüphane kuruyoruz. Kütüphane kurmanın yanında içine kitapları da İş Kültür’den getirip teslim ediyoruz. 2023’te üç tane okulda kütüphane açtık. 2024 yılında beş tane daha okula kütüphane kuracağız” dedi.

Kahramanmaraş depreminde sigorta şirketlerinin değil riski devrettikleri uluslararası reasürans firmalarının büyük bir mali yükle karşılaştığını ifade eden Tuğtan, bu yüzden 2023 yılında sigorta şirketlerinin yüksek kar açıklayabildiğini belirtip sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri risklerinin yüzde 95’ini reasürans firmalarına devretti. Yani bugün depremde ödenen hasarların ortalama yüzde 95’ini reasürans firmaları karşıladı.

Deprem bu nedenle sigorta şirketlerine değil riskleri satın alan reasürörlere yansıdı. Ancak reasürörler bu ödediklerini 3 ila 5 yıl içinde sigorta şirketlerinden tahsil edeceklerdir. 2024 yılı için şu anda reasürans firmaları ile görüşülüyoruz. Ve hem fiyatlarda hem koşullarda ağırlaşmalar oldu. Geçen yıla göre reasürörlerin fiyatları üç ile beş kat arasında artmış durumda. Bu nedenle Kahramanmaraş depreminin etkisini asıl önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Sektördeki kar artışında ikinci nedeni ise gelirlerin ağırlıklı faiz, hisse senedi, dövizden yani yatırım gelirlerinden oluşması.”

“Marmara’da deprem primleri pahalı olacak”

Bazı sigorta şirketlerinin 2024 yılında özellikle Marmara bölgesinde deprem teminatı vermeyeceğine ilişkin söylentileri ilettiğimiz Mehmet Tuğtan, bu konuda şunları söylüyor; “Marmara havzasında deprem teminatı vermeyeceği hatta bazı şirketlerin buralardan çıkacağı gibi şeyler piyasada duyuluyor. Bilemem.

Bizde böyle bir şey olmayacak. Marmara havzasında da deprem teminatı vermeyi devam edeceğiz. Ama Marmara havzasında işin yine doğası gereği yangın ve deprem branşında maliyetler olağanın üstünde gerçekleşecektir. Özellikle Marmara havzası ile birinci ve ikinci deprem bölgelerinde… Maliyetini düşürmek için bir firma ben bu bölgeden yazmayacağım diyerek reasürans firması ile görüşebilir. Ama biz böyle bir şey yapmayacağız.”

Sigortada primler ne kadar artacak?

Sigorta sektörünün 2024 yılında artan reasürans maliyetlerini müşterilerine daha az yansıtabilmek için daha çok müşteriye ulaşması gerektiğine vurgu yapan Tuğtan, 2024 yılı prim artışlarına ilişkin şu tahminde bulunuyor; “Ancak sigortadaki prim artışları sadece reasürans maliyetlerine bağlı değil. Ülkede bir de yüksek bir enflasyon ve aynı zamanda medikal enflasyon var.

Bu yıl yüzde 80’leri aşan bir medikal enflasyon söz konusu. 2024 yılsonunda enflasyon yüzde 40-45’ler seviyesinde gerçekleşse bile medikal enflasyonun onun üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Kasko tarafında ise son birkaç aydır primlerde düşüş görüyoruz. Bu düşüşlerin 2024 ilk yarısına kadar devam edeceğini düşünüyorum.

Ama bu tarihten sonra kur artışı, enflasyon, parça maliyetleri, asgari ücret etkisi nedeniyle yeniden yükseliş görebiliriz. Ama ben bunun enflasyondan çok çok yüksek bir artış olacağını tahmin etmiyorum. Sağlık tarafında ise durum biraz daha farklı. Sağlık poliçelerinde bir miktar daha enflasyonun üzerinde prim artışları yaşanacaktır. Ticari sigortalarda ise nasıl reasürans maliyetleri üç ile beş oranında arttı diyorsak bu oranlarda artışlar görebiliriz. Tabii işletme özelinde farklılıklar olabilir.”

Bu nedenle 2024 yılında özellikle bireylerin kullandığı kasko ve sağlık sigortalarında kişiselleştirilmiş uygun fiyatlı ürünleri daha fazla göreceğimizi söyleyen Tuğtan, “2024 yılında da Anadolu Sigorta olarak bireysel ürünlerimizde bu özellikler öne çıkacak. Bu sayede müşterilerimize bütçelerine daha uygun daha anlaşılır ürünler sunmaya çalışacağız. 2024 bu ürünlerin yılı olacak diyebiliriz” diyor.

Sağlıkta yüzde 80-85 aşılmamalı

Sigorta şirketlerinin sağlık sigortalarında kişinin ödediği primlerin yüzde 80-85’ini kullandığında zarar etmeye başladığını bunun da bir sonraki yıl sigorta fiyatlarına yansıtıldığını ifade eden Mehmet Tuğtan, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Poliçe kullanılmaya başlanır ve tazminat prim oranınız belli bir seviyenin üzerine çıkarsa ki bu aslında bugünkü sağlık poliçelerinde yüzde 80-85 oranlarındadır…

İşte bu seviyede sigorta şirketi artık o işten kar edemez noktaya gelir. Ve o seviyeye geldiğinde bir yıl sonra yenilenen poliçelerde olağan seviyenin üzerinde bir artış yaşanabilir. Buna dikkat etmek lazım. Yüzde 80-85 kritik bir orandır. Kişinin onu aştığı ölçüde bir sene sonra fiyatlamasında bir takım farklılıklar olabilir. Burada online randevular tercih edilebilir. Online randevular yakın dönemde bazı rahatsızlıklar için çok önemli hale gelecek. Basit soğuk algınlığı hastalığında o poliçeyi kullanmak yerine bence online randevu ve online tedavi sürecinde devam edebileceksiniz.”