Depremzede sanayici sigorta şirketlerine ateş püskürdü!

Emel YİĞİT

Nart Sigorta’nın “Sigortacılıkta Yapılan Hatalar, Sanayi Risklerinin Yönetimi ve Reasürans Dünyasındaki Gelişmeler” konulu webinar’ında sigorta sektörü ve depremden etkilenen illerin sanayi odası başkanları bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi yaptığı konuşmada bölge sanayisinin depremde büyük zarar gördüğünü hatırlattı ve işletme sahipleri olarak sigorta şirketleriyle yaşanan zorlukları şöyle anlattı:

“Depremden zarar gören firmalarımızın zararının karşılanması konusunda sorunlarımız oldu ve yaşıyoruz. Maalesef poliçe yapılırken risk analizlerinin doğru yapılmaması poliçede yer alan klozların eksik veya teminat miktarlarının düşük tutulması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Poliçesi tam olsa bile bazı işletmelerimizin kayıplarının tazmininde güçlük çıkarıldığı, geç kalındığı şikayetlerinde bulunuldu. Bu da üretimin durduğu her an için işletmelerimizde önemli kayıplara sebep oldu.

Sanayiciler olarak zaten bu noktada ağır darbe almış ve yaralarını sarmaya çalışan işletmeler olarak sigorta şirketlerimizden kolaylaştırıcı bir yaklaşım sergilemelerini beklediğimizi de belirtmek istiyorum. Bundan sonra poliçe içerikleri oluşturulurken risklere uygun teminat kapsamı ve sigorta değerlerinin doğru belirlenmesi büyük önem taşıyor.”

“Klozları daha dikkatli okuyacağız”

Yenilemesi gelen veya ilk defa yapılacak sigorta yaptıracak işletmelerin yaşadığı güçlükleri anlatan Ünverdi, bölge için depremin etkisinin üzerinde bir risk algısıyla yaklaşılmaması ve buna bağlı olarak maliyetlerin makul seviyelerde tutulmasını istediklerini vurguladı. “Sigorta şirketleri aslında kara gün dostudur. Biz iyi günde onlara kazandırıyoruz ki zor günde yanımızda olsunlar. Bu noktadan hareketle inanıyorum önümüzdeki dönemde daha bilinçli bir yaklaşım içinde olacağız” diyen Ünverdi, kendilerinin bundan sonra sigorta yaptırırken klozları daha dikkatli okuyacaklarını ancak sigortacıların da hak edilen veya olması gerekenin üzerinde bir rakamla yaklaşmayacaklarına inandığını vurguladı.

“Türkiye Sigorta, piyasayı sabote etti”

Adana Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç da sigorta şirketleriyle ilgili çok fazla şikayetleri olduğunu söyledi. Sigorta şirketlerinin istedikleri sektörü istedikleri şirketi sigorta ettiğini, istemedikleri sektörü ve şirketi sigorta etmediklerini söyleyen Kıvanç, “Sektörü etmemeleri yanlış ama şirketi etmeyebilirler. Şirketleri denetliyorlar, bizim şirketlerimizi çok denetlediler, denetlesinler de. Bunların ikazları hep bizim içindir.

Neticede yangın tesisatları, acil çıkışlar yangın pompaları büyük yatırımlarla yapılır. Ben tekstil sektöründe iş yapan bir ailenin çocuğuyum. Üç dört nesildir de sanayiciyiz. Şu anda Türkiye’de bizim bir Türkiye sigorta şirketimizi kurduk. Bu sigorta şirketi büyüsün diye biz elimizden geleni yaptık. Odalarda biz bunları misafir ettik. Ama Türkiye Sigorta piyasayı regüle edeceğine sabote etti. Maalesef biz bunları yaşadık. Biz 88 bin euroya sigorta ettiğimiz bir poliçeyi bu sene 230 bin euroya yaptık. Ben bunların hepsini kendileriyle konuştum her zaman da konuşabilirim. Ben bunları bakanlarımıza da ifade ediyorum.

Bu sene sigorta primlerinin bu kadar deprem öncesi artışı bile bana göre çok anormaldi. Siz SEDDK olarak bunlara müdahale etmezseniz bunlar istedikleri gibi şirketleri sigorta edecekler istemedikleri gibi etmeyecekler ve istedikleri fiyatları da diretecekler. Bizim burada kesinlikle bir kamu otoritesi olarak bir müeyyide ya da yaptırım uygulamanız gerektiğini ifade ediyorum. Biz her türlü desteğe hem Türkiye Sigorta için hem SEDDK için hazırız” dedi.

“Poliçelere kapsam dışı olanlar yazılsın”

Poliçelere kapsam dışı olanların yazılmasını istediklerini belirten Kıvanç şöyle devam etti: “Bizim vatandaşımız poliçe yaptığı zaman zannediyor ki yangında hepsini sigorta ettirdim, makine kırılmasının hepsini sigorta ettirdim. En azından poliçeye deyin ki biz bunları kapsam dışı tutuyoruz. Bunları yazmak lazım. O zaman bizim vatandaşımız ‘hasar gördüğümde bunlardan istifade edemeyeceğim’ deyip biraz daha prim ödeyip kapsam dışı olanları da satın almaya çalışır. Biz sivil toplum örgütleri olarak her türlü toplantıya ve çalışmaya hazırız. Bizim milli sigortamız için de elimizden geleni yaparız ama bizim karşımıza ciddi gelecekler, ciddi konuşacaklar”

“Bize biraz zaman verin”

Oda başkanlarının konuşmalarının ardından söz alan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu da tüm sorunların farkında olduklarını söyledi ve “Şu anda sahada olan sorunlarla alakalı olarak en hakkaniyetli, kamu faydasını ortaya koyacak, tüm tarafları eşit bir şekilde dengeleyecek, yurtdışı uygulamaları da dikkate alarak en güzel çözüm ne olabilir diye çalışmalarımıza başladık. Bize biraz zaman verin. Sorunun farkında olmak çok önemlidir ondan sonra da ortak akılla beraber sizlerle bir araya gelerek, sektörümüzün paydaşlarıyla bir araya gelerek ortak bir çözüm bulacağız. Bunların hepsini çözeriz. Yaptığımız tüm yol haritalarını çözüm önerilerini politika metinlerimizi regülasyonlarımızı inşallah yakın bir zamanda açıklayacağız. Rahat olan bize güvenin” dedi.